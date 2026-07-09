लाखो लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणारी 'मस्त मनी'ची टोळी पोलिसांच्या हाती, मास्टरमाईंड जेरबंद
कर्ज देण्याच्या नावाखाली लोकांच्या मोबाईलमधून खासगी फोटो आणि व्हिडिओ घेऊन ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या डेव्हलपरला पोलिसांनी अटक केली आहे. लाखो लोकांकडून त्यांनी खंडणी उकळल्याचा संशय आहे.
Published : July 9, 2026 at 12:59 PM IST
नागपूर - प्रत्येकाच्या मोबाईल फोनमध्ये अनेक मोबाईल अॅप्लिकेशनचा भरणा असतो. पण मोबाईल अॅप्लिकेशन किती धोकादायक असू शकतात हे मात्र, अनेकांना अजूनही माहिती नाही. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या अॅप्लिकेशनमुळे अनेकांच्या संसारात प्रचंड अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
कर्जाच्या नावाखाली हजारो लोकांच्या मोबाईलमध्ये गुपचूपपणे घुसखोरी करत खासगी आणि सार्वजनिक आयुष्य ओलीस ठेवणाऱ्या ' मस्त मनी' अॅप्लिकेशनच्या काळ्या धंद्याचा नागपूर पोलिसांनी भांडाफोड केला आहे. 'मस्त मनी' हे मोबाईल अप्लिकेशन' तयार करून लोकांना लुटणारे हे रॅकेट आहे. हे रॅकेट चालवणारे अखेर नागपूर सायबर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. चक्क 2 लाखांहून अधिक नागरिकांना ब्लॅकमेल करून तब्बल 234 कोटी रुपयांची खंडणी उकळणाऱ्या या सायबर टोळीच्या तपासात आता धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त दिपक अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला कामिल सिद्दिकी केवळ अॅप्लिकेशन डेव्हलपर नसून संपूर्ण कटाचा मुख्य सूत्रधार आहे. मध्य प्रदेशातील भोपाळजवळील बरेसिया येथून त्याला अटक करण्यात आली. व्यवसायानं सॉफ्टवेअर डेव्हलपर असलेल्या कामिलने टोळीसाठी खास हे ॲप विकसित केलं होतं. त्या बदल्यात त्याला 20 हजार रुपये आणि प्रत्येक व्यवहारातून कमिशन मिळत होते.
अशा प्रकारे केली जात होती फसवणूक-तपासात उघड झालेली टोळीची कार्यपद्धतीही तितकीच धक्कादायक आहे. एक जण कर्ज मंजूर करायचा, दुसरा त्याच रकमेतून पाचपट वसुली करायचा. तर तिसरा अॅप्लिकेशन डाउनलोड होताच मोबाईलमधील संपर्क, फोटो आणि वैयक्तिक माहिती हस्तगत करून त्याचे मॉर्फिंग करत पीडितांना ब्लॅकमेल करायचा. भीती, बदनामी आणि मानसिक दबावाच्या जोरावर लाखो रुपयांची खंडणी उकळली जात होती.
सर्व आरोपी उच्चशिक्षित:- या ॲपच्या माध्यमातून देशभरातील तब्बल 2 लाख 34 हजार नागरिकांकडून 234 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम उकळण्यात आल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. विशेष म्हणजे, या गुन्ह्यातील सर्व आरोपी उच्चशिक्षित असून तांत्रिक ज्ञानाचा वापर करून त्यांनी सायबर गुन्ह्याचे संघटित जाळे उभे केले होते. कामिल सिद्दिकी अटकेत आल्याची माहिती मिळताच टोळीतील उर्वरित तिघांनी पलायन केलं आहे. नागपूर सायबर पोलिसांची पथके त्यांच्या शोधात विविध राज्यांत रवाना झाली आहेत. लवकरच आणखी अटक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्ले स्टोअरची भूमिका तपासली जाणार:- या तपासातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, इतके धोकादायक आणि नागरिकांची खासगी माहिती लुटणारे अॅप्लीकेशन प्ले स्टोअरवर कसे उपलब्ध झाले? याचा सायबर पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. तज्ज्ञांच्या मदतीनं संबंधित प्ले स्टोअरच्या जबाबदारीची पडताळणी केली जात आहे. आवश्यक वाटल्यास त्याची विरोधातही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं दिपक अग्रवाल यांनी स्पष्ट केलं.