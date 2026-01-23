नागपूर महानगरपालिकेत आठव्यांदा महिलेला मिळणार महापौरपदाचा मान; 'या' नावांची होत आहे चर्चा!
नागपूर महानगरपालिकेचं महापौर पद महिला वर्गासाठी आरक्षित झालय. त्यामुळं नागपूरची महिला महापौर कोण होणार याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
नागपूर : नागपूर महानगरपालिका महापौरपदाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर भाजपातील अनेक दिग्गज महिला नगरसेवकांची नावं पुढं येत आहेत. जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीत नागपूर महानगरपालिका महापौरपद महिला वर्गासाठी आरक्षित झालंय. यापूर्वी सात महिलांनी नागपूर महानगरपालिकेचे महापौर पद भूषवलं आहे. त्यामुळं नागपूरची आठवी महिला महापौर कोण असणार? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 1864 साली नागपूर महानगरपालिका अस्तित्वात आली. तर 1951 साली नगरपरिषदेचं रूपांतर महानगरपालिकेत झालं. 1952 ते 2026 पर्यत 54 महापौर झाले आहेत. यामध्ये सात महिलांचा महापौरांचा समावेश आहे.
या महिलांनी भूषवलं नागपूरचे महापौरपद : नागपूर महानगरपालिकेचा इतिहास फार मोठा आहे. आतापर्यंत 54 नगरसेवकांनी महापौरपद भूषवलं असलं तरी त्यात केवळ सात महिलांना संधी मिळाली. यामध्ये सर्वाधिक महापौर भारतीय जनता पार्टीचे आहेत. नागपूरची पहिली महिला महापौर होण्याचा मान कुंदा विजयकर यांना मिळाला. यानंतर पुष्पा घोडे, वसुंधरा मसुरकर, माया इवनाते, अर्चना डेहनकर, नंदा जिचकार,कल्पना पांडे या महिला नगरसेवकांनी महापौरपद भूषवलं आहे.
भाजपाच्या 'या' महिला नगरसेविकांची नावं चर्चेत : महापौर पदाची आरक्षण सोडती जाहीर झाल्यानंतर सर्वांचं लक्ष नागपूर महानगरपालिकेत नवे कारभारी कोण असेल याकडं लागलं आहे. यात भारतीय जनता पार्टी पक्षात सर्वात आघाडीवर असलेलं नाव म्हणजे नगरसेविका विशाखा मोहोड, नीता ठाकरे, दिव्या धुरडे, साधना बरडे, अश्विनी जिचकार आणि आंदोलनातील प्रखर चेहरा असलेल्या शिवाणी दाणी यांचा समावेश आहे. नागपूर महानगरपालिकेचे महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित झालं. त्यामुळं आतापर्यंत संधी न मिळालेल्या अनेक इच्छुकांनी पुन्हा एकदा हालचाली सुरू केल्या आहेत.
क्षेत्रीय समतोल राखण्याचा आग्रह : महापौरपदासाठी उमेदवाराची निवड करताना भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना अनेक बाबींचा विचार करावा लागणार आहे. त्यात सामाजिक समीकरणाचाही विचार होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी दक्षिण -पश्चिम विधानसभा मतदारसंघा च्या प्रभागतील प्रा. अनिल सोले, नंदा जिचकार आणि संदीप जोशी यांनी महापौरपद भूषवलं आहे. त्यामुळं अन्य मतदारसंघातील प्रभागातून प्राधान्य मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोण आहेत विशाखा मोहोड? : नागपूर महानगरपालिकेत महिला नगरसेविका महापौर होणार हे निश्चित झाल्यानंतर अनेकांचे नाव चर्चेत आलेली आहेत. या नावांमध्ये सर्वात आघाडीवर असलेले एक नाव म्हणजे दुसऱ्यांदा नगरसेविका झालेल्या विशाखा मोहोड. विशाखा मोहोड या प्रभाग 35 मधून भाजपाच्या नगरसेविका आहेत. त्या दुसऱ्यांदा नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी असलेल्या विशाखा मोहोड यांनी विद्यार्थीदशेत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं काम केलं. तसंच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत विद्यार्थी परिषदचं काम केलं आहे. भाजपात त्यांनी विविध जबाबदारी पार पाडल्या आहेत. 2017 साली त्या पहिल्यांदा प्रभाग क्र. 35 मधून पहिल्यांदा नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या.
