नागपूरच्या महापौरपदी नीता ठाकरे यांची निवड, तर उपमहापौरपदाची जबाबदारी लीला हातिबेड यांच्याकडे

महापौर पदासाठी नीता ठाकरे यांना 104 मतं मिळाली, तर उपमहापौर पदासाठी लीला हातिबेड यांनाही 104 मतं मिळाली.

Nagpur Municipal Corporation Mayor
नागपूरच्या महापौरपदी नीता ठाकरे यांची निवड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 6:22 PM IST

नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपाप्रणीत महायुतीनं पुन्हा एकदा आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. आज शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) पार पडलेल्या निवडणुकीत नीता ठाकरे यांची महापौरपदी, तर लीला हातिबेड यांची उपमहापौरपदी बहुमताने निवड करण्यात आली.

नीता ठाकरे यांना 104 मतं : या निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपाच्या उमेदवार नीता ठाकरे यांना पाठिंबा दिला. महापौर पदासाठी नीता ठाकरे यांना 104 मतं मिळाली, तर उपमहापौर पदासाठी लीला हातिबेड यांनाही 104 मतं मिळाली. या निकालामुळे नागपूर महानगरपालिकेवर भाजपाप्रणीत महायुतीचं नेतृत्व कायम राहिलं आहे.

काँग्रेसला 36 मतं : काँग्रेसला 36 मतांवर समाधान मानावं लागलं. भारतीय जनता पक्षाला थेट आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसच्या दोन्ही उमेदवारांना केवळ 36 मतांवरच समाधान मानावं लागलं. काँग्रेसकडे 34 नगरसेवकांचं संख्याबळ होतं. त्यांना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या दोन नगरसेविकांचा पाठिंबा मिळाला.

या निवडणुकीतील महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे एआयएमआयएम आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे काँग्रेसची रणनीती अपयशी ठरल्याची चर्चा आहे.

नवनिर्वाचित महापौर काय म्हणाल्या? : शहराच्या नवनियुक्त महापौर नीता ठाकरे यांनी नागपूरकर जनतेचे मनापासून आभार मानले. नागपूरच्या जनतेनं माझ्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली असून, ती मी पूर्ण प्रामाणिकपणे, पारदर्शकपणे आणि समर्थपणे पार पाडेन, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

नागपूर महानगरपालिकेत महिला सक्षमीकरणाचा नवा आदर्श निर्माण केल्याची चर्चाही सुरू आहे. महानगरपालिकेतील सर्व महत्त्वाच्या पदांवर महिला नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी महिला उमेदवारांच्या नावांची घोषणा आधीच करण्यात आली होती. आता स्थायी समिती अध्यक्षपदही महिला नगरसेविकेला देण्याचा निर्णय भाजपानं घेतला असून, त्यासाठी शिवानी दाणी यांचं नाव चर्चेत आहे.

