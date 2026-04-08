जनगणना कामास नकार देणाऱ्या आणखी एका मुख्याध्यापिकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस, मनपा प्रशासनाची कठोर भूमिका

नागपूर महानगरपालिका प्रशासनाने जनगणना 2026-27 या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कामात टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कडक भूमिका घेतली आहे.

नागपूर महानगरपालिका
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 8, 2026 at 1:27 PM IST

नागपूर : जनगणना 2026-27 या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कामाकडं दुर्लक्ष करणाऱ्यांविरोधात नागपूर महानगरपालिका प्रशासनानं कडक भूमिका घेतली असून, भांडेवाडी परिसरातील एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस पोलिसांकडं करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली असून गरज पडल्यास आणखी कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा नागपूर महानगरपालिकाचे आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिलाय.

प्रशासनानं उगारला कारवाईचा बडगा : लकडगंज झोन क्र. 8 अंतर्गत येणाऱ्या खासगी येथील मुख्याध्यापिका कंचन उईके यांनी जनगणना कार्यासाठी आवश्यक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची यादी वारंवार मागवूनही सादर न केल्याचा आरोप आहे. याबाबत विभागाकडून 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी पत्र देण्यात आलं होतं, तर 6 एप्रिल रोजी स्मरणपत्रही पाठवण्यात आलं. मात्र, त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यानं प्रशासनानं कारवाईचा बडगा उगारला आहे.



कर्तव्य पार पाडणे बंधनकारक : प्रशासनाच्या मते, जनगणना अधिनियम 1948 तसंच नियम 1990 नुसार पर्यवेक्षक व प्रगणक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आदेश स्वीकारणे आणि कर्तव्य पार पाडणे हे बंधनकारक आहे. तसं न केल्यास संबंधितांवर भारतीय दंड संहिता कलम 187 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर सहाय्यक आयुक्त तथा चार्ज अधिकाऱ्यांनी भांडेवाडी पोलीस ठाण्याकडं FIR नोंदवण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी कनिष्ठ अभियंता कमलाकर राजुरकर यांना अधिकृत करण्यात आलं आहे.



पुढील काळात आणखी कठोर कारवाई : जनगणना प्रक्रियेला सहकार्य न करणाऱ्यांच्या विरोधात पुढील काळात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मनपा प्रशासनानं दिला आहे. त्यामुळं शैक्षणिक संस्थांमध्ये खळबळ उडाली असून, शिक्षक आणि कर्मचारी वर्गात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.



10 शिक्षकांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू : 1 एप्रिल पासून देशभरात जनगणना कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, जनगणनाच्या कामात भाग न घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्याच्या विरुद्ध नागपूर महानगरपालिकेनं एफआयआर दाखल करण्याची शिफारस याआधी केलीय. नागपूर महानगरपालिका सतरंजीपुरा झोनच्या सहायक आयुक्तांनी तक्रार अर्ज दिलाय. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. जनगणननेचा आदेश घेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळं 10 लोकांवर गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली असून यात 1 प्राचार्य, चार शिक्षक, एका मुख्याध्यापकासह इतर एकूण दहा लोकांचा सामावेश आहे.


