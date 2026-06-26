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नागपुरात 'गे डेटिंग ॲप'द्वारे अपहरण आणि खंडणी उकळणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; 5 जणांना अटक

नागपूर येथून धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. 'गे डेटिंग ॲप'द्वारे अपहरण आणि खंडणी उकळणाऱ्या टोळीचा नागपूर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे.

Nagpur Gay Dating App Kidnapping
नागपुरात 'गे डेटिंग ॲप'द्वारे अपहरण आणि खंडणी उकळणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 4:26 PM IST

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नागपूर : 'गे डेटिंग अ‍ॅप'च्या माध्यमातून तरुणांना जाळ्यात ओढून त्यांचं अपहरण करून खंडणी उकळणाऱ्या टोळीचा नागपूर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी 5 आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी गे डेटिंग अ‍ॅपवर बनावट प्रोफाइल तयार करून तरुणांशी संपर्क साधत होते. त्यानंतर त्यांना भेटीसाठी बोलावून त्यांचं अपहरण केलं जात असे. अपहरणानंतर पीडितांना मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिली जात होती. तसंच त्यांच्या मित्र-नातेवाईकांना फोन करून पैशांची मागणी करून खंडणी उकळली जात होती. या प्रकरणात मोहम्मद शेख जाकरी उर्फ मोहम्मद शेख फारुख, कुणाल दिलीप मांजरखेडे, शोएब अली सुलतान अली सय्यद, फरान फैयान खान आणि शिजान शेख फकरुद्दीन अली अहमद या 5 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणाला 22 जून रोजी मध्यरात्री साडेबारा वाजता भेटीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. मानकापूर चौक परिसरात आरोपी मोहम्मद फारूख यानं आपल्या साथीदारांना बोलावून पीडिताला घेराव घातला. त्यानंतर आरोपींनी जबरदस्तीनं त्याच्या वाहनाची चावी, एटीएम कार्ड आणि मोबाईल हिसकावून घेतला.

यानंतर आरोपींनी पीडिताला मानकापूर चौक, गोरेवाडा चौक, भरतवाडा रोड, रेल्वे ट्रॅक परिसर, आरबीआय चौकातील पेट्रोल पंप, तिडके विद्यालय परिसर आणि राजनगर येथे फिरवत मानसिक त्रास दिला. तसंच त्याला परिचित व्यक्तींना खोटं कारण सांगून पैशांची मागणी करण्यास भाग पाडलं. त्यानुसार परिचितांनी पीडिताच्या खात्यात तीन व्यवहारांद्वारे एकूण 10 हजार रुपये पाठवले. आरोपींनी ही रक्कम एटीएममधून काढून घेतली. त्यानंतर पीडिताचा मोबाईल दगडानं फोडून पोलिसांत तक्रार केल्यास खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिली.

तपासादरम्यान पीडित व्यक्तीनं पोलिसांना सांगितलं की, आरोपींपैकी एकजण संबंधित गे डेटिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून त्याच्या संपर्कात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता सर्व आरोपींची ओळख पटली. गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी 5 आरोपींना ताब्यात घेतलं. चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली.

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TAGGED:

गे डेटिंग ॲप
NAGPUR GAY DATING APP KIDNAPPING
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नागपूर
GAY DATING APP KIDNAPPING CASE

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