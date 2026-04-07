नागपूरच्या अति-संवेदनशील भागात स्फोटके सापडल्यानं खळबळ; घातपाताचा संशय? तपास सुरू
नागपूरच्या सीए रोडवरील दोसर भवन चौकातील एका संवेदनशील निवासी भागात आज (7 एप्रिल) स्फोटके सापडल्यानं खळबळ उडाली आहे.
Published : April 7, 2026 at 5:24 PM IST
नागपूर - शहरातील सीए मार्गावरील दोसर भवन चौकाच्या शेजारी राहणारे प्रा. उज्वल अंबादास लांजेवार यांच्या निवासाच्या शेजारी बॉम्बसदृश वस्तू आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ज्या भागात स्फोटके मिळाली आहेत, तो परिसर नागपूरचा अतिसंवेदनशील भाग आहे. 400 मीटरवर प्राचीन पोद्दारेश्वर राममंदिर आणि मेयो रुग्णालयात आहे. 100 मीटर अंतरावर मुस्लिम समाज बहुल परिसर आहे तर अवघ्या अडीच किलोमीटर अंतरावरती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय आहे, त्यामुळंच या घटनेला महत्त्व प्राप्त झालंय. याबाबत माहिती समजताच गणेशपेठ पोलिसांनीही घटनास्थळी धाव घेतली आणि संपूर्ण परिसर सील केलाय.
जिलेटीनच्या 15 कांड्या आढळून आल्या : पोलिसांनी माहिती मिळताच बॉम्ब नाशक पथकालाही पाचारण केलं होतं. एका पिशवीत सर्व स्फोटकं आढळून आली. बॉम्बनाशक पथकानं ज्यावेळी त्या पिशवीची तापसणी केली त्यावेळी पिशवीत जिलेटीनच्या 15 कांड्या आढळून आल्या आहे. याशिवाय 50 डिटोनेटर आणि 8 कनेक्टर सापडले आहेत. सर्व स्फोटकं ही जिवंत असल्यानं मोठा कट शिजत होता का? याविषयी पोलिसांनी तपास सुरू केलाय.
काही दिवसांपासून स्फोटकांची पिशवी पडली होती : धक्कादायक म्हणजे गेल्या काही दिवसापासून ही पिशवी उज्वल लांजेवार यांच्या घराशेजारीच पडलेली होती. पिशवीत स्फोटकं असतील असं प्रथमदर्शनी कुणाला वाटलं नाही. मात्र, ज्यावेळी पिशवीतील एक जेलिटीन कांडी बाहेर निघाली असल्याचं घरमालक लांजेवार यांच्या निदर्शनास आलं, त्यानंतर उज्वल लांजेवार यांनी लगेचच नागपूर पोलिसांना या बाबतची सूचना दिली.
ईद, रामनवमी, हनुमान जयंती सुखरूप : ज्या भागात ही स्फोटकं सापडली आहेत, तिथून पोद्दारेश्वर राम मंदिरची सर्वात मोठी शोभायात्रा काढण्यात येते. शिवाय हा मुस्लिम बहुल भाग असल्यानं नुकतीच ईदचा सण सुद्धा उत्साहात साजरा करण्यात आला. त्यानंतर हनुमान जयंतीचा उत्साह देखील भागात होता. ज्यांनी ही स्फोटके लपवून ठेवली होती, त्यांचा नेमका उद्देश काय होता, याबाबत तपास सुरू केल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त राहुल मदने यांनी दिली.
अतिसंवेदनशील भागात स्फोटकं कुणी आणि का ठेवली? : नागपूर जिल्ह्यातील काटोल परिसरातील SBL कंपनीत स्फोटकांचा मोठा स्फोट झालेला होता. त्याच एसबीएल कंपनीची स्फोटकं नागपुरात बेवारस स्थितीत आढळून आली आहेत. हा अत्यंत संवेदनशील परिसरत आहे. याच ठिकाणावरुन 200 मिटर अंतरावर जामा मस्जिद, 400 मिटर अंतरावर पोद्दारेश्वर राम मंदिर, मेयो रुग्णालयात दोन किलोमीटर अंतरावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय सुद्धा आहे. अती संवेदनशील भागात स्फोटकं आढळल्यानं, पोलीस आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. नेमकं ही स्फोटकं कोणी ठेवली, त्यांचा उद्देश काय होता? कशासाठी हे स्फोटकं वापरली जाणार होती? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी पोलिसांनी सखोल चौकशी सुरू केल्याची माहिती, पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांनी दिली.
स्फोटके सुरक्षित स्थळी हलवली : दोसर भवन चौकाच्या अगदीच शेजारी स्फोटकं आळल्यानं खळबळ उडाली. सी. ए. रोडवरील दोसर भवन मेट्रो स्टेशनच्या अगदी बाजूस एका घराच्या छोट्याश्या गार्डनच्या झुडपात स्फोटकं लपवून ठेवण्यात आली होती. शोध मोहिमेमध्ये 15 जिलेटीन कांड्या, 50 डिटोनेटर आणि 8 कनेक्टर आढळलेत. एक ते दीड महिन्यांपासून स्फोटकांची पिशवी इथे पडलेली होती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. आज सकाळी त्या बॅगमधील जिलेटीन कांड्या दिसू लागल्यानंतर लांजेवार नावाच्या घरमालकानं पोलिसांना फोन केला. सर्व स्फोटकं पोलिसांनी सुरक्षित केली असून स्फोटकं अज्ञात स्थळी पोहचवली आहेत.
