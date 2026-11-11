नातवाच्या वाढदिवसाचा खर्च टाळला, बावनकुळे पोहोचले थेट गोपाळ समाजाच्या वस्तीवर, जपली सामाजिक बांधिलकी
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे भान राखत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या नातवाचा वाढदिवस नागपूरच्या कुही तालुक्यातील गोपाळ समाज बांधवांसोबत अत्यंत साधेपणाने साजरा केला.
Published : November 11, 2026 at 11:40 AM IST
नागपूर : राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक बांधिलकी जपत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांचा नातू अधिराज आष्टनकर याचा वाढदिवस अगदी साधेपणाने साजरा केला. बावनकुळे कुटुंबाने सामाजिक उपक्रमाच्या माध्यमातून हा वाढदिवस साजरा केला.
नागपूरच्या कुही तालुक्यातील सासेगाव आणि खेतापूर येथे गोपाळ टोळीतील समाजबांधवांसोबत त्यांनी दिवाळीचा आनंद साजरा केला. वाढदिवसानिमित्त गोपाळ टोळीतील बांधवांना दिवाळीचा फराळही वितरित करण्यात आला. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गोपाळ टोळीत राहणाऱ्या लोकांशी संवाद साधला.
मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश
दैनंदिन जीवनातील अडचणी, निवासाचा प्रश्न तसेच पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांविषयी त्यांनी माहिती जाणून घेतली. समाजबांधवांना पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासह आवश्यक मूलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.
''दुष्काळी परिस्थितीचे भान राखा''
दुष्काळी परिस्थितीत अनावश्यक खर्च टाळून समाजातील गरजू बांधवांसोबत आनंदाचे क्षण साजरे करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे यावेळी दिसून आले. नातवाच्या वाढदिवसाचा आनंद केवळ कौटुंबिक सोहळ्यापुरता मर्यादित न ठेवता, समाजातील वंचित घटकांसोबत साजरा करत त्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्याचा संदेश या उपक्रमाच्या निमित्ताने देण्यात आला. समाजातील प्रत्येक घटकाला सन्मानाने जगता यावे, सुरक्षित निवारा आणि मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, हीच या भेटीमागील भावना असल्याचे बावनकुळे यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतकऱ्यांसोबत बावनकुळे यांची दिवाळी
महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री तथा नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा गावात शेतकरी बांधवांसोबत दिवाळी साजरी केली होती. त्यांनी लोहारी सावंगा येथील नंदू लोये यांच्या घरी शेतकरी बांधवांसोबत स्नेहभोजन देखील केले. त्यानंतर आज पुन्हा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे शेतकऱ्यांसोबत आनंद वाटताना दिसून आले आहेत.
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