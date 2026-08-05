सोशल मीडियावरील मैत्री ठरली घातक, नागपूरची बेपत्ता अल्पवयीन मुलगी रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली; ठाण्याचा तरुण अटकेत
नागपुरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दोन दिवसांपूर्वी बेपत्ता झालेली अल्पवयीन मुलगी शहरातीलच दिघोरी भागातील एका खोलीत अत्यंत गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आली.
Published : August 5, 2026 at 5:30 PM IST
नागपूर : नागपूरच्या हुडकेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून 2 ऑगस्ट रोजी बेपत्ता झालेली अल्पवयीन मुलगी अखेर सापडली आहे. ती नागपूरमधीलच दिघोरी भागातील एका खोलीत अत्यंत गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आली. पीडित मुलीच्या शरीरावर मारहाणीच्या अनेक गंभीर खुणा असून तिच्या हातावर धारदार शस्त्रानं वार केल्याच्या अनेक जखमा आढळून आल्या आहेत.
पोलिसांनी या प्रकरणी 19 वर्षीय निर्भय उर्फ आकाश पाखरे याला अटक केली आहे. आरोपी आकाश हा ठाणे (मुंबई) येथील रहिवासी आहे. पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध अपहरण आणि इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून हुडकेश्वर पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : पोलीस उपायुक्त सुश्मिता राव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी आणि पीडित अल्पवयीन मुलीची 3 वर्षांपूर्वी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओळख झाली होती. या ओळखीतून त्यांच्यात संवाद सुरू होता आणि यापूर्वीही त्यांच्या भेटीगाठी झाल्या होत्या. 2 ऑगस्ट रोजी आरोपीनं मुलीला भेटण्यासाठी बोलावलं होतं.
मैत्रीणीकडे जाते, असं मुलीनं पालकांनी सांगितलं : त्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत मुलगी मोबाईलद्वारे आपल्या कुटुंबीयांच्या संपर्कात होती. आपण मैत्रिणीकडे असल्याचं तिनं कुटुंबीयांना सांगितलं होतं. रात्री अचानक मुलीचा मोबाईल बंद झाल्यानं कुटुंबीयांची चिंता वाढली आणि त्यांनी पोलिसात धाव घेतली.
तपासादरम्यान पोलिसांनी तांत्रिक पुरावे आणि मोबाईल लोकेशनच्या आधारे आरोपी व पीडित मुलगी दिघोरी परिसरात असल्याची माहिती मिळवली. त्यानंतर पोलिसांनी पुढील कारवाई केली. लोकेशन स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी दिघोरी भागावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करून सूक्ष्म शोध सुरू केला. या शोधमोहिमेदरम्यान पोलिसांना ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या. पोलिसांनी या कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेऊन, विश्वासात घेऊन सखोल विचारपूस केली. या चौकशीतून पोलिसांना मुलीला ठेवलेल्या घराचा अचूक पत्ता आणि आरोपीशी संबंधित महत्त्वाची माहिती मिळाली.
मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत पुढील कारवाई केली. पोलीस पोहोचले तेव्हा खोलीचा दरवाजा आतून बंद होता आणि तो उघडला जात नव्हता. पोलिसांनी तातडीनं खोलीचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. आतमध्ये अल्पवयीन मुलगी अत्यंत गंभीर आणि जखमी अवस्थेत आढळून आली. तिच्या हातावर धारदार शस्त्रानं वार केलेले होते. आरोपी गेल्या काही तासांपासून तिला सातत्यानं मारहाण करत असल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं.
पुढील तपार सुरू : आरोपी निर्भय उर्फ आकाश पाखरे याला अटक केल्यानंतर पोलीस आता या गुन्ह्यातील इतर महत्त्वाच्या दुव्यांचा तपास करत आहेत. तपासात समोर आलं आहे की, आरोपी आकाश हा ठाणे येथील एका सुस्थित आणि सुशिक्षित कुटुंबातील आहे. गुन्ह्यात वापरलेला चाकू आणि इतर साहित्य त्यानं ठाण्यातून सोबत आणलं होतं की नागपुरातून खरेदी केलं, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. नागपुरात कोणतीही स्थानिक ओळख नसताना त्यानं दिघोरी परिसरात कशा पद्धतीनं खोली भाड्याने मिळवली? याबाबतचा पोलीस सखोल तपास करत आहेत. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी मोबाईल डेटा, सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज, डिजिटल संवाद आणि इतर सर्व तांत्रिक पुरावे गोळा करून ते तपासले आहेत.
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