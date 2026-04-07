जनगणना कामाला नकार देणं भोवलं; 'इतक्या' शिक्षकांनी मारली दांडी : महानगरपालिकेनं दिले गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश
जनगणणेच्या कामाला नकार देणाऱ्या 10 पेक्षा जास्त शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे नागपूर शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Published : April 7, 2026 at 7:09 AM IST
नागपूर : ०१ एप्रिलपासून देशभरात जनगणना कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, जनगणनेच्या कामात भाग न घेता टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षकांसह इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध नागपूर महानगरपालिकेनं गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महानगरपालिका सतरंजीपुरा झोनच्या सहायक आयुक्तांनी या संदर्भात पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यासाठीचं पत्र दिलं आहे. जनगणना 2026-27 करीता पर्यवेक्षक, प्रगणक यांचे आदेश घेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले. यामध्ये एक प्राचार्य, चार शिक्षक, एका मुख्याध्यापकांसह एकूण दहा लोकांचा सामावेश आहे.
जनगणना कर्तव्याला नकार : १० शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर FIR दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. राष्ट्रीय कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवरती कठोर भूमिका घेत नागपूर महानगरपालिकेनं जनगणना 2026-27 च्या कामास नकार देणाऱ्या दहा शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे. सतरंजीपुरा झोन क्र. ७ चे सहाय्यक आयुक्त व चार्ज ऑफिसर यांनी सोमवारी यशोधरा नगर पोलीस ठाण्याला संबंधितांवरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरुनन FIR दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शिक्षकांसह मुख्याध्यापकांची नियुक्ती : भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 187 अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्याच्या जनगणना संचालनालयाच्या निर्देशांनुसार जनगणनेच्या कामासाठी शिक्षकांसह मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करणं बंधनकारक आहे. शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009 च्या कलम 27 नुसार शिक्षकांना जनगणनेसारख्या राष्ट्रीय कर्तव्यासाठी नियुक्त करता येते. अधिकृत माहितीनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला किंवा सोपवलेली जबाबदारी पार पाडली नाही. त्यामुळे, त्यांच्यावर जनगणना कायदा 1948 च्या कलम 11 तसेच भारतीय दंड संहिता कलम 187 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. सतरंजीपुरा झोनचे कनिष्ठ अभियंता पुरुषोत्तम कांठवार यांना पोलिसांशी समन्वय साधून FIR नोंदविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या शिक्षक मुख्याध्यापकावर होणार कारवाई : १) डॉ. मंगलकिरण सारथी, प्राचार्य २) पूजा बक्षी – समुपदेशक ३) अंजली कुकरेजा – शिक्षिका ४) इशिता पडगील – शिक्षिका ५) अंजली पांडे – शिक्षिका ६) धर्मिका शुक्ला – शिक्षिका ७) श्रीमती हर्ष नवघरे – FDE ८) राजा कातरपवार – लेखापाल ९) अमेकुमार गोंड – प्रशासकीय कर्मचारी १०) चैताली राव – मुख्याध्यापक, यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पत्र जारी करण्यात आलं आहे. या कारवाईमुळे शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली असून, जनगणना कर्तव्याबाबत प्रशासनानं घेतलेल्या कठोर भूमिकेची चर्चा सुरू आहे.