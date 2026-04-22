नागपुरात खळबळ : हॉटेल व्यावसायिकाची हत्या? मृतदेह पोत्यात भरून पुलाखाली फेकला; जरीपटका परिसरात दहशतीचं वातावरण

नारा घाटात हॉटेल चालक राहुल साहू यांचा पोत्यात भरलेला मृतदेह आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे. हत्येचा संशय असून जरीपटका पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.

नागपुरात हॉटेल व्यावसायिकाची हत्या (ETV Bharat Reporter)
Published : April 22, 2026 at 8:52 PM IST

नागपूर : शहरातील जरीपटका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बुधवारी एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. नारा घाटाच्या पुलाखाली एका पोत्यामध्ये युवकाचा मृतदेह आढळून आला. त्यामुळं संपूर्ण नारा परिसरात खळबळ उडाली. तरुणाची हत्या केल्यानंतर मृतदेह पोत्यामध्ये घालून पुलाखाली फेकल्याचा संशय व्यक्त होतोय. मृत व्यक्तीची ओळख पटली असून त्याचं नाव राहुल सुनील साहू (38) असं आहे. तो झिंगाबाई टाकळी येथील रहिवासी असून व्यवसायानं तो हॉटेल चालक होता.

'दोन तासात घरी येतो' : राहुल साहू हा अचरज टॉवर इथं 'हॅप्पी डे' नावाचं हॉटेल चालवत होता. दोन दिवसांपूर्वी तो मोपेड घेऊन एका व्यक्तीकडून पैसे घेण्यासाठी जातो, असं सांगून घराबाहेर पडला. यावेळी त्यानं 'दोन तासात परत येतो' असं कुटुंबीयांना सांगितलं होतं. मात्र, तो रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्यानं कुटुंबीयांनी त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचा मोबाईल बंद होता. सतत प्रयत्न करून ही त्याच्याशी संपर्क होत नसल्यामुळं कुटुंबीयांनी जरीपटका पोलीस ठाण्यात राहुल बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंद केली होती.

प्रतिक्रिया देताना सहाय्यक पोलीस आयुक्त सत्यवीर बंडीवार (ETV Bharat Reporter)

पोत्यात काहीतरी संशयास्पद, नागरिकांना संशय : बुधवारी दुपारच्या सुमारास नागरिकांना नारा घाट पुलाखाली एक पोत्यात संशयास्पद वस्तू दिसली. यानंतर नागरिकांनी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यानंतर पोलिसांनी पोत्याची तपसणी केली. यावेळी त्यांना राहुल साहू याचा मृतदेह आढळून आला.

परिसरात भीतीचं वातावरण : फॉरेन्सिक पथकानं घटनास्थळाची पाहणी केली असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. प्राथमिक तपासात राहुलची हत्या झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. अज्ञात आरोपींनी राहुलची इतर ठिकाणी हत्या केल्यानंतर मृतदेह पोत्यात भरून तो नारा नदीच्या पुलाखाली फेकल्याचा संशय आहे. जरीपटका पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून आरोपींचा शोध सुरू आहे. या घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू : "आज दुपारीच्या बाराच्या सुमारास जरीपटका पोलीस ठाण्याला माहिती मिळाली की, नारा नदीच्या पुलाखाली एक मृतदेह मिळाला आहे. तिथं पाहणी केल्यावर आम्हाला पोत्यामध्ये भरलेला मृतदेह आढळला. त्या मृत व्यक्तीची ओळख पटली आहे. त्यानुसार त्याचा कोणाशी वाद होता का? यावरून पुढील तपास सुरू आहे. लवकरच आरोपींची नावं निष्पन्न होतील," अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त सत्यवीर बंडीवार यांनी दिली.

