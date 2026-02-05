ETV Bharat / state

तरुणीच्या पोटातून 14 किलो वजनाचा ट्यूमर काढला, शस्त्रक्रियेनंतर तरुणीला मिळालं जीवनदान

नागपूरमधील एका तरुणीच्या पोटातून तब्बल 14 किलोचा गोळा (ट्यूमर) काढण्यात आला. ही अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

फाईल फोटो - रुग्णालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 5, 2026 at 10:06 AM IST

नागपूर - नागपुरातील डॉक्टरांनी एका 22 वर्षीय तरुणीवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून तिच्या पोटातील 14 किलो वजनाचा गोळा (ट्यूमर) बाहेर काढला. तरुणीला तीन महिन्यांपासून पोटदुखीचा त्रास जाणवत होता. ज्यावेळी तिची डॉक्टरांनी तपासणी केली, त्यावेळी तिच्या पोटात मोठा ट्यूमर दिसून आला. त्यानंतर तरुणीवर तत्काळ शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शस्त्रक्रियेनंतर तरुणीच्या पोटातून तब्बल 14 किलो वजनाचा भला मोठा गोळा (ट्यूमर) काढण्यात डॉक्टरांना यश आलं. ही शस्त्रक्रिया लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपूर येथे करण्यात आली.

वैद्यकीय चाचण्या केल्या - तरुणीला अंडाशयाच्या मोठ्या ट्यूमरनं ग्रासलं होतं. त्यामुळं तिच्या संपूर्ण पोटात वेदना आणि अस्वस्थता होती. रुग्ण गेल्या तीन महिन्यातील वाढत्या पोटदुखीची तक्रार घेऊन नागपूर येथील एनकेपी साळवे वैद्यकीय महाविद्यालय व लता मंगेशकर हॉस्पिटलच्या प्रसूती आणि स्त्रीरोग विभागात आली. रुग्णाला जास्त वेदनादेखील सुरू होत्या. त्यामुळं तिला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. रुग्णाची अल्ट्रासोनोग्राफी व एमआरआय तपासणीसह सखोल वैद्यकीय चाचण्या देखील करण्यात आल्या.

मोठा ट्यूमर आढळून आला - इमेजिंग अभ्यासातून असं दिसून आलं की, जवळजवळ संपूर्ण पोटाच्या पोकळीत एक मोठा अंडाशयाचा (ओव्हेरियन) ट्यूमर होता, जो आजूबाजूच्या अवयवांना दाबत होता. तपासण्याचे निष्कर्ष लक्षात घेता, स्टेजिंग लॅपरोटॉमीची योजना आखण्यात आली.

अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया - ट्यूमरच्या फ्रोझन सेक्शन विश्लेषणातून लक्षात आलं की, हा बॉर्डरलाईन ओव्हेरियन ट्यूमर आहे. बॉर्डरलाईन ओव्हेरियन ट्यूमर हा कमी किंवा अनिश्चित घातक क्षमतेचा ट्यूमर आहे. हा ट्यूमर तरुण वयात दुर्मिळ असतो. परंतु, नंतरच्या वयात त्याची लक्षणं पुन्हा दिसून येऊ शकतात. रुग्णाचं तरुण वय लक्षात घेता, सर्जिकल टीमनं तिच्या भविष्यातील प्रजनन क्षमता जपून ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम आणि अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया पद्धत निवडली. शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाला तिच्या त्रासापासून लक्षणीय आराम मिळाला असून, ती बरी झाली. आता तिला डिस्चार्ज देण्यात आला.

14 किलोचा ट्यूमर काढला बाहेर - प्रसूती आणि स्त्रीरोग विभागाच्या अनुभवी तज्ञांच्या पथकानं जटील अशी शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली. या प्रक्रियेदरम्यान, सुमारे 14 किलोग्रॅम वजनाचा उजव्या अंडाशयाचा एक मोठा गोळा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला. सर्जिकल टीममध्ये विभाग प्रमुख डॉ. अनुजा भालेराव, डॉ. सविता सोमलवार, डॉ. कांचन द्विडमुठे, डॉ. प्रवीण करवाडे, डॉ. कांचन दाढे आणि डॉ. अभिषेक सोनकुसरे यांचा समावेश होता, अशी माहिती रुग्णालयाकडून देण्यात आली.

