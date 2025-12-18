नागपूर महानगरपालिका निवडणूक : राष्ट्रवादी काँग्रेसची 22 जागांची मागणी, पण भाजपाची 'वेट अँड वॉच' ची भूमिका
महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं 151 पैकी 22 जागांची मागणी केली आहे.
Published : December 18, 2025 at 3:34 PM IST
नागपूर : गेल्या 15 वर्षांपासून नागपूर महानगरपालिकेत भाजपाची एक-हाती सत्ता आहे. आता चौथ्यांदा देखील महानगरपालिकेत सत्ता काबीज करण्याच्या दृष्टीनं भाजपाचे नेते कामाला लागले आहेत. नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्वच 151 जागेवर उमेदवार उतरवण्याची भाजपानं तयारी केली आहे. मात्र, काही जागा महायुतीत असलेल्या मित्रपक्षांनाही द्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी वाटाघाटी सुरू झाली आहे. महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं 151 पैकी 22 जागांची मागणी केली आहे.
पक्षश्रेष्ठींना करावी लागणार तारेवरची कसरत : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नागपूर शहरात विस्तार वेगानं होत आहे. त्यामुळंच 15 टक्के जागा आम्हाला मिळाव्यात, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अनिल अहिरकर यांनी स्पष्ट केली आहे. तर यावर विचार करू व पुढील बोलणी करू, असं भाजपा आमदार प्रवीण दटके यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, एकीकडे भाजपाकडे इच्छुकांचा महापूर आला आहे. एका जागेसाठी किमान 10 ते 12 इच्छुक आहेत. त्यामुळं पात्र उमेदवाराची निवड करताना भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींना तारेवरची कसरत करावी लागेल. काही जागा या महायुतीच्या मित्रपक्षांना सोडव्या लागतील. त्यामुळं उमेदवारीची माळ ही कुणाच्या गळ्यात पडणार? व कुठं-कुठं बंडखोरी होणार? हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
151 जागा अन् इच्छुक 1600 पेक्षा जास्त : निवडणुका कोणत्याची असल्या तरी भाजपाकडून सूक्ष्म प्लॅनिंग आणि नियोजन करूनच लढवल्या जातात. त्यामुळंच अनेकांना तर जिंकण्याची हमी वाटते आहे. दरम्यान, नागपूर महानगरपालिकेच्या एकूण 151 जागांसाठी तब्बल 1600 पेक्षा अधिक इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज केला आहे.
मुलाखती संपल्यानंतर मित्रपक्षांसोबत चर्चा करू : "गेल्या तीन दिवसांपासून भाजपाचे 19 सदस्य टीम इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात व्यस्त आहेत. पुढील 3 दिवस मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळं त्यानंतरच मित्र-पक्षांसोबत जागेच्या वाटाघाटीवर चर्चा करणार आहे, " भाजपा आमदार प्रवीण झटके यांनी सांगितलं.
अन्यथा आम्ही सर्व जागा लढवू : "भाजपाकडे आम्ही सन्मानपूर्वक एकूण 15 टक्के जागांची मागणी केलेली आहे. थोडीफार तडजोड केली जाईल. मात्र आम्हाला आमचा पक्ष वाढवायचा आहे. त्यामुळं जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अनिल अहिरकर यांनी सांगितलं. तसंच, "जर आम्हाला सन्मानपूर्वक जागा मिळाल्या नाही, तर आम्ही महानगरपालिका सर्व 151 जागेवर आपले उमेदवार उतरवणार," असंही ते म्हणाले.
