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नागपुरात एकाच तासात 110 मिमी पाऊस; यंत्रणा सतर्क असल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती, मराठा आरक्षणावरही केलं भाष्य

नागपुरात 180 मिमी मुसळधार पावसामुळं उद्भवलेल्या पूरस्थितीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ढगफुटीसदृश पाऊस असल्याचं सांगत भविष्यात नवीन ड्रेनेज यंत्रणेचा विचार करावा लागेल असं स्पष्ट केलं.

CM DEVENDRA FADNAVIS
माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 8:43 PM IST

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नागपूर : अवघे दोन ते तीन तास झालेल्या मुसळधार पावसामुळं नागपूर शहर जलमय झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. नागपूर शहरात जागोजागी पाणी भरलं होतं. यामुळं वाहतूक व्यवस्था अक्षरशः कोलमडून पडली होती. काही तासातच पाण्याचा निचरा झाला. असं असलं तरी लोकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सखल भागात प्रमाणात पाणी शिरलं : "काल जवळपास नागपुरात एका दिवसात 180 मिमी पाऊस पडला. यातही 110 मिमी पाऊस हा एक ते सव्वा तासात पडला. अनप्रेसिडेंट अशा पद्धतीचा हा पाऊस होता. ढगफुटी सदृश पाऊस नागपुरातील काही भागातच झाला. त्यामुळं सखल भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलं. विशेषतः 3 शाळांमध्ये रेस्क्यू ऑपरेशन राबवत अडकडलेल्या मुलांना बाहेर काढण्यात आलं. प्रशासनानं अतिशय चांगलं काम केलं. सुदैवानं मोठी हानी झाली नाही. पण निश्चितपणे लोकांच्या घरात पाणी शिरल्यामुळं आणि परिसरात पाणी साचल्यामुळं काहीकाळ जनजीवन विस्कळीत झालं होतं," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)

बुधवारी संध्याकाळनंतर मुसळधार पावसाची शक्यता : बुधवारी (दि.29) हवामान विभागानं नागपूरला ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. संध्याकाळनंतर पाऊस येण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाशी चर्चा झाली आहे. मात्र, वेदर इव्हेंट चिंताजनकच आहे. पालघर, नागपूर आणि नाशिकमध्ये 15 दिवस किंवा एका महिन्यात होणारा पाऊस एकाच दिवसात झाला. सध्याच्या पावसाची इंटेन्ससिटी इतकी आहे की त्याला ड्रेन करण्याच्या नॅचरल सिस्टम इतक्या प्रभावी नाहीत. महिन्याभराचा पाऊस एक-दोन दिवसात आला तर त्यातून अनेक फ्लॅश फ्लॅड तयार होत आहेत. त्यामुळं याचाही थोडा विचार भविष्याच्या दृष्टीनं करावा लागेल. काही ठिकाणी कामं चाललेली आहेत. काही ठिकाणी कामं अर्धवट आहेत. त्यामुळं काही ठिकाणी पाणी साचलं होतं, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.

मराठा समाजासाठी आमचं सरकार तत्पर : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासंदर्भात एका प्रश्नाला उत्तर देताना, "जात प्रमाणपत्र मागितल्यानंतर मिळत आहे. ज्या लोकांनी जात प्रमाणपत्र मागितलं आहे. त्यांना ते मिळालेलं आहे. माझ्या माहितीप्रमाणं पेंडन्सी अतिशय कमी आहे. कोणी मागतोय आणि देत नाही अशी परिस्थिती नाही. मी पुन्हा एकदा सांगतो की महायुतीच्या सरकारनं मराठा समाजासाठी जे निर्णय घेतलेत. जेवढे निर्णय कार्यान्वित केलेत. तेवढे कुठल्याही सरकारनं केलेलं नाहीत", अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटली : एल निनोचं संकट असताना देखील पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटली आहे. पीक विमा काढण्यासाठी लावलेल्या अटी शर्तीमुळं संख्या घटल्याची चर्चा सुरू आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असं म्हणाले "नवीन अटी शर्ती त्याच कारण नाही. मुळात कारण असं आहे की, एक रुपयात पिक विमा केला. त्यावेळी तो सगळ्यांनी घेतला. त्यानंतर असं लक्षात आलं की, खूप मोठ्या प्रमाणात बोगसगिरी झाली आहे. त्यामुळं काही सुधारणा केल्या आहेत. म्हणून त्यांची संख्या आता थोडी कमी झाली आहे.

राहुल गांधी अराजकतेचा अजेंडा राबवत आहेत : "राहुल गांधींचं भाषण ऐकलं नाही. त्याचं भाषणं ऐकण्यासाठी माझ्याकडं तेवढा वेळ नाही. कारण त्यांच्या भाषणात तर काही नसतं. कोणताही विपक्ष नेता जेव्हा बोलतो आरोप जरूर करावा. चुकीचं असेल तर त्यावर बोलावं. टिप्पण्या कराव्यात, पण देशाच्या तरुणांसाठी कोणत्या सकारात्मक सूचना दिल्या. त्यावर काय बोलले? केवळ खोटे आरोप करणं यातून काही मिळणार नाही. माझा विश्वास आहे की हे बिल पास होईल. तर या नव्या पद्धतीमुळं खूप सिक्युअर अशा प्रकारची परीक्षा पद्धती येणार त्यामुळं आपल्या तरुणांचं कल्याण होईल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवास यांनी सांगितलं.

आंदोलकांवरील गुन्हे मागं घेण्याचे आदेश : "महाराष्ट्रात पोलीस विभागाला तसंच गृह विभागाला आधीच सांगितलं आहे की, या आंदोलनाच्या दरम्यान ज्या केसेस झाल्या आहेत, त्या केसेस परत घेतल्या पाहिजे. महाराष्ट्रात पोलिसांनीही फार संयमाची भूमिका घेतली. साधारणपणे केसेस आपण बघितल्या तर जमावबंदीच्या केसेस लागल्या आहेत. पण ज्या काही केसेस आहेत. त्या परत घेण्याचे आदेश मी दिले आहेत," असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देश जाणतो : "राहुल गांधी काहीही बोलू शकतात. राहुल गांधी काय आहे? हे भारत ओळखतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय आहेत? प्रल्हाद जोशी काय आहेत? हे देखील भारताचे लोक ओळखतात. राहुल गांधी एकच अजेंडा घेऊन निघालेले आहेत आणि तो अजेंडा आहे अराजकतेचा, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधीवर टीका केली.

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TAGGED:

नागपूर मुसळधार पाऊस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
NAGPUR HEAVY RAINFALL
NAGPUR FLASH FLOODS
CM DEVENDRA FADNAVIS

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