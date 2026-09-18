नागपूर मनपाचा गणेश मंडळांना ‘फायर अलर्ट’; 'हे' नियम पाळणं बंधनकारक, अन्यथा होणार अचानक तपासणी
नागपूर शहरात सार्वजनिक गणेश मंडळांसाठी अग्निसुरक्षेचे कडक नियम लागू करण्यात आले असून, महापालिकेकडून मंडपांची अचानक तपासणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
Published : September 18, 2026 at 1:08 PM IST
नागपूर : गणेशोत्सवाला दणक्यात सुरुवात झाली आहे. आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या दर्शनासाठी आता सार्वजनिक गणेश मंडळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी जमू लागली आहे. अशा वेळी दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची असते. मंडपातील सजावट, विद्युत रोषणाई, ध्वनियंत्रणा आणि मंडप उभारणीमुळे एकाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विद्युत उपकरणं व साहित्य जमा असते. अशा परिस्थितीत एखादी दुर्घटना घडल्यास, काही मिनिटांतच मोठी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका असतो. म्हणूनच गणेश मंडळांनी केवळ देखाव्याची आणि सजावटीची काळजी न घेता, अग्निसुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणं आवश्यक आहे.
गणेश मंडळांमध्ये अग्निशामक यंत्रणा कार्यरत आहे का, विद्युत वायरिंग सुरक्षित आहे का, मंडपात आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे का, यासह विविध सुरक्षेसंबंधित अनेक बाबींची पाहणी होण्याची शक्यता आहे. नागपूर महापालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेकडून मंडळांची अचानक तपासणी केली जाऊ शकते; त्यामुळे गणेश मंडळांनी आवश्यक त्या सुरक्षा उपाययोजना पूर्ण करून ठेवणे गरजेचे आहे.
नागपूर शहरात नोंदणीकृत 1300 गणेश मंडळे आहेत. या गणेश मंडळांना परवानगी देता वेळी काही अटी-शर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या अधीन राहूनच गणेशोत्सव साजरा करावा, अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती नागपूर महानगरपालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके यांनी दिली आहे.
हे आहेत नियम आणि अटी-शर्ती
गणेश मंडळांनी अर्जात दिलेल्या माहितीप्रमाणे, नियोजित तात्पुरत्या मंडपाचं क्षेत्रफळ लक्षात घेता 'महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 व सुधारणा अधिनियम 2023' तसंच 'भारतीय राष्ट्रीय इमारत संहिता 2016' मधील कलम 3.2.5 च्या तरतुदीनुसार, तात्पुरत्या मंडपाच्या उभारणीकरिता किमान आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना करणं बंधनकारक आहे.
1) मंडपामध्ये 2 नग 'ABC' टाईप अग्निशामक यंत्रांची (Fire Extinguishers) व्यवस्था करण्यात यावी.
2) 200 लीटर क्षमतेचा पाण्याचा साठा असलेल्या 1 ड्रमसह पाण्यासाठी बादल्यांची व्यवस्था करण्यात यावी.
3) जाण्या-येण्याकरिता असलेला मार्ग तसेच परिसरातील सर्व रस्ते मोकळे ठेवण्यात यावेत.
4) गॅसबत्ती, केरोसीनवर चालणारे दिवे, मेणबत्ती, शेगडी, गॅस सिलेंडर, ज्वलनशील पदार्थ, स्फोटके, लाकडे आणि सुके गवत इत्यादींचा साठा परिसरामध्ये ठेवण्यात येऊ नये.
5) सर्व विद्युत उपकरणे ही 'आय.एस.आय.' (ISI) मार्कची व योग्य क्षमतेची असावीत; तसेच स्वयंचलित विद्युत खंडित यंत्रणा (ELCB, MCB) बसवण्याची उपाययोजना करण्यात यावी.
6) अग्निशमन वाहनासाठी प्रवेशमार्ग किंवा प्रवेशद्वाराची उभी मोकळी उंची किमान 4.5 मीटर व रुंदी किमान 6.0 मीटर ठेवण्यात यावी.
7) अग्निशमन वाहनांच्या आपत्कालीन हालचालींसाठी प्रवेशमार्ग सदैव मोकळा ठेवावा; तिथे कोणताही अडथळा, पार्किंग किंवा साहित्य असू नये.
8) मंडपासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व कापडी आच्छादनांवर मान्यताप्राप्त अग्निरोधक (Fire Retardant Treatment) द्रावणाची/पेंटची फवारणी किंवा प्रक्रिया करण्यात यावी.
