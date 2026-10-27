कोहळे की वंजारी? नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाची मतमोजणी सुरू; दोन्ही उमेदवारांकडून विजयाचे दावे
पोस्टल मतांची मोजणी पूर्ण झाली असून, एकूण 238 पोस्टल मतांपैकी 34 मते बाद ठरली, तर 204 मते वैध ठरली आहेत.
Published : October 27, 2026 at 1:16 PM IST
नागपूर : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू झाली असून, भाजपाचे उमेदवार सुधाकर कोहळे आणि काँग्रेसचे उमेदवार ॲअड. अभिजित वंजारी यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केला आहे. कोहळे यांनी 50 हजारांहून अधिक मतांच्या फरकानं विजय मिळवण्याचा दावा केला, तर वंजारी यांनी 25 हजारांच्या मताधिक्यानं पुन्हा विजय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
दरम्यान, पोस्टल मतांची मोजणी पूर्ण झाली असून, एकूण 238 पोस्टल मतांपैकी 34 मते बाद ठरली, तर 204 मते वैध ठरली आहेत. प्रत्यक्ष मतमोजणीनंतर मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने लागतो, हे स्पष्ट होणार आहे.
कोहळे, वंजारी यांचे विजयाचे दावे :
भाजपाचे उमेदवार सुधाकर कोहळे आणि काँग्रेसचे उमेदवार ॲड. अभिजित वंजारी यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केला आहे. कोहळे यांनी 50 हजारांहून अधिक मतांच्या फरकाने विजय मिळवण्याचा दावा केला, तर वंजारी यांनी 25 हजारांच्या मताधिक्याने पुन्हा विजय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
दरम्यान, पोस्टल मतांची मोजणी पूर्ण झाली असून, एकूण 238 पोस्टल मतांपैकी 34 मते बाद ठरली, तर 204 मते वैध ठरली आहेत. प्रत्यक्ष मतमोजणीनंतर मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने लागतो, हे स्पष्ट होणार आहे.
या वेळीही विजय आमचाच - वंजारी :
दुसरीकडे, काँग्रेसचे उमेदवार ॲड. अभिजित वंजारी यांनीही विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. यंदा मोठ्या प्रमाणात मतदान झाल्याचा फायदा आपल्याला होईल, असे ते म्हणाले. शहरी आणि ग्रामीण भागातील पदवीधरांचे प्रश्न सभागृहात मांडल्याचा लाभ निवडणुकीत मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कामाच्या जोरावर 25 हजार मतांच्या मताधिक्याने पुन्हा विजय मिळेल, असा दावा वंजारी यांनी केला.
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