नागपूरच्या भांडेवाडी भागातील एका घरात बिबट्या घुसला, बघ्यांची एकच गर्दी
पारडीतील भांडेवाडीतील दाट वस्तीत बिबट्या आढळून आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आज सकाळी एका लहान मुलाला हा बिबट्या दिसून आल्यानंतर परिसरात खळबळ माजली आहे.
Published : November 19, 2025 at 12:09 PM IST
नागपूर - राज्यात बिबट्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना नागपूरच्या रहिवासी भागातील एका इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर बिबट्या आढळून आला आहे. पारडी परिसरातील भांडेवाडी परिसरातील अतिशय दाट वस्तीत बिबट्या आढळून आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आज सकाळी एका लहान मुलाला हा बिबट्या दिसून आल्यानंतर परिसरात खळबळ माजली आहे. याबाबतची माहिती पारडी पोलीस ठाण्याला देण्यात आल्यानंतर लगेच वनविभागाला देखील सूचना देण्यात आल्या आहे. सध्या वनविभागाने पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून, बिबट्याला पकडण्याची रणनीती आखली जात आहे. बिबट्याला इंजेक्शन मारून शांत करून पकडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
