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नागपूरच्या ऑटोचालकाचा प्रामाणिकपणा; 4.75 लाखांचा मुद्देमाल असलेली बॅग पोलिसांच्या मदतीने महिलेला परत

बॅग हरवल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर लकडगंज पोलिसांनी तपास सुरू केला होता. त्याचवेळी ऑटोचालक सचिन मोतीरामजी निखारे यांना ही बॅग आणि त्यातील सर्व मुद्देमाल सापडला.

Nagpur Auto Driver Hands Over Lost Bag
नागपूरच्या रिक्षाचालकाने हरवलेली बॅग परत केली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 3:22 PM IST

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नागपूर : खरेदीसाठी बाहेर पडलेल्या महिलेची रोख रक्कम, सोन्याची अंगठी, मोबाईल फोन आणि एटीएम कार्ड असलेली बॅग हरवली. मात्र, ही बॅग एका ऑटोचालकाला सापडल्यानंतर त्यानं कोणताही स्वार्थ न बाळगता पोलिसांच्या माध्यमातून संबंधित महिलेला परत केली. ऑटोचालकाच्या प्रामाणिकपणामुळे महिलेचा सुमारे 4 लाख 75 हजार रुपयांचा मुद्देमाल सुरक्षितपणे परत मिळाला.

बॅगेत 4 लाख 75 हजार रुपयांचा मुद्देमाल : ममता नरेश यादव या शासकीय शिक्षिका असून यादव नगर परिसरात राहतात. त्या जुना मोठा स्टँड चौक परिसरातील अमर टॉकीजसमोर काही सामान खरेदी करण्यासाठी गेल्या होत्या. यावेळी त्यांची बॅग हरवली. या बॅगेत 1 लाख 75 हजार रुपये रोख, दीड तोळे वजनाची सोन्याची अंगठी, सुमारे 50 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल फोन तसेच तीन एटीएम डेबिट कार्ड होतं. एकूण मुद्देमालाची किंमत सुमारे 4 लाख 75 हजार रुपये असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

दरम्यान, ही बॅग ऑटोचालकाला सापडल्यानंतर त्यानं ती पोलिसांच्या स्वाधीन केली. पोलिसांनी बॅगेतील माहितीच्या आधारे ममता यादव यांच्याशी संपर्क साधून त्यांचा मुद्देमाल त्यांच्याकडे सुपूर्द केला. ऑटोचालकानं दाखवलेल्या प्रामाणिकपणामुळे महिलेचा लाखो रुपयांचा मुद्देमाल सुरक्षितपणे परत मिळाला.

ऑटोचालकाचा प्रामाणिकपणा : बॅग हरवल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर लकडगंज पोलिसांनी तपास सुरू केला होता. त्याचवेळी ऑटोचालक सचिन मोतीरामजी निखारे यांना ही बॅग आणि त्यातील सर्व मुद्देमाल सापडला. सचिन निखारे यांनी बॅग स्वतःकडे न ठेवता थेट लकडगंज पोलीस ठाण्यात नेऊन पोलिसांच्या ताब्यात दिली. त्यानंतर पोलिसांच्या माध्यमातून बॅग आणि त्यातील संपूर्ण मुद्देमाल ममता यादव यांच्याकडे सुरक्षितपणे परत करण्यात आला.

प्रामाणिकपणाचा सन्मान : बॅगेत सुमारे 4 लाख 75 हजार रुपयांचा मुद्देमाल होता. ऑटोचालक सचिन निखारे यांनी कोणताही मोह न ठेवता संपूर्ण मुद्देमाल पोलिसांकडे जमा केला. त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे लकडगंज पोलिसांनी कौतुक केलं. पोलीस ठाण्याच्या वतीने सचिन निखारे यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांच्या सामाजिक बांधिलकीचा गौरव करण्यात आला.

'सामाजिक बांधिलकी जपा, पोलिसांना मदत करा' : "सापडलेल्या वस्तू किंवा पैशांवर स्वतःचा हक्क न सांगता ते संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हीच खरी सामाजिक जबाबदारी असल्याचं या घटनेतून अधोरेखित झालं आहे. नागरिकांनीही प्रामाणिकपणा आणि सामाजिक बांधिलकी जपत पोलिसांना सहकार्य करावं", असं आवाहन लकडगंज पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे.

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