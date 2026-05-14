वीज पडल्यानं क्रिकेट खेळणाऱ्या 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू; दुसऱ्या घटनेत तलावात बुडून दोघांचा मृत्यू

अवकाळी पावसात वीज पडून क्रिकेट खेळणाऱ्या 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा बुधवारी मृत्यू झाला. तर दुसऱ्या घटनेत फिरण्याकरिता गेलेल्या दोन मित्रांचा तलावात बुडून मृत्यू झाला.

तलावात शोधपथक (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 14, 2026 at 1:44 PM IST

नागपूर- नागपूरच्याजवळील भिलगाव येथे सायंकाळच्या सुमारास झालेल्या वादळी पावसादरम्यान वीज कोसळून 14 वर्षीय विद्यार्थ्याचा बुधवारी मृत्यू झाला. तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झालाय. क्रिकेट खेळत असताना अचानक आलेल्या पावसामुळे झाडाखाली आश्रय घेतलेल्या मुलांवर दुर्घटना ओढवली. या घटनेमुळे भिलगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. ही घटना यशोधरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भिलगाव ग्रामपंचायतच्या मोकळ्या जागेत घडली आहे.


पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिवारी नगर ते हस्तीनापूर मार्गावरील मोकळ्या मैदानात 5 विद्यार्थी क्रिकेट खेळत होते. त्यावेळी अचानक वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. पावसापासून बचाव करण्यासाठी सर्व मुले जवळील झाडाखाली थांबली असतानाच वीज कोसळली. यात उज्वल सुनील भेलावे (14) याचा जागीच मृत्यू झाला. तर देवांग कपूर पारधी हा गंभीर जखमी झाला. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत जखमी विद्यार्थ्याला उपचारासाठी मेडिकल हॉस्पिटल, नागपूर येथे दाखल केले. त्याच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे.

उज्वल दहावी घेणार होता प्रवेश - भिलगाव येथे विजेच्या लखलखाट आणि गडगडाहाटामुळे काही काळ नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. घटनेची माहिती मिळताच यशोधरा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला. मृत उज्वल आणि जखमी देवांग हे दोघे जरीपटका येथील महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधू हायस्कूलचे विद्यार्थी होते. नुकतीच त्यांनी नवव्या वर्गाची परीक्षा दिली असून, ते दहावीत प्रवेश घेणार होते, अशी माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली. उज्वलच्या अकस्मात मृत्यूमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात शोककळा पसरली आहे.

  • हवामानातील अचानक बदल आणि वादळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी विशेषतः मोकळ्या मैदानात, झाडाखाली किंवा उघड्या जागेत थांबणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.


फिरण्यासाठी गेलेल्या दोघांचा तलावात बुडून मृत्यू- नागपूरच्या हिंगणा तालुक्यातील सालईमेंढा या तलाव परिसरात सुट्टी घालविण्यासाठी गेलेल्या पाच कामगारपैकी दोन तरुणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी दुपारी 5 ते 6 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. याबाबतची माहिती समजताच हिंगणा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री उशिरा नागपूर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या मदतीनं दोघांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आलं. आदित्य रामचंद्र चहांदे आणि अभिषेक अमीरचंद सिरसाम, अशी मृतांची नावे आहेत. ते एकाच कंपनीमध्ये काम करत होते. मंगळवारी सर्व मित्रांची नाईट ड्युटी असल्यानं काहीणज सालईमेंडा तलाव येथे गेले होते. तर दोन जण हे दुचाकीनं सालईमेंडा तलाव येथे गेले. आदित्य चहांदे आणि अभिषेक सिरसाम हे दोघे तलावाच्या पाण्यात उतरले. मात्र, तलावाचे पाणी जास्त असल्यानं ते दोघेही पाण्यात बुडू लागले.

आरडाओरडा करूनही फायदा झाला नाही- आदित्य आणि अभिषेक बुडत असल्यानं मित्रांनी आजूबाजूला आवाज दिला. आरडाओरडा करूनही कुणालाही पोहता येत नसल्यानं दोघेही तलावाच्या पाण्यात बुडाले. पोलीस आणि फायर ब्रिगेड आले. त्यांनी दोन्ही दोघांचे मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढून ग्रामीण रुग्णालय हिंगणा येथे पाठविण्यात आलं आहे.

