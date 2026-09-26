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नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक : भाजपा-काँग्रेसमध्ये प्रतिष्ठेची लढाई, गंगाधरराव फडणवीस, नितीन गडकरींनी केलं आहे नेतृत्व

पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची घोषणा होताच नागपुरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. तब्बल 58 वर्षे भाजपा आणि जनसंघाच्या ताब्यात राहिलेला 'नागपूर पदवीधर' मतदारसंघ काँग्रेसनं जिंकला आहे.

Graduate Constituency Election
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 8:35 PM IST

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नागपूर : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची घोषणा होताच नागपुरात राजकीय हालचालींना आता वेग येण्यास सुरुवात झाली आहे. तब्बल 58 वर्षे भाजपा आणि जनसंघाच्या ताब्यात राहिलेला 'नागपूर पदवीधर' मतदारसंघ 2020 मध्ये काँग्रेसनं जिंकला. भाजपाला या मतदारसंघात कधी अपेक्षित नसलेला मोठा पराभव झाल्यानं तो त्यांच्या जिव्हारी लागला. त्या पराभवाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि मतदारसंघ पुन्हा मिळवण्यासाठी भाजपानं तयारी सुरू केली आहे. तर दुसरीकडं विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांना काँग्रेसनं पुन्हा एकदा मैदानात उतरण्याचं निश्चित केलं. भाजपामध्ये सुधाकर कोहळे आणि प्राध्यापक अनिल सोले या नावांची चर्चा असतानाच, काँग्रेसकडून अभिजित वंजारी यांची दावेदारी कायम आहे.

Graduate Constituency Election
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक (ETV Bharat)

नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच राजकीय इतिहास : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच एकूणच राजकीय इतिहास पाहिला, तर हा मतदारसंघ अनेक दिग्गज नेत्यांसाठी मोठा राजकीय प्रवास घडवणारा मतदारसंघ राहिलेला आहे. भारतीय जनसंघाचे माजी अध्यक्ष पंडित बच्छराज व्यास आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि त्यानंतर प्रा. अनिल सोले यांनी या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे.

Graduate Constituency Election
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक (ETV Bharat)

भाजपाला अति आत्मविश्वास नडला : तब्बल ५८ वर्ष नागपूर पदवीधर मतदारसंघ हा भाजपा आणि जनसंघाच्या ताब्यात होता. मात्र,2020 मध्ये या राजकीय परंपरेला मोठा धक्का बसला. अभिजित वंजारी यांनी भाजपाचे उमेदवार संदीप जोशी यांचा 18 हजारपेक्षा अधिक मतांनी पराभव करत तब्बल 58 वर्षांनंतर काँग्रेसला या मतदारसंघात विजय मिळवून दिला. त्यामुळेच 2026 ची निवडणूक भाजपासाठी मागील पराभवानंतर मतदारसंघात राजकीय स्थिती पुन्हा मजबूत करण्याची संधी मानली जात आहे. तर दुसरीकडं काँग्रेसकडून 2020 मधील विजय कायम ठेवण्याचं आव्हान असणार आहे.

माजी आमदार सुधाकर कोहळे सक्रिय : या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षानं मतदार नोंदणीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपाचे माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांच्याकडं मतदार नोंदणी प्रमुख या पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे अतिशय निकटवर्तीय सुधीर दिवे यांच्याकडं सहप्रमुखपदाची जबाबदारी देण्यात देण्यात आली आहे. गेल्या काही काळापासूनच सुधाकर कोहळे हे मतदारसंघात सक्रिय झालेले आहेत. आपल्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत एक लाख 70 हजारांहून अधिक मतदारांची नोंदणी झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाकडून कोहळे यांचं नाव उमेदवारीच्या चर्चेत आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे.

भाजपामध्ये उमेदवारीचा पेच : नागपूर मतदारसंघाचे माजी आमदार प्रा अनिल सोले यांनीही पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानामध्ये उतरण्याची तयारी केल्याची चर्चा आहे. 2014 मध्ये नितीन गडकरी यांच्यानंतर अनिल सोले हे या मतदारसंघातून विधान परिषदेत गेलेले होते. 2020 मध्ये भाजपाने सोले यांच्याऐवजी संदीप जोशी यांना उमेदवारी देण्यात आली. मात्र, यात काँग्रेसचे अभिजित वंजारी विजयी झाले, आता प्रा. अनिल सोले यांनी या मतदारसंघातून उमेदवारीसाठी दावा केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. भाजपामध्ये अनेक इच्छुक असू शकतात आणि अंतिम उमेदवारीचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, अशी भूमिका सुधाकर कोहळे यांनी मांडली आहे.

अभिजित वंजारी यांचे नाव जवळजवळ निश्चित ? : 2020 च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाचा पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसचे अभिजित वंजारी हे विधान परिषदेवर पोहोचले. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात त्यांनी पदवीधर, विद्यार्थी व युवकांशी संबंधित विविध प्रश्नांवर भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचा त्यांचा दावा आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रश्न, युवकांचे प्रश्न आणि रोजगाराच्या मुद्द्यांवर त्यांचा भर राहिला असल्याचा त्यांचा दावा आहे. आता 2026 च्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा वंजारी यांनाच मैदानात उतरवण्याची काँग्रेसची तयारी असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे भाजपा त्यांच्या विरोधात कुणाला संधी देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

मत विभाजन होण्याची शक्यता : 2020 आणि 2026 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा फरक आहे तो, म्हणजे बदललेली राजकीय परिस्थिती. 2020 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार होतं. काँग्रेससोबत त्यावेळी अविभाजित शिवसेना आणि अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेस होती. यंदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट झाल्यानंतर राजकीय समीकरणं बदलली आहेत. त्यामुळे 2020 मध्ये एकत्रितपणे लढलेली आघाडी आणि सध्याची परिस्थिती यामध्ये फरक आहे. दुसरीकडं भाजपामध्येही उमेदवारीसाठी इच्छुकांची संख्या आणि स्थानिक पातळीवरील समीकरणं महत्त्वाची ठरणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाशी संबंधित नितेश कराळे यांनीही निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे काँग्रेस व भाजपा व्यतिरिक्त इतर उमेदवारांची उपस्थिती मत विभाजनाच्या दृष्टीनं चर्चेचा विषय ठरू शकते.

असा आहे नागपूर मतदार संघ निवडणूक कार्यक्रम : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मतदान होणार असून 27 ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आता उमेदवारी, मतदार नोंदणी आणि संघटनात्मक तयारीला वेग येणार आहे. 58 वर्षांची भाजपाची परंपरा 2020 मध्ये काँग्रेसनं खंडित केली. आता 2026 मध्ये भाजपाकडून मतदारसंघ पुन्हा मिळवण्याची तयारी सुरू आहे, तर काँग्रेससमोर मागील विजय कायम ठेवण्याचं आव्हान आहे. त्यामुळे उमेदवार कोण, पक्षांची रणनीती काय आणि सहा जिल्ह्यांतील पदवीधर मतदार कोणत्या मुद्द्यांना प्राधान्य देतात, यावर नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील पुढील राजकीय चित्र अवलंबून राहणार आहे.

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TAGGED:

NAGPUR GRADUATE CONSTITUENCY
GANGADHARRAO FADNAVIS
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक
गंगाधरराव फडणवीस
GRADUATE CONSTITUENCY ELECTION

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