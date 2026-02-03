ETV Bharat / state

नागपूर महापालिकेत ‘स्त्री’शक्तीचा जागर; महापौर, उपमहापौरसह महत्त्वाच्या पदांवर महिलांना संधी

भाजपानं महापौर पदासाठी नीता ठाकरे, तर उपमहापौर पदासाठी लीना हाथीबेड यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. सोमवारी दोन्ही उमेदवारांनी महानगरपालिकेच्या कार्यालयात आपले नामांकन अर्ज दाखल केले.

Nagpur Municipal Corporation
नागपूर महानगरपालिका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
नागपूर : येथील महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी कोणाची निवड होणार? याबाबतचा सस्पेन्स अखेर संपला आहे. भाजपानं महापौर पदासाठी नीता ठाकरे, तर उपमहापौर पदासाठी लीना हाथीबेड यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली आहे. सोमवारी (2 फेब्रुवारी) दोन्ही महिला उमेदवारांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या कार्यालयात आपले नामांकन अर्ज दाखल केले.

स्थायी समितीचं अध्यक्षपदही महिलेला मिळण्याची शक्यता : यानंतर भाजपानं नागपूर महानगरपालिकेत महिला सक्षमीकरणाचा नवा आदर्श निर्माण केल्याची चर्चा सुरू आहे. महानगरपालिकेतील सर्व महत्त्वाच्या पदांवर महिला नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी महिला उमेदवारांच्या नावांची घोषणा आधीच करण्यात आली होती. आता स्थायी समिती अध्यक्षपदही महिला नगरसेविकेला देण्याचा निर्णय भाजपानं घेतला असून, त्यासाठी शिवानी दाणी यांचे नाव चर्चेत आहे.

भाजपाकडं 55 महिला नगरसेविका आहेत. प्रभाग क्रमांक 28 मधील भाजपा नगरसेविका नीता ठाकरे यांनी महापौर पदासाठी, तर प्रभाग क्रमांक 29 मधील भाजपा नगरसेविका लीना हाथीबेड यांनी उपमहापौर पदासाठी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यानंतर भाजपा नगरसेवक गटाची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली असून, उमेदवारांनी नागपूर महानगरपालिकेत नियमाप्रमाणे अर्ज सादर केले आहेत.

लाडक्या बहिणी झाल्या 'कारभारी' : देशाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केल्यानंतर लगेचच नागपुरात भाजपानं ‘लाडक्या बहिणींच्या’ हाती सत्तेचे सर्व अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. भाजपा आपल्या लाडक्या बहिणींच्या सन्मानासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी सदैव तत्पर असल्याचं शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी सांगितलं. तसेच, लवकरच स्थायी समिती अध्यक्षांच्या नावाची घोषणा करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

नीता ठाकरे यांच्या नावाला फडणवीस, गडकरींची पसंती : नागपूर महानगरपालिकेसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत निघाल्याने महापौर पदासाठी अनेक नावांची चर्चा सुरू होती. गेले काही दिवस याबाबत अनिश्चितता कायम होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महानगर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, संजय भेंडे, आमदार प्रवीण दटके, मोहन मते, कृष्णा खोपडे आदी प्रमुख नेत्यांनी चर्चा करून निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं.

काँग्रेसकडून स्नेहल ठाकरे यांनी भरला अर्ज : नागपूर महानगरपालिकेच्या एकूण 151 जागांपैकी भाजपाने 102 जागांवर विजय मिळवला असून, काँग्रेसनं 34 जागांवर यश मिळवलं आहे. त्यामुळे महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीसाठी भाजपविरोधात काँग्रेसनंही आपले उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत. काँग्रेसनं महापौर पदासाठी स्नेहल ठाकरे, तर उपमहापौर पदासाठी विवेक निकोसे यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. मात्र, संख्याबळ पाहता भाजपाचाच महापौर आणि उपमहापौर होईल, हे निश्चित मानलं जात आहे.


