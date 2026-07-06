धंतोलीतील कुटुंब बेपत्ता प्रकरणाला नवं वळण : 'या' कारणानं कुटुंबानं घर सोडल्याचा पोलिसांना संशय
धंतोलीतील कुटुंब बेपत्ता झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाला आता वेगळं वळण मिळालं आहे. कर्जामुळे या कुटुंबानं घर सोडलं असावं, असा संशय पोलिसांना आहे.
Published : July 6, 2026 at 5:43 PM IST
नागपूर : धंतोली भागात राहणारं कुटुंब गेल्या 12 दिवसांपासून रहस्यमयरित्या बेपत्ता झालं आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा धंतोली पोलीस कसून तपास करत असताना धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे. सुरेश परसवानी कुटुंबतील पाच जण गेल्या महिन्याच्या 24 तारखेपासून बेपत्ता आहेत. या संदर्भात 29 जून रोजी शामसुंदर परसवानी यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी पाच जणांचा शोध सुरू केला. तांत्रिक तपासातून त्यांचं शेवटचं लोकेशन पुण्यात असल्याचं स्पष्ट झालं. त्या अनुषंगानं धंतोली पोलिसांनी तपासाची दिशा निर्धारित केली आहे.
धंतोली पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक खुलासा : धंतोली पोलिसांच्या तपासात आणखी खुलासा झाला आहे. डोक्यावर कर्जाचा डोंगर चढल्यानं जितेंद्र परसवानी हे वृद्ध आई, पत्नीसह मुलांना सोबत घेऊन त्यांनी घर सोडलं असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्या अनुषंगानं पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. पोलीस 5 लोकांचा कसून शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी अद्यापपर्यंत धंतोली पोलिसांच्या हाती काहीही लागलेलं नाही.
धंतोली पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार : परसवानी कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता झाले आहेत. यात हर्षा सुरेश परसवानी ( वय 57 वर्ष ) या ज्येष्ठ महिलेचा समावेश आहे. तर त्यांचा मुलगा जितेंद्र परसवानी ( 42 वर्षीय ), सून ईशीता जितेंद्र परसवानी ( 40 वर्षीय ), खुशी जितेंद्र परसवानी ( 21 वर्षीय ) आणि कृष्णा जितेंद्र परसवानी ( 12 वर्ष ) यांचा समावेश आहे. परसवानी धंतोली पोलीस ठाण्याच्या परिसरात एकत्र राहतात. ते सर्वच राहते घरुन कोणाला काही न सांगता निघून गेले आहेत. घरी परत आले नाहीत. त्यांचा शोध घेतला असता मिळून आले नाहीत. त्यामुळे शामसुंदर किंमतराय परसवानी यांनी 29 जूनला याबाबत धंतोली पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली आहे.
पोलिसांचं शोधकार्य युद्धपातळीवर : परसवानी कुटुंबातील पाच जण एकाच वेळी घरातून निघून गेल्यानं अनेक तर्कवितर्क देखील लढवले जात आहेत. तब्बल 12 दिवस लोटलेले असताना देखील परसवानी कुटुंबातील 5 पैकी कुणाचा थांगपत्ता लागलेला नाही. 5 जणांनी एकाच वेळी घर का सोडलं असावं ?, कुटुंबातील वाद, संपत्ती वाद किंवा इतर कुठला अँगल आहे का ? याबाबत देखील पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे. या शिवाय घातपाताची शक्यता तर नाही ना हे, देखील पडताळून पाहिलं जात आहे.
रागाच्या भरात अनेक लोक सोडतात घर : नागपूर शहरातून रोजच अनेक जण बेपत्ता होतात. काही काळवेळ गेल्यानंतर ते घरी देखील परततात. त्यापैकी अनेक जण हे रागाच्या भरात घर सोडतात. मात्र, राग निवळला की ते पुन्हा येतता. मात्र, या प्रकरणात तसं काही ही होताना दिसत नाही. सुमारे दहा दिवसांपेक्षा ही अधिक दिवस झाले असले, तरी परसवानी कुटुंबातील एकही सदस्य घरी परतेला नाही, किंवा त्यांनी संपर्कही केलेला नाही, त्यामुळे परसवानी कुटुंबाची चिंता आणि काळजी वाढली आहे.