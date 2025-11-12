नागपूर महापालिका निवडणुकीची आरक्षण सोडत जाहीर, 76 जागा महिलांसाठी राखीव, अनेक माजी नगरसेवकांचा पत्ता कट
नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. नागपूरमध्ये 38 प्रभागातील विविध प्रवर्गातील एकूण 151 जागांपैकी 76 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत.
Published : November 12, 2025 at 2:15 PM IST
नागपूर : आगामी नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं आरक्षण सोडत झाली. आरक्षण सोडतीकडं अनेक माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचं लक्ष लागून होतं. मंगळवारी (11 नोव्हेंबर) झालेल्या आरक्षण सोडतीमुळं अनेक माजी नगरसेवकांचा पत्ता कट झाला आहे. तर अनेकांचा जीव भांड्यात पडला आहे. आरक्षण सोडतीमध्ये अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) तसंच सर्वसाधारण महिला वर्गासाठी आरक्षण निश्चित करण्याची सोडत काढण्यात आली. नागपूर महानगरपालिकेतील 38 प्रभागातील विविध प्रवर्गातील एकूण 151 जागांपैकी 76 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत.
एकूण 151 जागांपैकी 76 जागा महिलांसाठी राखीव : नागपूर महानगरपालिकेतील एकूण 151 जागांपैकी अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी 30 जागा राखीव आहेत. त्यापैकी 15 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी एकूण 12 जागा राखीव आहेत. त्यापैकी 6 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या तर इतर मागास प्रवर्गासाठी एकूण 40 जागा राखीव आहेत. त्यापैकी 20 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. उर्वरित 69 सर्वसाधारण मतदारसंघातील जागांपैकी 35 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आरक्षण सोडत : राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मनपाचे उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया उपस्थितांना सांगितली. आरक्षण सोडत पारदर्शक पद्धतीनं करण्यात आली. आरक्षित असलेल्या प्रभागांची नावं उपस्थितांना दाखविण्यात आली. यानंतर ती नावं एका पारदर्शक काचेच्या पेटीत टाकण्यात आली. मनपाच्या नेताजी शाळेच्या मुलांनी आरक्षण सोडत काढली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासप्रवर्ग महिला अशा क्रमानं ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
17 नोव्हेंबरला आरक्षणाचं प्रारुप प्रसिद्ध : मंगळवारी झालेल्या सोडतीनंतर आरक्षण सोडतीचं प्रारुप येत्या 17 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे. या प्रारुपावर हरकत किंवा सूचना करण्यासाठी 24 नोव्हेंबरला दुपारी 3 पर्यंत मुदत दिली आहे. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर येत्या 2 डिसेंबरला आरक्षणाची सोडत प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
पारदर्शक पद्धतीनं सोडत : "नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचं पालन करून पारदर्शक पद्धतीनं आरक्षणाची सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण केली. या सोडतीचे प्रारुपाला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर अधिकृतपणे जाहीर करण्यात येईल. आरक्षणाचं प्रारुप महानगरपालिकेच्या कार्यालयात तसंच महानगरपालिकेच्या संकेत स्थळावर सुद्धा उपलब्ध केलं जाईल," असं महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितलं.
