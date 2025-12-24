ETV Bharat / state

५३ लाखाच्या एमडी ड्रग्जसह दोन आरोपींना अटक, एमआयडीसी पोलिसांची कारवाई

नागपूर हिंगणा एमआयडीसी पोलिसांनी 'ऑपरेशन थंडर' (Operation Thunder) अंतर्गत वानाडोंगरी परिसरात दोघांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून 550 ग्रॅम एमडी पावडर जप्त करण्यात आली.

Nagpur Crime News
दोन आरोपींना अटक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 2:50 PM IST

नागपूर : मेफेड्रोन ड्रग्ज (MD) ड्रग्स विकण्याच्या तयारीत असलेल्या दोन आरोपींना हिंगणा एमआयडीसी पोलिसांनी वानाडोंगरी-संगम परिसरात मोठ्या शिताफीनं अटक केलीय. पोलिसांनी त्यांच्याकडून सुमारे 53 लाख 30 हजार रुपये किंमतीची 550 ग्रॅम एमडी पावडर जप्त केलीय. आरोपींनी एमडी (मेफेड्रोन) पावडर एमआयडीसी परिसरात विक्रीसाठी आणण्यात आल्याची माहिती, पोलिसांना समजली होती. त्याआधारे ही कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती एमआयडीसी पोलिसांनी दिली आहे.



‘ऑपरेशन थंडर’चा दणका : नागपूर शहर पोलीस विभागमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या 'ऑपरेशन थंडर' अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात एमडी ड्रग्ज सापडल्याची ही पहिलीच घटना आहे.



गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई : पोलिसांना खबरीकडून गुप्त माहिती मिळाली की, वानाडोंगरी-संगम परिसरात दोन सराईत एमडी तस्कर एमडी ड्रग्ज विकण्याच्या तयारीत आहेत. त्यावेळी पोलिसांनी परिसरात छापा टाकला. यावेळी पोलिसांनी घटनास्थळावरून आरोपी रामस्वरूप भैराराम बिश्नोई, (वय 24 ), (गाव -कुडी तह. कल्यानपूर, जिल्हा- बालोतरा राजस्थान), हरीराम जगदीश पालीवाल, (वय 31, गाव कुडी तह. कल्यानपूर, जि. बालोतरा राजस्थान) या दोघांना ताब्यात घेतलं. त्यांच्याजवळ 533 ग्रॅम एमडी (मेफेड्रॉन ड्रग्ज) पावडर मिळून आली. या ड्रग्जची किंमत 53.30 लाख इतकी आहे.



नव वर्षाच्या निमित्तानं ड्रग्स तस्कर ऍक्टिव्ह : नवीन वर्षाच्या स्वागताला अवघे काहीच दिवस शिल्लक आहेत. मात्र, त्यापूर्वीच ड्रग्ज तस्कर हे अ‍ॅक्टिव्ह झाले आहेत. नव वर्षाला ड्रग्जची मोठी मागणी असते. त्या पार्श्वभूमीवर तस्करांचं जाळं उद्ध्वस्त करण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी कंबर कसली आहे. पोलिसांनी आतापासूनच आपले खबरी अ‍ॅक्टिव्ह केले आहेत.

