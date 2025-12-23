ETV Bharat / state

नागपूर महापालिका निवडणुकीकरिता उमेदवारी अर्ज भरण्यास आजपासून सुरुवात; जागावाटपाचा फॉर्म्यूला ठरेना!

नागपूर महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज पहिला दिवस आहे. असे असले तरी महायुतीसह महाविकास आघाडीकडून जागावाटपाचा फॉर्म्यूला जाहीर केला नाही.

Nagpur corporation election 2025
संग्रहित -नागपूर महापालिका (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 4:52 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 6:07 PM IST

नागपूर- महानगरपालिका निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज आजपासून भरण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, अद्याप महायुती अतंर्गत असलेल्या पक्षांकडून आणि विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीकडूनही जागावाटप किंवा युतीबाबत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे मोठ्या राजकीय पक्षांवर अवलंबून असलेल्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे गणित जुळत नसल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.

भाजपाचे आमदार आणि नागपूर महानगरपालिकेसाठीचे पक्षाचे निवडणूक प्रभारी प्रवीण दटके यांनी महानगरपालिका निवडणूकबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "नागपुरात महायुती व्हावी, असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विशेष आग्रह आहे. त्यामुळेच आमचे वरिष्ठ नेतेदेखील विशेष प्रयत्न करत आहेत. जर मित्रपक्षांनी जागांसंदर्भात सामंजस्य दाखवलं तर निश्चित नागपुरात महायुती होईल", अशी विश्वास प्रवीण दटके यांनी व्यक्त केला. "सध्या, नागपुरात मित्र पक्षांसोबत महायुतीसाठीची चर्चा सुरू झालेली आहे. आमचे सर्व वरिष्ठ नेते महायुती घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. फक्त, मित्रपक्षांचा जास्त जागांच्या आग्रहासंदर्भात काय निर्णय होतो, यावर महायुतीचं भवितव्य ठरेल", असे भाजपाचे आमदार दटके यांनी स्पष्ट केलं.

जागावाटपांबाबत राजकीय नेत्यांचं काय आहे म्हणणं? (Source- ETV Bharat Reporter)


राष्ट्रवादीला भाजपाकडून हव्यात २२ जागा-गेल्या १५ वर्षांपासून नागपूर महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षानं एकहाती सत्ता काबीज केली होती. चौथ्यांदाही सत्ता काबीज करण्याच्या दृष्टीनं भाजपाचे नेते कामाला लागले आहेत. नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्वच १५१ जागेवर उमेदवार उतरवण्याची भाजपानं तयारी केली आहे. असे असले तरी त्यातील काही जागा महायुतीत असलेल्या मित्रपक्षांनाही द्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी वाटाघाटी सुरू झाली आहे.

महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं १५१ पैकी २२ जागांची मागणी केली आहे. "राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नागपूर शहरात विस्तार वेगानं होत आहे. त्यामुळेच १५ टक्के जागा आम्हाला मिळाव्यात", अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अनिल अहिरकर यांनी स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "कोणत्याही पक्षाला पक्ष वाढविण्यासाठी हीच निवडणूक महत्त्वाची असते. १५१ जागांवर आमचे उमेदवार लढवतील, असे आमचे काम सुरू आहे. महायुतीनं मदत नाही केली तरी आम्ही पक्ष वाढवून दाखवू", असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अनिल अहिरकर यांनी म्हटलं.



मित्रपक्षांशी नंतर वाटाघाटी- नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीची काँग्रेसनं तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे म्हणाले, सुरुवातीला आम्ही उमेदवारांचे साक्षात्कार घेऊ. त्यानंतर मित्रपक्षांशी वाटाघाटी करणार आहोत.

नागपूर महापालिकेत ७६ जागा महिलांसाठी राखीव : नागपूर महानगरपालिकेतील एकूण १५१ जागांपैकी अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गासाठी ३० जागा राखीव आहेत. त्यापैकी १५ जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी एकूण १२ जागा राखीव आहेत. त्यापैकी ६ जागा महिलांसाठी राखीव तर इतर मागास प्रवर्गासाठी एकूण ४० जागा राखीव आहेत. त्यापैकी २० जागा महिलांसाठी राखीव झालेल्या आहेत. उर्वरित ६९ सर्वसाधारण मतदारसंघातील जागांपैकी ३५ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.

महानगरपालिका निवडणुकीतही भाजपाला नंबर वन करायचे- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नागपूर जिल्ह्यातील नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांचा २२ डिसेंबरला सत्कार करण्यात आलाय. "विधानसभा निवडणुकीनंतर नगरपंचायत आणि नगपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सर्वात मोठा विजय मिळाला आहे. यानंतर होणाऱ्या महानगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुकीतही भाजपाला नंबर वन करायचे आहे", असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा पदाधिकाऱयांसह नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना संबोधित करताना म्हटलं.

  • नुकत्याच जाहीर झालेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणूक निकालात भारतीय जनता पक्ष राज्यात क्रमांक १ चा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे महायुतीतील घटक पक्षांना भाजपाची साथ हवी आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे घटकपक्षसुद्धा मित्रपक्षांकडून हाकेला 'ओ' कधी मिळेल याची वाट पाहत आहेत.

Last Updated : December 23, 2025 at 6:07 PM IST

