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नालेसफाईवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च तरी नागपूर पावसात जलमय, मनपाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह

नागपूर महानगरपालिकेच्या नालेसफाई मोहिमेच्या परिणामकारकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाली आहेत. माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे.

Nagpur Municipal Corporation
नालेसफाईवर कोट्यवधी रुपयांचा तरी नागपूर पावसात जलमय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 4:29 PM IST

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नागपूर : महानगरपालिकेनं (मनपा) मागील चार ते पाच वर्षांत शहरातील नाले आणि नद्यांच्या सफाईवर तब्बल 17 कोटी 92 लाख रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, एवढा निधी खर्च करूनही प्रत्येक पावसाळ्यात शहरातील अनेक भागांत पाणी साचणं, नाले तुंबणं आणि नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्यानं या खर्चाच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. ही माहिती, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी मागवलेल्या माहितीतून समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार, मनपाकडून दरवर्षी नालेसफाईसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते.

मात्र, इतका खर्च होऊनही पावसाळ्यात शहरातील अनेक भाग जलमय होतात, नाले तुंबतात आणि नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत होते. त्यामुळे नालेसफाईच्या कामांच्या दर्जाबाबत आणि निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, प्रत्यक्षात या कामांचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याचं चित्र आहे.

नालेसफाईवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च तरी नागपूर पावसात जलमय (ETV Bharat)

चार वर्षांत 17.92 कोटींचा खर्च : महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन आणि यांत्रिकी विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, 2022-23 या आर्थिक वर्षात नालेसफाईवर 99 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यानंतर 2023-24 मध्ये हा खर्च वाढून 1 कोटी 93 लाख रुपये झाला. 2024-25 मध्ये नालेसफाईसाठी 7 कोटी रुपये, तर 2025-26 मध्ये 8 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. चालू 2026-27 या आर्थिक वर्षात नालेसफाईसाठी 9 कोटी रुपये आणि शहरातील नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी स्वतंत्रपणे 4 कोटी 95 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या कालावधीत नाले आणि नदी स्वच्छतेसाठी एकूण 17 कोटी 92 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

कोट्यवधींचा खर्च; तरीही प्रश्न कायम : कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही प्रत्येक जोरदार पावसानंतर शहरातील अनेक भागांत पाणी साचते, नाले तुंबतात आणि वाहतुकीवर परिणाम होतो. अनेक ठिकाणी पाणी नागरिकांच्या घरांमध्येही शिरत असल्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे नालेसफाईची कामं वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीनं होत आहेत का? तसंच खर्च झालेल्या निधीचं नियोजन आणि अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नाले आणि नद्यांची सफाई केली जात असली, तरी अनेक भागांत गाळ, प्लास्टिक कचरा आणि अतिक्रमणांमुळे पाण्याचा निचरा सुरळीत होत नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. त्यामुळे केवळ निधी खर्च करण्यापेक्षा त्याचं प्रभावी नियोजन, कामांची नियमित तपासणी आणि गुणवत्तेचं लेखापरीक्षण करण्याची मागणी होत आहे.

जलसंकटातून दिलासा कधी? : माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या या आकडेवारीमुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या नालेसफाई मोहिमेच्या परिणामकारकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाली आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही पावसाळ्यात नागपूरकरांना पाणी साचणं आणि जलभरावाच्या समस्येतून दिलासा का मिळत नाही? हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.

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