'आधुनिकतेची कास धरा, सोबतचं संस्कृतीचं जतन करा'- देवेंद्र फडणवीस

राज्यात सर्वत्र गुढीपाडवा उत्साहात साजरा झाला. नागपूरमध्ये तात्या टोपे नगरातील गणेश मंदिर ते लक्ष्मीनगर चौक दरम्यान भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 19, 2026 at 4:04 PM IST

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी गुढीपाडवा आणि रामरक्षा पठण कार्यक्रमात सहभागी झाले. यावेळी नागपूरच्या अनेक भागातील नागरिक पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून या कार्यक्रमात सहभागी झाले. या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री सई ताम्हणकर देखील उपस्थित राहिली.

आमदार संदीप जोशी यांच्या नेतृत्वात दरवर्षीच लक्ष्मी नगर भागात भव्य शोभायात्रेच आयोजन केलं जातं. या शोभायात्रेला दरवर्षीप्रमाणं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आवर्जून उपस्थिती राहिली. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्याला नेहमी सांगतात 'विकास भी और विरासत भी'. सण आणि उत्सव ही विरासत आपली संस्कृती आहे. आधुनिकता जवळ करत असताना आपली मूळ संस्कृती आहे. त्याचदेखील जतन करायचं आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हिंदू नववर्षाच्या मंगलमय प्रारंभाचा साक्षीदार : "गुढीपाडवानिमित्त तात्या टोपे नगरातील गणेश मंदिर ते लक्ष्मीनगर चौक दरम्यान भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. शोभा यात्रा भक्ती, परंपरा आणि उत्साहानं भारलेली होती. ढोल-ताशांच्या गजरात, अश्वारूढ पथकं, विविध वेशभूषेतील लहान मुली, भजन मंडळ, दक्षिण भारतीय ढोल, लेझिम पथक आणि अस्सल मराठमोळ्या पारंपरिक वेशभूषेतील स्त्री-पुरुष यांनी या सोहळ्याला अद्वितीय रंगत दिली. लक्ष्मीनगर चौक इथं सामूहिक रामरक्षा पठणानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुढी उभारण्यात आली. यानंतर श्रीराम यांच्या प्रतिमेचं पूजन आणि आरती करण्यात आली. ही केवळ शोभायात्रा नव्हती, तर संस्कृती, श्रद्धा आणि एकात्मतेचा एक उत्सव होता.

महाराष्ट्राला पुढं नेण्याचा संकल्प : "नवीन वर्षाचा संकल्प हा एकच आहे. आपल्याला महाराष्ट्राला सर्वात पुढं न्यायचं आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मक आणि परिवर्तन करायचं आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

