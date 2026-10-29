नागपूर पदवीधर निकाल : सत्तेचं बळ असूनही भाजपाचा पराभव; 'या' 3 कारणांनी बदललं निवडणुकीचं गणित
नितेश कराळे मास्तरांची 24 हजारांहून अधिक मते आणि 15 हजारांहून अधिक अवैध मतांमुळे भाजपाला नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात पराभवाचा धक्का बसला.
Published : October 29, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:43 PM IST
नागपूर : भाजपाकडे सत्तेची मोठी ताकद, संघटनात्मक यंत्रणा आणि कार्यकर्त्यांचे मोठे बळ होते; त्यामुळेच भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली होती. तरीही भाजपाला नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात विजय मिळवता आला नाही. 57 वर्षांनंतर गमावलेला हा गड पुन्हा काबीज करू, हाच अतिआत्मविश्वास भाजपाला नडला, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. काँग्रेस नेते अभिजीत वंजारी यांनी सलग दुसऱ्यांदा दमदार विजय मिळवत भाजपाला अक्षरशः चारो खाने चीत करत धक्का दिला. दुसरीकडे, या निवडणुकीत नितेश कराळे मास्तरांचा प्रभाव, प्रा. अनिल सोले यांनी उघडपणे व्यक्त केलेली नाराजी, यासह अवैध मतांचा बसलेला मोठा फटका आणि काँग्रेसच्या प्रचारातील नियोजनबद्धता या सर्व घटकांनी निकालाच्या समीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचं चित्र आहे.
नागपूर म्हटलं की भाजपाचा बालेकिल्ला; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अधिक प्रभाव असलेला जिल्हा व विभाग, अशी राज्याच्या राजकारणात याची ओळख आहे. मात्र, याच परिसरातील पदवीधर मतदारसंघात भाजपाला सलग दुसऱ्यांदा पराभवाचा सामना करावा लागणं, ही पक्षासाठी चिंतनाची बाब ठरली आहे. काँग्रेस देशभरात झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये राजकीय आव्हानांचा सामना करत असताना, अभिजीत वंजारी यांनी नागपूर मतदारसंघात आपला गड राखल्यामुळे भाजपाची त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात पराभवाची पुनरावृत्ती झाली आहे. अभिजीत वंजारी यांनी स्थानिक पातळीवर आपली पकड कायम ठेवत मिळवलेला हा विजय काँग्रेसला नवसंजीवनी देणारा ठरणार आहे.
भाजपा आणि काँग्रेसची प्रतिष्ठा होती पणाला
निवडणुकीपूर्वी भाजपाने ही विजयासाठी प्रतिष्ठेची लढाई असल्याचं चित्र उभं केलं होतं. अनुभवी नेते, पक्षाचे संघटन आणि सत्तेची ताकद यांच्या जोरावर पदवीधर मतदारसंघ पुन्हा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. मात्र, प्रत्यक्ष मतमोजणीत भाजपाचं गणित बिघडलेलं दिसत होतं. याउलट, अभिजीत वंजारी यांनी प्रत्येक मतदाराशी असलेला संपर्क, शैक्षणिक क्षेत्रातील संबंध आणि संघटनात्मक तयारी यांच्या आधारे आपली बाजू भक्कम ठेवली.
अनिल सोले यांची नाराजी भाजपाला भोवली
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार अनिल सोले यांची नाराजी पक्षाला महागात पडली का, हा प्रश्न निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होत आहे. उमेदवारीच्या स्पर्धेत सोले यांचं नाव चर्चेत असतानाच पक्षाने सुधाकर कोहळे यांना संधी दिली. त्यानंतर अनिल सोले यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यामुळे भाजपामधील अंतर्गत मतभेद उघड झाले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मध्यस्थीनंतर त्यांनी उमेदवारी मागे घेतली असली, तरी त्यांची नाराजी पूर्णपणे दूर झालेली नाही, असाच सूर कार्यकर्त्यांमध्ये दिसत होता. अनिल सोले यांचा पदवीधर मतदारांमधील संपर्क आणि त्यांना मानणारा स्वतंत्र समर्थकवर्ग लक्षात घेता, त्यांच्या नाराजीचा निवडणुकीतील प्रचारावर आणि परिणामी निकालावर थेट परिणाम झाला आहे.
दुसऱ्या पसंतीच्या मतांसाठी भाजपाकडे रणनीती नव्हती
पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक पसंतीक्रमानुसार होते. पहिल्या पसंतीच्या मतांबरोबरच दुसऱ्या पसंतीची मते मिळवण्याची रणनीतीही निर्णायक असते. या निवडणुकीत भाजपाने पहिल्या पसंतीच्या मतांसाठी जोरदार प्रचार केला असला, तरी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या मतपत्रिकांवरील दुसऱ्या पसंतीची मते आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी प्रभावी रणनीती पक्षाला ठरवताच आली नाही. या निवडणुकीत केवळ स्वतःच्या पारंपरिक मतदारांवर अवलंबून न राहता, अपक्ष आणि अन्य उमेदवारांना मतदान करणाऱ्या मतदारांपर्यंत पोहोचणं आवश्यक असतं.
