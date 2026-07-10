नागपूर : 'देवीचा कोप' सांगून महिलेची 3 लाखांची फसवणूक; डोळे बंद करताच दागिने लंपास
फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अग्रवाल यांनी नागपूर येथील इमामवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
Published : July 10, 2026 at 5:30 PM IST
नागपूर : देवीचा कोप झाल्याची भीती दाखवून एका महिलेची सुमारे तीन लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना नागपुरात घडली आहे. ही घटना इमामवाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली असून, पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुजाता भगवानलाल अग्रवाल या रुग्णालयातून मुलीच्या घरी जात असताना मेडिकल चौकाजवळील मॉललगत रामबागकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दोन अनोळखी व्यक्तींनी त्यांना अडवलं. त्यांनी स्वतःला ज्योतिषी असल्याचं सांगत तुमच्यावर देवीचा कोप असल्याची बतावणी केली.
आरोपींनी केली महिलेची फसवणूक : आरोपींनी त्यांच्या आईच्या आजारपणाचा उल्लेख करून अग्रवाल यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर देवीचा कथित प्रकोप दूर करण्यासाठी हातातील सुमारे 5 तोळे सोन्याच्या बांगड्या, गळ्यातील सोन्याची साखळी आणि मोबाईल एका पिशवीत ठेवण्यास सांगितलं. महिलेनं आरोपींच्या सांगण्याप्रमाणे तसं केलं. यानंतर आरोपींनी महिलेला डोळे बंद करून काही अंतर मागे चालत जाण्यास आणि मागे वळून पाहू नये, असं सांगितलं. याच संधीचा फायदा घेत आरोपींनी पिशवीची अदलाबदली केली आणि त्यातील सोन्याचे दागिने, मोबाईल घेऊन पसार झाले.
सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध सुरू : फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अग्रवाल यांनी इमामवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत. या प्रकरणी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेत आहेत. आरोपींना महिलेच्या आईच्या आजारपणासारखी वैयक्तिक माहिती कशी माहीत होती? याचाही पोलीस तपास करत आहेत. या फसवणुकीमागे महिलेच्या परिचयातील कोणाची भूमिका आहे का? या शक्यतेचाही तपास सुरू असून, सर्व बाजूंनी चौकशी करण्यात येत आहे.
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