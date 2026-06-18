विधान परिषद निवडणूक : 14 मतदान केंद्रांवर 823 मतदारांनी बजावला मतदानाचा हक्क, 98.44 टक्के मतदान
14 मतदान केंद्रांवर 836 पैकी 823 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलाय. भाजपातर्फे राजीव पोतदार आणि काँग्रेसतर्फे अतुल लोंढे हे दोन प्रमुख उमेदवार निवडणुकीत आहेत.
Published : June 18, 2026 at 9:28 PM IST
नागपूर - महाराष्ट्र विधानपरिषद निवडणूक 2026 अंतर्गत नागपूर स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ पोटनिवडणुकीचे मतदान सुरळीत पार पडले. 14 मतदान केंद्रांवर 836 पैकी 823 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलाय. नागपूर शहरातील 11 आणि उमरेड, कामठी प्रती एक अशा 13 सदस्यांनी मतदान केलं नाही. या निवडणुकीत एकूण सुमारे 98.44 टक्के मतदान झालं. भाजपातर्फे राजीव पोतदार आणि काँग्रेसतर्फे अतुल लोंढे हे दोन प्रमुख उमेदवार निवडणुकीत आहेत. नागपूर स्थानिक मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी 836 मतदार होते. यात 419 पुरुष मतदार तर 417 महिला मतदार होते. मतदानासाठी एकूण 14 मतदान केंद्र तयार करण्यात आली होती.
98.44 टक्के मतदान - नरखेड तहसील कार्यालय येथे नरखेड, मोवाड नगरपरिषदेच्या मतदारांनी मतदान केलं. काटोल तहसील कार्यालय येथे काटोल नगरपरिषद, कोंढाळी नगरपंचायतच्या मतदारांनी, कळमेश्वर तहसील कार्यालय येथे कळमेश्वर-ब्राम्हणी नगरपरिषद, मोहपा नगरपरिषदेच्या मतदारांनी, सावनेर तहसील कार्यालय येथे मतदान केलं. सावनेर नगरपरिषद व खापा नगरपरिषदच्या मतदारांनी पारसिवनी तहसील कार्यालय येथे पारसिवनी नगरपंचायतच्या मतदारांनी, नगरपरिषद कन्हान पिंपरी येथे नगरपरिषद कन्हान पिंपरी व नगर पंचायत कांद्री येथील मतदारांनी, रामटेक तहसील कार्यालय येथे मतदान केलं. रामटेक नगरपरिषदेच्या मतदारांनी, मौदा तहसील कार्यालय येथे मौदा नगर पंचायतच्या मतदारांनी, कामठी तहसील कार्यालय येथे कामठी नगरपरिषद, महादुला नगर पंचायत, येरखेडा नगर पंचायत, बीडगाव नगर पंचायत, गोधणी नगर पंचायत, बहादुरा येरखेडा नगर पंचायत, कान्टोनमेंट बोर्ड कामठी येथील मतदारांनी, नागपूर शहर तहसील कार्यालय येथे महानगरपालिकेच्या मतदारांनी, नगरपरिषद वानाडोंगरी येथे वानाडोंगरी व वाडी नगरपरिषद, निलडोह नगरपंचायत, डिंगडोह नगरपरिषद आणि हिंगणा नगर पंचायतच्या मतदारांनी, बुटीबोरी नगरपरिषद येथे बुटीबोरी व नगर पंचायत बेसा-पिंपळाच्या मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
२२ जूनला मतमोजणी - पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान झाल्यानंतर 22 जून रोजी मतमोजणी करण्यात येणार आहे. मतपेट्यासाठी बचत भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे स्ट्राँगरुम तयार करण्यात आली आहे. याच ठिकाणी सोमवार दिनांक 22 जून रोजी मतमोजणी होईल.
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