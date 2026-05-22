दरवाजा तोडून फ्लॅटमध्ये एन्ट्री, रक्तानं माखलेला चाकू हिसकावला; पोलिसांनी धाडसी कारवाई करत महिलेला वाचवलं
पोलिसांनी धाडसी कारवाई करत एका महिलेचे प्राण वाचवले आहेत. नागपुरच्या गोटाळपांजरी इथं ही थरारक घटना घडली आहे.
Published : May 22, 2026 at 1:45 PM IST
नागपूर : बेलतरोडी पोलिसांच्या तत्पर आणि धाडसी कारवाईमुळे एका महिलेचा जीव थोडक्यात वाचला आहे. संभाव्य हत्येची घटना टाळण्यात पोलिसांना यश आलं असून आरोपीला रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ही घटना गुरुवारी (21 मे) मध्यरात्री 12:30 वाजेच्या सुमारास घडली.
नेमकी घटना काय? : पोलीस ठाणे बेलतरोडी हद्दीत नाईट पेट्रोलिंग सुरू असताना गाव गोटाळपांजरी इथं एक इसम आपल्या पत्नीवर चाकूनं प्राणघातक हल्ला करणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ही माहिती स्वतः आरोपीच्या वडिलांनी पोलिसांना दिली होती.
माहिती मिळताच बेलतरोडी पोलिसांचं पथक तातडीनं घटनास्थळी पोहोचलं. मात्र घराचा दरवाजा आतून बंद असल्यानं पोलिसांनी कोणतीही वेळ न दवडता दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला. त्यावेळी आरोपी पत्नीवर हल्ला करत असल्याचं दिसून आलं. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत महिलेचा जीव वाचवला आणि आरोपीला ताब्यात घेतलं. एखाद्या चित्रपटातील प्रसंगाला साजेशी वाटणारी ही घटना प्रत्यक्षात घडली असून बेलतरोडी पोलिसांच्या धाडसामुळे एका महिलेचे प्राण वाचले आहेत.
आरोपीला पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय : प्राथमिक माहितीनुसार आरोपीला पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता. त्यातूनच त्यानं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं समोर आलं आहे. आरोपी हा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून तो वारंवार आपलं ठिकाण बदलत असल्याची माहिती आहे. सध्या तो आपल्या वडिलांकडे राहत होता.
माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मुकुंद कवाडे यांना घटनेची कल्पना देण्यात आली. त्यांनी तत्काळ सूत्रे हाती घेत पोलीस उपनिरीक्षक नारायण घोडके आणि पोलीस अंमलदार रितेश गोतमारे यांना विलंब न करता घटनास्थळी रवाना होण्याचे निर्देश दिले.
फ्लॅटचा दरवाजा तोडून केला घरात प्रवेश : पोलीस पथक घटनास्थळी पोहोचलं असता फ्लॅटचा दरवाजा आतून बंद होता. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला. त्यावेळी 22 वर्षीय आरोपी ऋषिकेश सुरेंद्र वानखडे हा त्याची पत्नी आश्लेषा हिच्यावर धारदार शस्त्रानं हल्ला करत असल्याचं दिसून आलं. या वेळी पोलीस अंमलदार रितेश गोतमारे यांनी जीवाची पर्वा न करता आरोपीच्या हातातील रक्तानं माखलेला चाकू हिसकावून घेत आरोपीला जागीच ताब्यात घेतलं.
घटनास्थळ ते एम्स 9.3 किमी अंतर 15 मिनिटांत पूर्ण : हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या महिलेला अवघ्या 15 मिनिटांत एम्समध्ये दाखल करण्यात आलं. घटनास्थळ ते एम्स रुग्णालय हे सुमारे 9.3 किलोमीटरचं अंतर अवघ्या 15 मिनिटांत पार करण्यात आलं. यानंतर डॉक्टरांशी तत्काळ समन्वय साधून महिलेवर उपचार सुरू करण्यात आले. वेळेत उपचार मिळाल्यामुळे महिलेचे प्राण वाचविण्यात यश आलं असून तिची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 109 तसेच महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम 135 अन्वये पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. घटनास्थळ पंचनामा, वैज्ञानिक पुरावे संकलन, रक्त नमुने जप्ती आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या धाडसाचं कौतुक : दरम्यान, या धाडसी आणि कर्तव्यदक्ष कामगिरीची दखल घेत नागपूर शहर पोलीस आयुक्तांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन विशेष सत्कार केला आहे. या कारवाईत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मुकुंद कवाडे, पोलीस उपनिरीक्षक नारायण घोडके, पोलीस अंमलदार रितेश गोतमारे तसेच बेलतरोडी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी उत्कृष्ट समन्वय, तत्परता आणि धाडस दाखवलं.
नागरिकांचं सहकार्य महत्वाचं : नागपूर शहर पोलीस दल नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सदैव तत्पर असून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.