अनैतिक संबंधाच्या संशयातून पतीने केली पत्नीची हत्या, पाच वर्षांपूर्वी झाला होता प्रेमविवाह
नागपूरमध्ये पत्नीच्या अनैतिक संबंधांच्या संशयातून पतीने पत्नीची हत्या (Nagpur Crime News) केल्याची घटना घडली आहे.
Published : October 28, 2025 at 1:45 PM IST
नागपूर : येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून संतापलेल्या पतीने लोखंडी फावड्याने वार करून पत्नीची हत्या केल्याची (Nagpur Crime News) धक्कादायक घटना नागपूर जिल्ह्याच्या हिंगणा तालुक्यात घडली आहे. या घटनेमुळं सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे. आरोपी पती हा मूळचा ओडिशा राज्यातील असून कामाच्या शोधात ते हिंगणा तालुक्यात एका भाड्याच्या खोलीत राहात होता अशी माहिती एमआयडीसी पोलिसांनी दिली.
प्रेम विवाहाचा अंत : पाच वर्षांपूर्वी आरोपीचा प्रेमविवाह झाला होता आणि तो हिंगणा तालुक्यात एका गॅरेजमध्ये काम करत होता. एक महिन्यापूर्वी पत्नी ही इंस्टाग्रामवरील मित्रासोबत घरून अहमदाबाद येथे पळून गेली होती. यानंतर पत्नीला त्याने समजावून एक आठवड्यापूर्वी पुन्हा घरी आणलं होतं. इंस्टाग्रामवरील मित्राशी संबंध ठेवू नको असं पतीनं पत्नीला ठणकावून सांगितलं होतं. त्यानंतरही ती इंस्टाग्रामवरील मित्राशी मोबाईलवरून बोलताना दिसली. यामुळं राग अनावर झाल्यानं आरोपी पतीनं पत्नीच्या डोक्यात लोखंडी फावड्याने वार करून हत्या केली. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली पत्नी पाहून पती फरार झाला आहे.
घर मालकाने पोलिसांना दिली सूचना : घर मालकाने घटनेची माहिती एमआयडीसी पोलिसांना दिली. पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. पोलिसांनी जखमी पत्नीला लता मंगेशकर रुग्णालयात नेलं त्यावेळी डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांनी पतीविरुद्ध भादवी कलम ३०२ चा गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. घटनेचा पुढील तपास ठाणेदार गोकुल महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक प्रशांत राऊत करत आहे.