15 हजारांहून अधिक अवैध मते भाजपासाठी चिंतेचा विषय
या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे, तो म्हणजे अवैध मतांची भलीमोठी संख्या. मतमोजणीत मोजलेल्या 1 लाख 65 हजार 906 मतांपैकी तब्बल 15 हजार 32 मते अवैध ठरली; तर 1 लाख 50 हजार 874 मते वैध होती. काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी भाजपा उमेदवार सुधाकर कोहळे यांचा 3 हजार 271 मतांच्या फरकाने पराभव केला. अभिजीत वंजारी यांनी दुसऱ्या फेरीत विजयाचा गुलाल उधळला. त्यांना 67 हजार 231 मते मिळाली, तर सुधाकर कोहळे यांना 63 हजार 960 मते मिळाली. अवैध मतांची संख्या ही विजयाच्या अंतरापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. त्यामुळे या आकड्याने निवडणुकीच्या निकालाविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतपत्रिका चुकीच्या पद्धतीनं भरणं, पसंतीक्रम नोंदवताना झालेल्या चुका किंवा निर्धारित नियमांचं पालन न होणं, अशा कारणांमुळे ही मते अवैध ठरली आहेत. भाजपाच्या दृष्टीनं हा आकडा चिंतेचा विषय ठरला आहे.
'ही' चूक भाजपासाठी ठरली मारक!
पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत विशिष्ट प्रकारे मतदान प्रक्रिया पार पडते, यात पहिल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावापुढे (1) क्रमांक लिहावा लागतो मात्र, उत्साही मतदारांनी तिथेच घोडचूक केली. पहिल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत न देता थेट दुसऱ्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावापुढे (2) असे लिहून मतदान केले. त्यामुळे नियमानुसार त्यांचं मतदान अवैध ठरलेलं आहे. अशाप्रकारे अवैध मतदान करणाऱ्यांची संख्या थोडी थोडकी नसून तब्बल सहा ते आठ हजार मतांची आहे. महत्त्वाचं म्हणजे अवैध मतांमध्ये सर्वाधिक मतदान सुधाकर कोहळे यांना मिळाले होते. सुधाकर कोहळे यांचा पराभव हा 3 हजार 271 मतांनी झाला असून,त्यात या अवैध मतांचा फटका त्यांना बसण्याची देखील चर्चा आहे.
वंजारीच्या विजयात कराळे गुरुजीचा मोलाचा वाटा
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार अभिजीत वंजारी यांनी विजय मिळवला असला तरी,या निकालाच्या राजकीय समीकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार) गटाचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार नितेश कराळे हे 'किंग मेकर' ठरलेले आहेत. प्रस्थापित पक्षांच्या उमेदवारांसमोर थेट आव्हान निर्माण करणाऱ्या त्यांच्या उमेदवारीमुळे मतविभाजनाचा मुद्दा हा चर्चेत आला. वंजारी यांच्या विजयाच्या कराळे मास्तरांची भूमिका केंद्रस्थानीच होती. ज्यावेळी दुसऱ्या पसंतीचे मोजण्यास सुरुवात झाली त्या वेळी भाजपाचे सुधाकर कोहळे 4 हजार मतांची आघाडी घेऊन होते. मात्र, जेव्हा नितेश कराळे यांच्या मतपत्रिकेवरील दुसऱ्या पसंतीचं मत हे मोजण्यात आलं, त्यावेळी सुधाकर कोहळेकडे असलेली आघाडी क्षणात संपली. नितेश कराळे मास्तर हे भाजपासाठी 'जायंट किलर' ठरले आहे अस म्हंटल तर वावगं ठरणार नाही.
मास्तरांच्या 24 हजारांहून अधिक मतांनी वेधलं लक्ष
पदवीधर मतदारसंघाच्या या निवडणुकीत नितेश कराळे मास्तरांना मिळालेली 24 हजारांपेक्षाही अधिक पहिल्या पसंतीची मते ही महत्त्वाची बाब ठरली आहे. कोणत्याही मोठ्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या तुलनेत, अगदी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने एवढी मतं मिळवणं हे नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं असावं.
अभिजीत वंजारी यांना राजकीय वारसा
आमदार अभिजीत वंजारी यांना राजकारणाचा वारसा लाभला असला, तरी त्यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवत भाजपाच्या अरमानांवर पाणी ओतलं आहे. या विजयामुळे आपलं राजकीय स्थान केवळ वारशाच्या आधारावर उभं नसल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं आहे. ते दिवंगत काँग्रेस नेते गोविंदराव वंजारी यांचे पुत्र म्हणूनही परिचित आहेत; त्यामुळे राजकीय वातावरणाची त्यांना जवळून ओळख आहेच, शिवाय सार्वजनिक जीवनातील अनुभवाची पार्श्वभूमीही त्यांना लाभली आहे. 2020 मधील विजयानंतर 2026 मध्येही आपली जागा कायम राखणं, हा वंजारी यांच्या राजकीय प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील संबंधांचा फायदा
पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक सर्वसाधारण विधानसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळी असते. येथे मतदारांची संख्या, शैक्षणिक क्षेत्राशी असलेले संबंध आणि मत नोंदवण्याची पद्धत या बाबींना विशेष महत्त्व असते. अभिजीत वंजारी यांचे शैक्षणिक संस्थांशी असलेले संबंध आणि विद्यापीठ स्तरावरील राजकारणातील सक्रियता ही त्यांच्या राजकीय प्रवासातील महत्त्वाची बाजू ठरली आहे.
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