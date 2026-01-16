नागपूर महानगरपालिका निकाल 2026 : 10 झोनमध्ये मतमोजणीला सुरुवात, 12 वाजेपर्यंत चित्र होणार स्पष्ट
नागपूर महापालिका निवडणूक निकाल 2026 च्या मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. मतमोजणीत भाजपा उमेदवारांनी आघाडी घेतली आहे. दुपारी 12 वाजतापर्यंत चित्र स्पष्ट होणार आहे.
Published : January 16, 2026 at 11:01 AM IST
नागपूर : महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीला आता सुरुवात झालेली आहे. नागपूर शहरातील सर्वच 10 झोनमध्ये नागपूर महानगरपालिकेची मतमोजणी होत आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या 993 उमेदवारांच्या भाग्याचा फैसला अवघ्या काही तासात लागणार आहे. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये 993 उमेदवार रिंगणात आहेत. यामध्ये 408 महिला उमेदवारांचा समावेश आहे. महानगरपालिकेच्या सर्व झोनच्या मतमोजणी केंद्रांवर मतमोजणीस सकाळी 10 वाजतापासून सुरूवात झालेली आहे.
20 टेबलवर होणार मतमोजणी : निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या स्तरावर 10 मतमोजणी केंद्राची स्थापना करण्यात आली. झोनमधील सर्व प्रभागातील मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम मशीन मतमोजणी केंद्रावर रात्रीपर्यंत पोहचवण्यात आल्या आहेत. साधारणतः प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडं 20 टेबल हे ईव्हीएमसाठी तर 4 टेबलची व्यवस्था ही पोस्टल व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रत्येक टेबलवर एक मतमोजणी पर्यवेक्षक आणि एक सहायक नियुक्त करण्यात आले आहेत.
मतदार वाढले मात्र, मतदानाचा टक्का घसरला : यावेळी नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत 51.38 टक्के मतदानाची नोंद झालीय. 2017 नागपूर महानगरपालिका निवडणुकमधे 53.72 टक्के मतदान झालं होतं. 8 वर्षापूर्वी मतदारांची संख्या 20 लाख 93 हजार 392 मतदार होती. तर यावेळी 24 लाख 83 हजार 112 मतदार आहेत. गेल्या 8 वर्षात चार लाख मतदार वाढले असले, तरी यावेळी मतदान 2 टक्क्यांनी कमी झालं आहे.
काँग्रेस 100 पेक्षा अधिक नगरसेवक जिंकतील : काँग्रेसनं मिशन 100 नगरसेवक परिवर्तनकारी संकल्पनेसह प्रचाराची दमदार व सकारात्मक सुरुवात केली. या मोहिमेच्या यशाबाबत आम्हाला पूर्ण आत्मविश्वास असल्याचं काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे म्हणाले. "मतदानाची टक्केवारी आणखी वाढू शकली असती, मात्र प्रशासनाकडून मतदान प्रक्रियेच्या तयारीत आवश्यक ती दक्षता घेतली गेली नाही. अनेक नागरिकांनी तक्रार नोंदवली की त्यांच्या नावांचा मतदार यादीत समावेशच नव्हता. तर अनेक मतदारांची नावं ते वास्तव्यास असलेल्या प्रभागाऐवजी इतर प्रभागांच्या यादीत आढळून आली. अनेक इच्छुक मतदार मतदानापासून वंचित राहिले. तरीही, गेल्या 19 वर्षांत नागपूर महानगरपालिकेत भाजपाच्या अपयशी, भ्रष्ट आणि जनविरोधी कारभारामुळे नागपूरकर पूर्णतः त्रस्त झाले आहेत. याच कारणामुळे नागपूरमध्ये परिवर्तनाची स्पष्ट लाट निर्माण झाली असून, नागपूर महानगरपालिकेची सत्ता पुन्हा काँग्रेसकडं येणार याबाबत आम्हाला ठाम आणि पूर्ण विश्वास आहे," असं विकास ठाकरे म्हणाले.
मनपा झोन मतमोजणी ठिकाणाचे नाव :
१) लक्ष्मीनगर झोन:- गंगाधर फडणवीस क्रीडा संकुल, विवेकानंद नगर
२)धरमपेठ झोन:- सेंट फ्रान्सिस दिसेल्स (एस.एफ. एस) कॉलेज, सेमिनरी हिल्स
३)हनुमाननगर झोन:- ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, क्रीडा चौक
४) धंतोली झोन:- सामुदायिक भवन, रेल्वे विभाग, अजनी रोड, गुलमोहर कॉलनी, वंजारी नगर
५) नेहरुनगर झोन:- राजीव गांधी सभागृह, न्यू नंदनवन, पाण्याच्या टाकीजवळ
६) गांधीबाग झोन:- नागपूर सुधार प्रन्यास कर्मचारी सांस्कृतिक सभागृह, ग्रेट नाग रोड, गणेशनगर
७) सतरंजीपुरा झोन:-दि नागपूर टिम्बर मर्चेंट असोसिएशन लकडगंज
८)लकडगंज झोन:- विनायकराव देशमुख हायस्कूल आणि विज्ञान कनिष्ट महाविद्यालय ऐव्हीजी लेआऊट, लकडगंज
९) आशीनगर झोन:-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह, ललित कला भवन, ठवरे कॉलनी
१०) मंगळवारी झोन:- अन्नासाहेब गुंडेवार महाविद्यालय (तिडके विद्यालय परिसर) काटोल रोड, छावणी
