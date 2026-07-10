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नागपुरात प्रशासनाची सतर्कता; अल्पवयीन मुलीचा 32 वर्षीय मतिमंद तरुणाशी होणारा बालविवाह रोखला

नागपूरमधील गावात अल्पवयीन मुलीचा 32 वर्षीय मतिमंद तरुणासोबत होणारा बालविवाह पोलीस आणि बाल संरक्षण विभागानं रोखला असून, मुलीची सुटका करून तिला बालगृहात दाखल केले आहे.

NAGPUR CHILD MARRIAGE FOILED
नागपुरात प्रशासनाची मोठी कारवाई (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 10, 2026 at 3:14 PM IST

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नागपूर : पोलिसांनी आणि बाल संरक्षक विभागानं संयुक्त कारवाई करत बालविवाह रोखलाय. जिल्ह्यातील एका गावातील 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा तिच्या संमतीशिवाय 32 वर्षीय मतिमंद युवकासोबत बालविवाह लावून देण्याचा प्रयत्न पोलीस, बाल संरक्षण विभागाच्या संयुक्त कारवाईनं हाणून पाडण्यात यश आलं आहे. या यशस्वी आणि संयुक्त कारवाईमुळं एका अल्पवयीन मुलीचं शिक्षण, आरोग्य आणि भविष्य सुरक्षित झालं आहे. बालविवाहासारख्या सामाजिक कुप्रथेविरुद्ध प्रशासनाची ठाम भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

पोलीस आणि बाल संरक्षण विभागाची संयुक्त कारवाई : गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस विभाग आणि जिल्हा बाल संरक्षण विभागाच्या पथकानं तातडीनं संयुक्त मोहीम आखली होती. पथकाने संबंधित ठिकाणी धाड टाकली आणि अल्पवयीन मुलीची सुटका केली. पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान मुलगी अल्पवयीन असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसंच तिची संमती नसताना विवाहाची तयारी सुरू असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना मुश्ताक पठाण (ETV Bharat Reporter)

समुपदेशन केल्यानंतर बालगृहात दाखल : नागपूर ग्रामीण पोलीस विभाग व जिल्हा बाल संरक्षण विभागाच्या पथकानं तत्काळ हस्तक्षेप करून बालविवाह थांबवला. यासह अल्पवयीन मुलीची सुरक्षित सुटका (रेस्क्यू) केली. त्यानंतर मुलीचं समुपदेशन केलं असून पुढील संरक्षणासाठी तिला नागपूर बालगृहात दाखल केलं आहे. तिच्या सुरक्षिततेसाठीची आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

दोषींवर कायदेशीर कारवाई सुरू : या प्रकरणी संबंधित पालक आणि इतर जबाबदार व्यक्तींच्या विरुद्ध बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006, तसंच इतर लागू कायद्यांनुसार पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्हा प्रशासन पोलीस विभाग, जिल्हा बाल संरक्षण विभागानं नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, आपल्या परिसरात बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास तत्काळ पोलिसांसह, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष किंवा 1098 चाईल्ड हेल्पलाईनवर माहिती द्यावी. नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे अनेक बालकांचे भविष्य सुरक्षित करता येतं, असंही प्रशासनानं नमूद केलं.

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CHILD MARRIAGE
बालविवाह
NAGPUR CHILD MARRIAGE
नागपूर बालविवाह
NAGPUR CHILD MARRIAGE FOILED

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