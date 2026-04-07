नागपुरात प्राध्यापकाच्या घराशेजारी आढळून आल्या 15 जिलेटीनच्या कांड्या, बॉम्बनाशक पथक घटनास्थळी दाखल
सीए मार्गावर पोलिसांना पिशवीत 15 जिलेटीनच्या कांड्या आढळून आल्या आहेत. प्राध्यापक लांजेवार यांच्या निवासस्थानी पोलीस तपासणी करत आहेत.
Published : April 7, 2026 at 12:55 PM IST
नागपूर- नागपूर शहरातील सीए मार्गावरील दोसर भवन चौकाच्या शेजारी राहणारे प्रा. उज्वल अंबादास लांजेवार यांच्या निवासाच्या शेजारी बॉम्बसदृश वस्तू आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. गणेशपेठ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर संपूर्ण परिसर सील केला.
बॉम्बनाशक पोलिसांकडून तपासणी सुरू- पोलिसांनी माहिती मिळताच सीए मार्गावर बॉम्बनाशक पथकाला पाचारण केले. त्या पिशवीची तापसणी केली असता जिलेटीनच्या 15 जिलेटीनच्या कांड्या, 50 डिटोनेटर आणि 8 कनेक्टर आढळून आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून ही पिशवी उज्वल लांजेवार यांच्या घराशेजारीच पडलेली होती. उज्वल लांजेवार यांना घराबाहेर पडून आलेल्या त्या पिशवीबाबत संशय आल्यानंतर त्यांनी नागपूर पोलिसांना माहिती दिली. खबरदारी म्हणून पोलिसांनी परिसरातील दुकाने बंद करण्यास सांगितलं आहे. संपूर्ण परिसर निर्मनुष्यकरणं करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या भागापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यालय 4 किमीच्या अंतरावर आहे.
गेल्या महिनाभरापासून तिथं पिशवी होती. घरमालकानं सांगितल्यानंतर आम्ही पाहणी केली. पुढील कारवाई सुरू आहे- पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल