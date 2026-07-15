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कुटुंबीयांचा लग्नाला नकार, प्रेमी युगलाचा आत्महत्येचा प्रयत्न, प्रियकराचा मृत्यू

नागपुरात प्रेमसंबंधाचा दुर्दैवी शेवट झाला आहे. लग्नाला दोन्ही कुटुंबीयांनी विरोध केल्यानं निराश झालेल्या प्रेमीयुगुलाने आत्महत्येचा (Nagpur Crime News) प्रयत्न केला.

Nagpur Crime News
प्रियकराचा मृत्यू (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 8:52 PM IST

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नागपूर : कुटुंबीयांनी लग्न लावून देण्यास नकार दिल्याने प्रेमी युगलाने आत्महत्याचा प्रयत्न केला आहे. यात तरुणाचा मृत्यू झालाय तर त्या तरुणीवर उपचार सुरू आहेत. ही घटना नागपूरच्या हिंगणा येथे घडलेली आहे. विशाल विलास जवादे असं मृतक प्रियकराचं नाव आहे. परिसरात या घटनेमुळं हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.



तरुणाचा मृत्यू : प्रेमी युगुलाने घरापासून लांब मैदानात जाऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. ही घटना 13 जून रोजी रात्री 11 ते 12 वाजता च्या दरम्यान घडली आहे. दोघांनाही नजीकच्या शालिनीताई मेघे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, दुर्दैवानं विशाल जवादे याचा उपचाराच्या दरम्यान मृत्यू झाला आहे.



कुटुंबीयांचा प्रेम, लग्नाला कडाडून विरोध : विशाल जवादे हा मंडप डेकोरेशन आणि ऑटो चालवण्याचं काम करत होता. त्याच्याच वस्तीत राहणाऱ्या एका वीस वर्षीय तरुणीसोबत त्याचे चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. दोघांनाही आता लग्न करायचं होतं. याबाबत त्यांनी आपापल्या आई-वडिलांना सुद्धा सांगितलं. परंतु त्यांनी या लग्नाला स्पष्ट शब्दात नकार दिला. कुटुंबीयात चर्चा करताना वादावादी सुद्धा झाली, त्यामुळं सोमवारी दुपारी 2 वाजताच्या सुमारास विशाल आणि प्रेयसीनं टोकाचा निर्णय घेतला.



विशाल प्रेयसीला घेऊन संगम गावात जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या मैदानात पोहचले. तिथे दोघांनीही सोबत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यावेळी विशाल तडफडून खाली पडला. या मार्गाने जाणाऱ्या लोकांना प्रेमीयुगल दिसलं. परिसरात नागरिकांनी लगेच दोघांनाही वानाडोंगरी येथील शालिनीताई मेघे रुग्णालयात उपचाराच्यासाठी दाखल केलं. उपचारादरम्यान विशालचा मृत्यू झालाय. तर प्रेयसीवर उपचार सुरू आहेत.


ऑटोचालक मित्र संतप्त : घटनेची माहिती समजल्यानंतर एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक हेमंत कोकनी आणि स्टाफ दवाखान्यात पोहचले. पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीकरिता पाठवण्यात आलाय. विशालच्या मृत्यूची बातमी कळताच त्याचे काही ऑटोचालक मित्र रुग्णालयात जमा झाले. त्यांनी मुलीच्या घराकडं जाण्याचा प्रयत्न केला मात्र, तोपर्यंत ठाणेदार गोकुल महाजन व अतिरिक्त स्टाफ पोहचला व त्यांचा गदारोळ शांत केला.

टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).

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TAGGED:

LOVE AFFAIR
प्रेमसंबंधाचा दुर्दैवी शेवट
तरुणाचा मृत्यू
लग्नाला कडाडून विरोध
NAGPUR CRIME NEWS

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