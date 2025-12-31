उमेदवारी न मिळाल्यामुळे नागपूरमधील राजकीय पक्षांमध्ये उफाळला असंतोष; मनसेसह भाजपा पदाधिकाऱ्यांचा राजीनामा
नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि भाजपानं शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारांची यादी जाहीर न केल्यामुळं अनेक इच्छुक उमेदवांरानी नाराजी व्यक्त करत राजीनामा दिला.
Published : December 31, 2025 at 7:41 AM IST|
Updated : December 31, 2025 at 9:47 AM IST
नागपूर : नागपूर महानगरपालिका निवडणूकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत सर्वच राजकीय पक्षाचे इच्छुक आणि कार्यकर्ते गोंधळलेल्या मनस्थितीत होते. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे पक्षानं आपल्याला तिकीट दिलं आहे की नाही, हे कळायला मार्ग नव्हता. त्यामुळे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेतेदेखील संभ्रमात आहेत. शहरात दिवसभर नाराजी नाट्य रंगलेलं दिसलं. अनेक ठिकाणी कार्यकर्ते-पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा देत नेतृत्वाचा समाचार घेण्यात आला. तर कुठं दगाबाजीचे आरोप झाले. दिवसभर नागपुरात काय काय घडलं जाणून घेऊयात...
इच्छुक उमेदवारांच्या पदरी निराशाच : नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपा आणि काँग्रेसची यादी जाहीर होईल, अशी अपेक्षा सर्व राजकीय पक्षांच्या सर्व कार्यकर्त्यांना होती. मात्र, बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपा आणि काँग्रेसनं शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारांची यादी जाहीर केली नाही. उलट मंगळवारी गुपचूप उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप केलं. मात्र, काहीजण आपल्याला उमेदवारी मिळेल या आशेवर बसले होते. परंतु त्याच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळं नाराज झालेले इच्छुक उमेदवार राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढवण्याच्या तयारीला लागलेत.
आघाडीत मोठी बिघाडी : राज्यात अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडीचा घरोबा होत असताना नागपुरात मात्र, काँग्रेसनं घटक पक्षांना फारसा भाव दिला नाही. त्यामुळं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) पक्ष अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत काँग्रेसकडं 12 जागांची मागणी करत राहिला. परंतु काँग्रेसनं त्यांच्या मागणीला गांभीर्यानं घेतलं नाही. तर दुसरीकडं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं स्वतंत्र निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता काँग्रेसनं संपूर्ण 151 जागेवर उमेदवार उभे केलेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं एकूण 70 ठिकाणी उमेदवार निवडणूकीच्या रिंगणात उतरवले आहेत.
महायुती विभागली : महाविकास आघाडीप्रमाणंच महायुतीत संशयकल्लोळ आहे. सन्मानजनक जागा मिळत नसल्याचं बघून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं आपला वेगळा मार्ग निवडला आहे. तर भाजपा आणि शिवसेनेत शेवटच्या क्षणी युती झाली आहे. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपानं शिवसेनाला अवघ्या 8 जागा दिल्या आहेत. तर उर्वरित जागांवर भाजपानं आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. तीन पक्षांची असलेल्या महायुतीमध्ये नागपुरात केवळ दोन पक्ष उरले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भाजपानं 151 पैकी 143 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.
राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात तोडफोड : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयामध्ये नाराज पदाधिकाऱ्यानं तोडफोड केल्याची घटना घडली आहे. तिकीट न मिळाल्यानं रागाच्या भरात पदाधिकाऱ्यानं पक्ष कार्यालयातील टीव्ही आणि काचा फोडल्या. भाजपासोबत युती न झाल्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं स्वबळावर लढण्याचा नारा देत मंगळवारपासून एबी फॉर्म वाटायला सुरुवात केली. मात्र, त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, अशा पदाधिकाऱ्यांची नाराजी उफाळून येताना दिसत आहे.
आमदार खोपडेंच्या घरात कलह : भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या मुलाला भाजपानं उमेदवारी नाकारली. त्यामुळं नाराज झालेल्या रोहित खोपडे यांनी भाजपाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं. 'मी रोहित कृष्णा खोपडे, भाजपाचा सक्रिय सदस्य असून वैयक्तिक कारणांमुळं मी माझ्या सक्रिय सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहे. हा निर्णय पूर्णतः वैयक्तिक असून पक्षानं दिलेल्या संधी व विश्वासाबद्दल मी सदैव कृतज्ञ आहे. माझा राजीनामा आपण स्वीकारावा ही नम्र विनंती,' अशी एक्सवर पोस्ट करत रोहित खोपडे यांनी भाजपाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
रात्री 3 वाजता काँग्रेसनं आघाडी तोडली : आघाडीचा करार झाल्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपाला थेट फायदा देण्यासाठी रात्री 3 वाजता युती तोडल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांनी केला आहे. "नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये संमतीनं जागा वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला होता. मात्र, शेवटच्या दिवशी काँग्रेस नेत्यांनी कोणताही योग्य प्रतिसाद दिला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासाठी सोडलेल्या जागांवर कोणतीही पूर्व सूचना न देता काँग्रेसनं स्वतःच्याच उमेदवारांना 'बी फॉर्म' दिले. त्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीनं नागपूर महानगरपालिकेत 79 उमेदवारांना तिकीट दिलं आहे", असं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.
शिवसेना युवासेना जिल्हाप्रमुखाचा राजीनामा : निलेश तिघरे यांनी ही मंगळवारी शिवसेना युवासेना जिल्हाप्रमुखाचा राजीनामा दिला. 2006 पासून ते भारतीय विद्यार्थी सेनेत कार्यरत होते. पदाचा राजीनामा देताना त्यांनी एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल केलं आहे. त्यात म्हटलं, 'मी शाखाप्रमुख ते आज युवासेना नागपूर जिल्हा प्रमुखपदापर्यंत अत्यंत निष्ठेनं आणि प्रामाणिकपणे, पक्षवाढीच्या उद्देशानं कार्य करत आलो आहे. अनेक अडचणी, संघर्ष व परिस्थितींना सामोरे जात मी सदैव शिवसेनेचा विचार, धोरण आणि नेतृत्व यांच्याशी एकनिष्ठ राहून काम केलं आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत संघटनेत नेत्यांनी फक्त आणि फक्त माजी नगरसेवक प्राधान्य देऊन तिकीट वाटप होत असल्याचं दिसून येत आहे. अनेक वर्षे संघटनेसाठी निष्ठेनं काम करणाऱ्या सामान्य शिवसैनिकांना केवळ पदांपुरतं मर्यादित ठेवलं जात आहे. येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये त्यांना योग्य संधी मिळत नाही, ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे.'
