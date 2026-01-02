उमेदवारी मागे घेऊ नये म्हणून चक्क उमेदवारालाच डांबून ठेवलं! भाजपा आमदारांच्या मध्यस्थीला यश
उमेदवारी अर्ज मागे घेऊ नये यासाठी समर्थकांनी चक्क उमेदवारालाच घरात बंद केल्याचा प्रकार नागपुरात घडला.
Published : January 2, 2026 at 3:29 PM IST
नागपूर - महानगरपालिका निवडणुकीत अपक्षांचा भाव वधारलाय. निवडणुकीच्या रिंगणातून अर्ज मागे घेण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांचे मोठे- मोठे नेते अपक्षांची मनधरणी करताना दिसत आहेत. नागपुरातही असंच चित्र पाहायला मिळालं. भाजपा आमदारांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर मात्र उमेदवारानं नाराजीचं हत्यार म्यान करत आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला.
उमेदवारी अर्ज घेतला मागे - नागपुरात भाजपानं प्रभाग 13 (ड) मध्ये दोन उमेदवारांना एबी फॉर्म वाटप केले होते. त्यामुळं गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. भाजपानं किसन गावंडे यांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी गावंडे यांना घरातच कोंडून ठेवलं. भाजपाचे आमदार परिणय फुके यांनी स्वतः किसन गावंडे यांचं घर गाठलं आणि यावर तोडगा काढला. त्यामुळं नागपुरातील बंडखोरी काही प्रमाणात थोपवण्यात भाजपाला यश आलं आहे.
भाजपाने दिले होते दोन एबी फॉर्म - उमेदवारी मागं घेऊ नये म्हणून किसन गावंडे यांना परिसरातील लोकांनी घरात बंद केल्यानं प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता. परिसरातील त्यांच्या समर्थकांनी किसन गावंडे यांच्या घराला कुलूप लावलं होतं. प्रभाग 13 ड मध्ये भाजपानं किसन गावंडे आणि विजय होले यांना एबी फॅार्म दिला होता. पण, भाजपानं वेळेवर किसन गावंडे यांना अर्ज मागं घेण्यास सांगितलं होतं.
पक्षनिष्ठा महत्त्वाची - किसन गावंडे : नागपूर प्रभाग 13 (ड) मधून किसन गावंडे यांनी उमेदवारी मागे घेऊ नये यासाठी समर्थकांनी आग्रह धरला होता. परंतु, पक्षाची निष्ठा महत्त्वाची असल्याचं सांगत किसन गावंडे यांनी अर्ज मागे घेतला आहे. मला माझ्या नेत्यांकडून निर्देश मिळाले. त्यानुसार मी माझा अर्ज मागे घेतला असल्याचं ते म्हणाले.
परिणय फुके यांच्या प्रयत्नांना यश - "किसन गावंडे आमच्या पक्षाचे नेते आहेत. त्यांनी आपला अर्ज मागे घेऊ नये अशी कार्यकर्त्यांची मागणी होती. मी स्वतः त्यांच्यासोबत चर्चा केली आणि त्यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. आता त्या प्रभागात कोणत्याही प्रकारची बंडखोरी नाही," असं आमदार परिणय फुके यांनी स्पष्ट केलं.
