विदर्भात उन्हाचा ताप वाढला! रुग्णालयांमध्ये 'कोल्ड वॉर्ड' सज्ज; जिल्ह्यातील 52 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शीतकक्ष सुरू

नागपुरात 'हीट अ‍ॅक्शन प्लान' लागू झाला आहे. 52 आरोग्य केंद्रांमध्ये शीतकक्ष उभारले असून, मुलं आणि ज्येष्ठांच्या संरक्षणासाठी शाळा आणि अंगणवाड्या सकाळच्या सत्रात भरवण्याचे निर्देश दिलेत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर (ETV Bharat Repoter)
Published : April 16, 2026 at 6:35 PM IST

नागपूर : राज्यात दिवसेंदिवस उन्हाची तीव्रता प्रचंड वाढत आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांचं उन्हापासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशानं नागपूर महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागानं 'हीट अ‍ॅक्शन प्लान' प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) आणि इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासह (मेयो) नागपूर जिल्ह्यातील 52 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये शीतकक्ष उभारण्यात येत आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून उष्माघातग्रस्त रुग्णांसाठी अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांवर उष्णतेचा परिणाम अधिक होतो. ही बाब लक्षात घेऊन मेयो आणि मेडिकल रुग्णालयासह अंगणवाडी केंद्रे, जिल्हा परिषद शाळा सकाळच्या सत्रात सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.

रुग्णालयात शीत कक्ष सज्ज : मेयो रुग्णालयात सुरू केलेल्या शीत कक्षांमध्ये रुग्णांना तत्काळ आराम मिळावा एसी., उच्चगती कुलर, बर्फ, थंड पाण्यानं स्पंजिंग, बाथटब आणि आंघोळीची सुविधा उपलब्ध आहे. शरीरातील पाणी आणि क्षारांचं संतुलन राखण्यासाठी सलाईन, तसंच रुग्णांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मल्टिपॅरामीटर मॉनिटरची सोय केली आहे. 'उन्हात शक्यतो बाहेर पडणं टाळावं, पुरेसं पाणी प्यावं, सैल आणि हलके कपडे परिधान करावेत. बाहेर जाताना टोपी किंवा छत्रीचा वापर करावा. मद्यपान आणि अतिमसालेदार पदार्थ टाळल्यास उष्माघाताचा धोका कमी करता येतो.'

वैद्यकीय अधीक्षक अविनाश गावंडे (ETV Bharat Repoter)

जिल्ह्यात 52 आरोग्य केंद्रात शीतकक्षांची उभारणी : विदर्भात उन्हाची दाहकता वाढल्यामुळं लोकांचं जगणं असह्य होत आहे. तापमानाचा पारा 44 अंश सेल्सिअसपर्यंत गेल्यामुळं उष्माघातचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळं नागपूरचे ग्रामीण भागातील 52 आरोग्य केंद्रांत शीतकक्षांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. अत्याधुनिक थंडावा आणि उपचार सुविधा उभारणी केली असून आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध ठेवल्या आहेत.

तीन वर्षात 29 लोकांचा उष्माघातानं मृत्यू : गेल्या तीन वर्षांचा आढावा घेतल्यास जिल्ह्यात एकूण 29 उष्माघात रुग्णांची नोंद झाली आहे. उष्माघातग्रस्त रुग्णांमध्ये सौम्य लक्षणं दिसून आली तरी त्यांच्यावर योग्य उपचार करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. 2023 वर्षात 5 लोकांचा उष्माघातानं मृत्यू झाला होता. 2024 मध्ये 14 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. तर गेल्यावर्षी उष्माघातामुळं 10 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.

ग्रामीण भागात उन्हाची दाहकता अधिक : यंदा फक्त उपचारांवर भर न देता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत दवंडी देऊन नागरिकांना भर दुपारी घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन केलं जात आहे. शेतकऱ्यांना सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी चारनंतर शेतीची कामं करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. ज्या गावात प्रवासी निवाऱ्यांची कमतरता आहे, त्या ठिकाणी सावलीसाठी तात्पुरते मांडव उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा :

  1. स्वतःहून बलात्कार करुन घेणाऱ्या महिलांवर गुन्हा दाखल करून त्यांची नावे, फोटो समाजासमोर आणा; माजी राज्यमंत्री सुबोध सावजी यांची राज्यपालांकडे अजब मागणी
  2. मूक अभिनयातून हसवणारा छत्रपती संभाजीनगरचा 'चार्ली चॅप्लिन'; सोमनाथ स्वभावनेनं घडवले 40 ज्युनियर कलाकार, सामाजिक उपक्रमातून जनजागृती
  3. कोल्हापुरातील तिरपण शाळेच्या विद्यार्थ्यांची 'डिजिटल विद्यार्थी बँक', खाऊच्या पैशातून होते 'डिजिटल' बचत

