नागपूर पदवीधर निवडणूक : पोलिंग पार्ट्या रवाना, उद्या मतदान; 'हा' एकच पेन वापरणं बंधनकारक, अन्यथा मतपत्रिका बाद
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी 455 केंद्रांवर मतपत्रिकेद्वारे मतदान होणार असून, निवडणूक प्रशासनानं सर्व तयारी पूर्ण करून पोलिंग पार्ट्या रवाना केल्या आहेत.
Published : October 22, 2026 at 12:48 PM IST
नागपूर : पदवीधर मतदारसंघासाठी उद्या मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली जाणार असून, त्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा सज्ज झाली आहे. हे मतदान मतपत्रिकेवर (बॅलेट पेपर) होणार असल्याने प्रशासनाचा मोठा कस लागणार आहे. आज सकाळपासून टप्प्याटप्प्याने पोलिंग पार्ट्या रवाना झाल्या असून, नागपूर जिल्ह्यातील सर्व पथके प्रस्थान झाली आहेत. सरपंच भवनातून या पोलिंग पार्ट्या आपल्या निर्धारित मतदान केंद्रांवर निघाल्या आहेत. शुक्रवारी (उद्या) सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 या वेळेत मतदान होणार असून, 27 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होईल. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक निरीक्षक डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी प्रशासकीय तयारीचा आढावा घेतला.
455 मतदान केंद्रांवर होणार मतदान
काँग्रेसचे उमेदवार अभिजित वंजारी व भाजपचे उमेदवार सुधाकर कोहळे यांच्यासह एकूण 38 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत एकूण 2 लाख 55 हजार मतदारांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये 1 लाख 47 हजार 280 पुरुष मतदार व 1 लाख 8 हजार 301 महिला मतदारांचा समावेश आहे. निवडणुकीसाठी विभागात एकूण 455 मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली असून, त्यापैकी 246 केंद्रे नागपूर जिल्ह्यात आहेत. मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी मतदान पथके सज्ज आहेत. यासाठी 2 हजार 535 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्र शासनाचे 476 अधिकारी आणि गडचिरोली जिल्ह्यासाठी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमाचे 32 अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
जिल्हानिहाय मतदारांची आकडेवारी
• नागपूर जिल्हा: 1 लाख 44 हजार 466
• चंद्रपूर जिल्हा: 32 हजार 262
• गोंदिया जिल्हा: 22 हजार 176
• वर्धा जिल्हा: 21 हजार 742
• भंडारा जिल्हा: 21 हजार 349
• गडचिरोली जिल्हा: 13 हजार 106
एकूण नोंदणीकृत मतदार: 2,55,603
जिल्हानिहाय मतदान केंद्रे
• नागपूर जिल्हा: 246
• चंद्रपूर जिल्हा: 58
• वर्धा जिल्हा: 41
• गोंदिया जिल्हा: 39
• भंडारा जिल्हा: 35
• गडचिरोली जिल्हा: 26
एकूण मतदान केंद्रे: 455
मतदान कसे करावे, याबाबत सूचना जारी
हे मतदान मतपत्रिकेद्वारे (बॅलेट पेपर) होणार असल्याने, अचूक मतदानासाठी मतदारांनी योग्य ती काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. मतदारांनी मत नोंदवण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्याने पुरवलेले जांभळ्या रंगाचे स्केच पेनच वापरावे. इतर कोणतेही पेन, पेन्सिल, बॉलपेन किंवा लेखनाचे इतर साधन मतदानासाठी वापरू नये; कारण तसे केल्यास मतपत्रिका अवैध ठरेल.
उमेदवाराच्या नावासमोरील 'पसंतीक्रम' या रकान्यामध्ये आपल्या पहिल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावासमोर '1' हा आकडा लिहून मतदान करावे. हा '1' हा आकडा फक्त एकाच उमेदवाराच्या नावासमोर लिहावा. उर्वरित उमेदवारांबाबतचा तुमचा पुढील पसंतीक्रम, संबंधित उमेदवारांच्या नावासमोर असलेल्या रकान्यात तुमच्या इच्छेनुसार 2, 3, 4 इत्यादी आकडे लिहून दर्शवता येईल. निवडणूक रिंगणात जेवढे उमेदवार असतील, तेवढे पसंतीक्रम मतदारांना देता येतील.
पसंतीक्रम फक्त 1,2,3 इत्यादी आकड्यांमध्येच दर्शवावा
कोणत्याही उमेदवाराच्या नावासमोर फक्त एकच आकडा लिहिला आहे, याची मतदारांनी खात्री करावी. तसेच तोच आकडा एकापेक्षा अधिक उमेदवारांच्या नावासमोर लिहिला गेलेला नाही, याची देखील काळजी घ्यावी. हा पसंतीक्रम फक्त 1,2,3 इत्यादी आकड्यांमध्येच दर्शवावा; तो एक, दोन, तीन अशा शब्दांमध्ये लिहू नये. हे आकडे भारतीय अंकांच्या 1,2,3 अशा आंतरराष्ट्रीय रूपात किंवा I, II, III अशा रोमन रूपात किंवा १, २, ३ अशा देवनागरी रूपात लिहिता येतील. याशिवाय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये मान्यता दिलेल्या कोणत्याही एका भारतीय भाषेच्या अंकांच्या रूपात पसंतीक्रम नोंदवता येईल.
मतपत्रिकेवर स्वतःचे नाव, कोणतेही शब्द, स्वाक्षरी, आद्याक्षरे किंवा अंगठ्याचा ठसा उमटवू नये; कारण असे केल्यास मतपत्रिका अवैध ठरेल. पसंतीक्रम दर्शवण्यासाठी उमेदवाराच्या नावासमोर '✓' (बरोबर) किंवा 'X' (चूक) अशी कोणतीही खूण करू नये, अशा मतपत्रिका थेट बाद करण्यात येतील. मतपत्रिका वैध ठरण्यासाठी कोणत्याही एका उमेदवाराच्या नावासमोर '1' हा आकडा लिहून पहिली पसंती दर्शवणे अनिवार्य आहे. इतर उमेदवारांना पुढील पसंतीक्रम देणे बंधनकारक नसून ते पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.
हेही वाचा -
सातारा जिल्हा बँक निवडणूक : 9 जागा बिनविरोध, उदयनराजेंसह 'या' दिग्गजांची धक्कादायक माघार; पाहा हाय-व्होल्टेज लढतींची यादी