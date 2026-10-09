नागपूर पदवीधर निवडणुकीत बंडखोरीचा पेच; अनिल सोले, कराळे मास्तरांमुळे रंगत वाढली, एकूण 38 उमेदवार रिंगणात
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक भाजपासाठी प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. 2020 मध्ये काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी विजय मिळवत भाजपाचा दीर्घकाळचा बालेकिल्ला सर केला होता.
Published : October 9, 2026 at 6:23 PM IST
नागपूर : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. भाजपाचे माजी आमदार आणि बंडखोर उमेदवार अनिल सोले यांनी उमेदवारी कायम ठेवल्यानं पक्षासमोरील आव्हान वाढलं आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतील बंडखोर नितेश कराळे मास्तरही निवडणुकीच्या रिंगणात कायम असल्यानं चुरस वाढली आहे.
विद्यमान आमदार अभिजीत वंजारी आणि भाजपाचे उमेदवार तथा माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांच्यात मुख्य लढत अपेक्षित आहे. मात्र, अनिल सोले आणि नितेश कराळे यांच्या उमेदवारीमुळे मतविभाजन होण्याची शक्यता असून, त्याचा निवडणुकीच्या समीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो.
निवडणुकीच्या रिंगणात एकूण 38 उमेदवार :
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी राजकीय घडामोडींना वेग आला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित रमण सेनाड, माजी जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजी सोनसरे, अल्हाद भांडारकर आणि सोमेश्वर गहाणे यांच्यासह एकूण 15 उमेदवारांनी माघार घेतली. मात्र, अनिल सोले आणि नितेश कराळे यांनी उमेदवारी कायम ठेवल्यानं दोन्ही प्रमुख राजकीय गटांसमोर मतविभाजन रोखण्याचं आव्हान आहे. आता निवडणुकीच्या रिंगणात एकूण 38 उमेदवार कायम आहेत.
भाजपासमोर बंडखोरीचे आव्हान :
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक भाजपासाठी प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. 2020 मध्ये काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी विजय मिळवत भाजपाचा दीर्घकाळचा बालेकिल्ला सर केला होता. त्यामुळे हा मतदारसंघ पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी भाजपाचे प्रयत्न सुरू आहेत. पक्षाने माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी दिली असताना प्रा. अनिल सोले यांनी बंडखोरी कायम ठेवल्यानं भाजपासमोरील आव्हान वाढलं आहे.
अनिल सोले यांनी यापूर्वी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केलं आहे. त्यांचा राजकीय अनुभव आणि पदवीधर मतदारांमधील संपर्क लक्षात घेता, त्यांच्या उमेदवारीचा भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराला मिळणाऱ्या मतांवर किती परिणाम होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.
महाविकास आघाडीलाही बंडखोरीचा फटका बसण्याची शक्यता :
भाजपापाठोपाठ महाविकास आघाडीलाही बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. नितेश कराळे मास्तर यांनी उमेदवारी कायम ठेवल्यानं आघाडीच्या मतांचे समीकरण प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या उमेदवारांसमोर समर्थक मतदारांना एकत्र ठेवण्याचं आव्हान आहे.
उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर प्रमुख बंडखोर निवडणुकीच्या रिंगणात कायम असल्यानं राजकीय पक्षांच्या निवडणूक व्यवस्थापनाची कसोटी लागणार आहे. पदवीधर मतदारांपर्यंत पोहोचणे, त्यांचे स्थानिक प्रश्न मांडणं आणि विश्वास संपादन करणं या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
पदवीधरांच्या प्रश्नांसाठी निवडणुकीच्या मैदानात- अनिल सोले :
नागपूर विभागाचा सर्वांगीण विकास आणि पदवीधरांच्या प्रश्नांवर प्रा. अनिल सोले यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सुशिक्षित तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं, शिक्षण आणि कौशल्यविकासाला प्राधान्य देणे, तसेच पदवीधरांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडणं हा आपला संकल्प असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पदवीधरांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांना प्रभावी व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्याचंही सोले यांनी स्पष्ट केलं.