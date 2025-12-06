ETV Bharat / state

हिवाळी अधिवेशनासाठी येणाऱ्या आमदारांसह मंत्री व नेत्यांना भरणार हुडहुडी; तापमानात घट होण्याची शक्यता

विदर्भातील बहुतांशी भागात किमान तापमानात घट दिसून येत आहे. त्यामुळं हिवाळी अधिवेशनासाठी (Winter Session 2025) येणाऱ्या आमदारांसह मंत्री आणि नेत्यांना हुडहुडी भरणार आहे.

Winter Session 2025
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 6, 2025 at 8:00 PM IST

नागपूर: राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला (Winter Session 2025) ८ डिसेंबर सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. जमीन घोटाळा, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी वृक्षतोड प्रकरण आणि वाढलेले महिला अत्याचार यासह अनेक विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र खडाजंगी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळं नागपूरच्या राजकीय तापमान चांगलंच तापण्याची चिन्हं दिसत आहेत. मात्र, असं असलं तरी उत्तरेकडून वाहणाऱ्या अति थंड वाऱ्यांमुळं नागपूरचे वातावरण आणखी गराठणार असेच संकेत मिळत आहेत. त्यामुळं नागपुरात हिवाळी अधिवेशनासाठी येणाऱ्या आमदारांसह मंत्री आणि नेत्यांना आपली तब्येत ही सांभाळावी लागणार आहे.


मंत्र्यांना 'हिल स्टेशनचा' फील अनुभवता येणार : गेल्या काही दिवसापासून नागपूरसह विदर्भात थंडीची लाट आलेली आहे. सातत्यानं तापमान १० ते १२ डिग्रीपर्यंत नोंदवलं जात आहे. आज ६ डिसेंबरला तापमानात घट नोंदवण्यात आलेली आहे. शनिवारी सकाळी नागपूरचं तापमान ९.६ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आलं असून पुढील आठवड्यात तापमानात आणखी २ डिग्रीपर्यंत घट (कमी) होण्याची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राकडून वर्तवलेली आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उबदार चर्चा करण्यासाठी येणाऱ्या आमदार आणि मंत्र्यांना नागपुरात 'हिल स्टेशनचा' फील अनुभवता येणार हे मात्र, नक्की.

प्रतिक्रिया देताना शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार (ETV Bharat Reporter)



डिसेंबर महिन्यात ३.५ डिग्री तापमाची नोंद : नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या महिन्यात नागपूर आणि विदर्भात कडाक्याची थंडी पडते. विशेषतः तर डिसेंबर महिन्यात तापमानाचा पारा फार खाली येतो. २९ डिसेंबर २०१८ रोजी नागपूरात ३.५ डिग्री इतक्या तापमानाची नोंद झाली आहे. तर ३० डिसेंबर २०१८ ला ४ अंश सेल्सिअस इतके तापमान नोंदवण्यात आले होते. तसं पाहिलं तर हिवाळ्यात नागपुरातील तापमान ५ डिग्रीपर्यंत खाली येत असते. मात्र, यंदाचा जर थंडीचा मूड बघता स्थानिक नागरिकांसह अधिवेशनासाठी येणाऱ्यांना हुडहुडी भरण्याची शक्यता आहे.



महाराष्ट्राचे 'विंटर कॅपिटल' नागपूर : उपराजधानी असलेले नागपूर शहर केवळ संत्री आणि सावजी मटनासाठीच प्रसिद्ध नाही, तर हे शहर राज्याचं 'विंटर कॅपिटल' म्हणून ओळखलं जाते. प्रत्येक वर्षी डिसेंबर महिन्यात नागपुरात विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन भरवले जाते. ठराविक काळासाठी राज्य सरकारचं मंत्रिमंडळ नागपुरात स्थलांतरित होते आणि ही परंपरा १९६० पासून अविरतपणे सुरू आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्तानं नागपुरात येणाऱ्या नेत्यांना ''वैदर्भीय पाहुणचारा'ची अक्षरशः भुरळच पडलेली असते. त्यामुळं राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांना, मंत्र्यांना आणि सर्वपक्षीय आमदारांना नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाची विशेष ओढ लागलेली असते.

