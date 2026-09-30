चाकू दाखवून लुटण्याचा प्रयत्न फसला, नागपुरात जमावाच्या मारहाणीनंतर एक ठार, पोलीस म्हणतात...
नागपूरच्या बेलतरोडी भागात फूड डिलिव्हरी बॉयचा वेश परिधान करून महिलेला लुटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे.
Published : September 30, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 3:28 PM IST
नागपूर : डिलिव्हरी बॉयचा वेश परिधान करून महिलेच्या घरात घुसून, तिच्या गळ्याला चाकू लावून लूट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन संशयितांपैकी एकाचा जमावाच्या मारहाणीनंतर मृत्यू झाला आहे. नागपूरच्या बेलतरोडी हद्दीतील पृथ्वीराजनगर येथे ही थरारक घटना घडली आहे. सुमेध राजेंद्र गजभिये असं मृत संशयिताचं नाव असून, त्याचा साथीदार दीपक पाटील हा नागरिकांच्या तावडीतून पसार झाला. दरम्यान, गंभीर जखमी अवस्थेतील सुमेधला पोलिसांनी तातडीनं रुग्णालयात नेण्याऐवजी आधी पोलीस ठाण्यात नेल्याचा आरोप होत असून, याचीही चौकशी सुरू आहे.
पार्सल देण्याच्या कारणानं सुमेध व दीपक पृथ्वीराजनगरातील उषा धार्मिक यांच्या घरी दाखल झाले. दोघांनी फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या एका कंपनीचा टी-शर्ट परिधान केला होता. पार्सल देण्याच्या बहाण्यानं त्यांनी उषा यांना बाहेर बोलावलं. त्यावेळी उषा आणि त्यांची सून घरात होत्या. आरोपानुसार, सुमेध यानं उषा यांच्या गळ्याला चाकू लावून, गळ्यातील साखळीसह अंगावरील दागिने काढून देण्यास सांगितलं. त्याचवेळी त्यांची सून बाहेर आली. घरात लहान मूल असल्यानं तिनं मुलाला आत सोडून येण्याच्या बहाण्यानं दरवाजा बंद केला आणि पतीला दूरध्वनीवरून घटनेची माहिती दिली. उषा यांचा मुलगा ओमकारनगर चौकात केकचं दुकान चालवतो. त्यानं तातडीनं परिसरातील मित्रांना घरी जाण्यास सांगितलं आणि स्वतःही घराकडे धाव घेतली.
नागरिकांच्या तावडीत दोघं; एक पसार
घटनेची माहिती परिसरात पसरताच नागरिकांनी दोन्ही संशयितांचा शोध सुरू केला. काही वेळातच दोघंही नागरिकांच्या हाती लागले. मात्र, त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्याऐवजी संतप्त जमावानं दोघांनाही मारहाण करण्यास सुरुवात केली. गोंधळाचा फायदा घेत दीपक पाटील पसार झाला. मात्र, सुमेधला नागरिकांनी घेरून ठेवलं आणि त्याला बेदम मारहाण केली. घटनेची माहिती मिळताच बेलतरोडी पोलिसांचं बीट मार्शल घटनास्थळी पोहोचलं. परिसरातील तणावाचं वातावरण पाहता अतिरिक्त पोलीस पथक आणि मोठे वाहन मागवण्यात आले. दरम्यान, पोलीस ठाण्यात प्रकृती खालावल्यानं सुमेधला रुग्णालयात नेण्यात आलं, परंतु तेथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.
पोलिसांनी सुमेधला रुग्णालयाऐवजी ठाण्यात नेलं
सुमेधला नागरिकांनी केलेल्या मारहाणीत गंभीर दुखापत झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, त्याच्या शरीरावर ठळक जखमांच्या खुणा दिसत नसल्यानं त्याला बेलतरोडी पोलीस ठाण्यात नेण्यात आल्याची माहिती आहे. काही वेळानं ठाण्यातच त्याची प्रकृती अचानक खालावली आणि तो बेशुद्ध झाला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात हलवलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. गंभीर जखमी अवस्थेतील संशयिताला घटनास्थळावरून थेट रुग्णालयात न नेता पोलीस ठाण्यात का नेण्यात आलं, त्याला उपचार मिळण्यास विलंब झाला का, यासह मृत्यूचं नेमकं कारण काय, याबाबतही आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलिसांनी मात्र या आरोपांचं खंडन केलं आहे.
तीन नागरिक ताब्यात
घटनेनंतर पोलिसांनी परिसरातील तीन नागरिकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी तसेच बेलतरोडी पोलीस ठाण्यात पोहोचले असून, त्यांनी संपूर्ण घटनेची माहिती घेतली. सुमेधविरुद्ध यापूर्वीही चोरीचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिसांकडून सध्या आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, जमावाची मारहाण, संशयिताच्या मृत्यूचं कारण, तसंच उपचारासंबंधीच्या आरोपांसह सर्व बाबींचा तपास करण्यात येत आहे. तपासानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
हेही वाचा -
'पैशांचा पाऊस' पाडण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक; अहिल्यानगरमध्ये 93 लाखांच्या बनावट नोटांसह तिघांना अटक