मंडपातील संपूर्ण विद्युत वायरिंग व उपकरणांची स्थापना परवानाधारक विद्युत कंत्राटदारामार्फत लागू सुरक्षा मानकांनुसार करण्यात यावी.
फायर एक्झिट का महत्त्वाची?
मंडपामध्ये आग लागणं, शॉर्ट सर्किट होणं किंवा अन्य आपत्कालीन घटना घडल्यास भाविकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढणं महत्त्वाचं ठरतं. मुख्य प्रवेशद्वार एकच असेल तर धावपळ होऊन चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे शक्य त्या ठिकाणी स्पष्टपणे दर्शविलेला आणि कायम मोकळा असणारा आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग (फायर एक्झिट) असणं महत्त्वाचं आहे. फायर एक्झिटच्या मार्गावर खुर्च्या, स्टॉल, सजावटीचं साहित्य, लोखंडी पाईप, बॉक्स किंवा इतर कोणत्याही वस्तू ठेवू नयेत. आपत्कालीन मार्ग सहज दिसेल व ओळखता येईल, यासाठी त्याची स्पष्ट खूण त्या ठिकाणी असणे आवश्यक आहे.
अग्निशामक यंत्रे 'दिसण्यासाठी' नव्हे, वापरण्यासाठी!
'ईटीव्ही भारत'च्या टीमनं नागपूरच्या सी. ए. रोडवर असलेल्या 'संती गणेश मंडळा'ला भेट दिली असता, मंडळात तब्बल 10 पेक्षाही जास्त आग विझवणारी अग्निशामक यंत्रं (फायर एक्स्टिंग्विशर्स) लावली असल्याचं निदर्शनास आलं. अग्निशामक यंत्रे ठेवली असतील तर ती योग्य ठिकाणी, सहज उपलब्ध आणि वापरण्यायोग्य स्थितीत असणं आवश्यक आहे. यंत्राची वैधता (Validity), प्रेशर इंडिकेटर आणि सीलची स्थिती तपासणं गरजेचं आहे. मंडळातील किमान काही प्रमुख कार्यकर्त्यांना अग्निशामक यंत्राचा प्राथमिक वापर कसा करायचा, याचे प्रशिक्षण असणंही उपयुक्त ठरतं. आग लागल्यानंतर यंत्र कुठे ठेवलं आहे, हे शोधण्यात वेळ जाऊ नये; त्यामुळे त्यासमोर कोणतंही साहित्य ठेवू नये.
विद्युत वायरिंगकडे विशेष लक्ष
गणेश मंडळांच्या सजावटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्युत रोषणाई केली जाते. त्यामुळे तात्पुरती वायरिंग, मल्टीप्लग, एक्स्टेंशन बोर्ड, जोडणी आणि विद्युत भार (लोड) याकडे विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे. सैल किंवा उघड्या तारा, निकृष्ट दर्जाचे जोड, ओव्हरलोड केलेले सॉकेट्स आणि असुरक्षित विद्युत जोडणी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. विद्युत कामं शक्यतो पात्र तंत्रज्ञाकडून (इलेक्ट्रिशियन) करून घेणं, वायरिंग पाण्याच्या संपर्कात येणार नाही याची काळजी घेणं आणि खराब झालेल्या तारा तातडीनं बदलणं गरजेचं आहे. मंडप बंद केल्यानंतर अनावश्यक विद्युत उपकरणं सुरू ठेवू नयेत.
सजावटीच्या साहित्याचीही तपासणी
मंडपातील पडदे, कापड, थर्माकोल, प्लास्टिक किंवा अन्य ज्वलनशील सजावटीचे साहित्य, विद्युत उपकरणं आणि उष्णता निर्माण करणाऱ्या साधनांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणं आवश्यक आहे. दिवे, स्पॉटलाईट किंवा इतर उपकरणांमुळे सजावटीच्या साहित्याला उष्णता मिळणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. स्वयंपाकाची व्यवस्था असल्यास, गॅस सिलेंडर व ज्वलनशील पदार्थ गर्दीच्या ठिकाणापासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणं आवश्यक आहे.
अचानक तपासणीची शक्यता
गणेशोत्सव काळात सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांकडून मंडळांची पाहणी होण्याची दाट शक्यता आहे. सुरक्षेतील त्रुटी आढळल्यास, त्या तातडीनं दूर करणं आवश्यक आहे; कारण उत्सवाच्या काळात मंडपात क्षणाक्षणाला वाढणारी गर्दी आणि विद्युत उपकरणांचा मोठा वापर यामुळे छोट्याशा निष्काळजीपणाचेही गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
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