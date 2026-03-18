डॉक्टरांनी 11 वर्षाच्या मुलाला 100 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ दिला सीपीआर; मृत्यूच्या दाढेतून आणलं बाहेर

नागपूरमधील बालरोगतज्ञ डॉक्टर आणि त्यांच्या टीमनं 11 वर्षाच्या मुलाला 100 मिनिटांपेक्षा अधिक सीपीआर देऊन त्याचे प्राण वाचविले आहेत. याबाबतचा अनुभव डॉक्टरांनी सांगितला.

रुग्णाला जीवदान देणारे डॉक्टर आणि त्यांची टीम (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 9:31 PM IST

नागपूर- उपचारादरम्यान एखाद्या रुग्णाचं हृदय निकामी झाल्यानंतर त्या रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी डॉक्टर 'सीपीआर'देऊन शर्थीचे प्रयत्न करतात. साधारणपणे 10 ते 20 मिनिटे सीपीआर दिला जातो. या दरम्यान रुग्णाच्या हृदयानं पुन्हा काम करण्यास सुरुवात केली तर ठीक अन्यथा त्याला मृत घोषित केले जाते. मात्र, नागपुरातील काही डॉक्टरांनी आणि टीमनं एका रुग्णाला तब्बल 100 मिनिटांपेक्षाही अधिक वेळ सीपीआर देऊन त्या रुग्णाचा जीव वाचवला आहे. वैद्यकीय क्षेत्राच्या इतिहासात ही घटना महत्वाची ठरणारी आहे.

डॉक्टर यश बानाईत (Source- ETV Bharat Reporter)

साधारणपणे 15 दिवसांपूर्वी मित्रांसोबत एक 11 वर्षीय चिमुकला घरी जात होता. दरम्यान वाटेत एक मिरवणूक जात होती. त्यात डीजे वाजत असताना जनरेटर सेट असलेल्या ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटले. गाडी सैरभर झाली. त्यामुळे ट्रकवरील जनरेटर मागच्या बाजूला सरकले. तो मुलगा त्या वेळीस ट्रकच्या मागे असल्याने जनरेटर सेटच्या खाली आला. क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. त्याला खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यावेळी त्या मुलाची अवस्था फार नाजूक होती. श्वासदेखील थांबल्यात जमा होता. इथेच डॉक्टरांची खरी परीक्षा सुरू झाली.


जनरेटर खाली मुलगा दबला- साधारणपणे 500 किलो वजनाचे जनरेटर हे ट्रक वरून घसरले होते. जनरेटरच्या खाली 11 वर्षीय चिमुकला दबला गेला होता. त्यामुळे जागोजागी त्याला जखमा झालेल्या होत्या. त्याच्या नाका-तोंडातून सतत रक्त येत होते. परिस्थिती अतिशय नाजूक असताना डॉक्टर यश बानाईत आणि सहकारी डॉक्टरांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.

100 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ दिला सीपीआर:- त्या मुलाला रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आलं. त्यावेळी हृदय पूर्णतः कार्यरत नव्हते. त्यामुळेच डॉक्टर यश बानाईत आणि त्यांच्या टीमनं सुरुवातीला आवश्यक उपचार सुरू केले. त्या दरम्यान हृदय पूर्णपणे बंद पडले. डॉक्टरांनी लगेचच त्याला सीपीआर देण्यास सुरुवात केली. साधारपणे 20 मिनिटे सीपीआर दिला जातो. मात्र,त्या मुलाला कोणता जुना आजार नसल्यानं डॉक्टरांनी सीपीआरची प्रक्रिया निरंतर सुरू ठेवली. 100 मिनिटांपेक्षाही अधिक वेळ सीपीआरची प्रक्रिया सुरूच आली. त्याच्या मेंदूला आणि इतर अवयवांना हानी होऊ नये, याची काळजी डॉक्टर घेत होते. डॉक्टरांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आणि चमत्कारच घडला. त्या मुलाचं निकामी झालेले हृदय सुरू झालं. डॉक्टरांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव उमटले होते.

  • बाळ सुखरूप घरी परतला- मुलाला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आपल्या मुलाला गमावणार तर नाही ना अशी भावना त्या मुलाच्या आई- वडिलांच्या मनात आली होती. अनेक तास डॉक्टरांची सुरू असलेली धावपळ बघून तर मनात विचारांचा काहूर माजलेला होता. अखेर डॉक्टरांचे प्रयत्न फळाला आले. आज तो मुलगा सुखरूप असून घरी परतला आहे.

