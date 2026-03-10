'शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा'; आरटीई अंतर्गत शाळा प्रवेशासाठी 1 किलोमीटरच्या अटीला नागपूर खंडपीठाकडून स्थगिती
नागपूर खंडपीठानं सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या एक किलोमीटरच्या अटीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Published : March 10, 2026 at 9:41 AM IST
नागपूर- आरटीई अंतर्गत मुलांना शाळेत प्रवेश देण्याच्या विचारात असलेल्या पालकांसाठी ही महत्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारनं आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी 1 किलोमीटरची अट घातली होती. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अनेक पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारच्या नव्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत विद्यार्थाला घराच्या एक किलोमीटर परिसरातील शाळेचीच निवड करता येईल, अशी अट घातली होती. या निर्णयाला वकील बोधी रामटेके आणि वकील दीपक चटप यांनी आव्हान देत नागपूर खंडपीठा याचिका दाखल केली होती. त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. शिक्षण हक्क कायदा हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतो. एक किलोमीटरची अट ही मनमानी, अवैध आणि संविधान विरोधी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. दोन्ही याचिकेवर सुनावणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या एक किलोमीटरच्या अटीला स्थगिती दिली आहे.
एका हातानं द्यायचे आणि दुसऱ्या हातानं परत घेण्याचा प्रकार- न्यायालय- एक किलोमीटरची अट ही आरटीई कायद्यात कुठेही नाही. शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे. त्यात राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणं म्हणजे एका हातानं अधिकार द्यायचे आणि दुसऱ्या हातानं काढून घेण्यासारखं आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं सुनावणी करताना नोंदवलेलं आहे.
कशामुळे येते अडचण- आरटीई कायद्यामध्ये कलम 12 (एक) सीमध्ये खाजगी व विनाअनुदानित शाळांना सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी 25% जागा राखीव ठेवण्याची सक्ती आहे. त्या शिक्षणाचा अधिकार या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत शाळा असणं बंधनकारक आहे. यासाठी मॅप सुविधेचा वापर करावा लागतो. यात थोडा फारही बदल विद्यार्थ्यांना आरटीईमधील प्रवेशासासाठी अडथळा ठरतो.
