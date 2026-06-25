नागपूर विमानतळ अखेर जीएमआरकडं सुपूर्द; 'डायमंड' शेपमध्ये साकारणार देशातील भव्य टर्मिनल
नागपूर विमानतळाचं व्यवस्थापन जीएमआर ग्रुपकडं हस्तांतरित झालं. इथं वार्षिक 3 कोटी प्रवासी क्षमतेचं भव्य 'डायमंड' आकाराचं टर्मिनल उभारलं जाईल, असं किंजरपू राममोहन नायडू यांनी सांगितलं.
Published : June 25, 2026 at 8:28 PM IST
नागपूर : नागपूरचं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जीएमआर ग्रुपकडं हस्तांतरित झालं. त्यामुळं आजपासून नागपूर विमानतळाच्या पूर्ण व्यवस्थापनाची जबाबदारी 'जीएमआर ग्रुप'ची आहे. यावेळी विमानतळ परिसरात विशेष समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरपू राममोहन नायडू यांच्यासह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, जीएमआर ग्रुपचे अध्यक्ष जी. एम. राव, जीएमआर एअरपोर्ट्सचे अध्यक्ष जी. बी. एस. राजू कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
100 विमानतळ 200 हेलिपोर्ट उभारणार : "पीपीपी मॉडल अंतर्गत नागपूर विमानतळाचं हस्तांतरण जीएमआर ग्रुपला झालं. चवथा 'पी' म्हणजेच 'पीपल'साठी काम करेल. नागपुरात आधुनिकीकरणानंतर विमानतळ फक्त ये-जा करण्यासाठी नसेल, तर पूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना देणार ठरेल. या विमानतळाच्या माध्यमातून शेती, उद्योग, कार्गो, व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. नवी मुंबई विमानतळ सारखीच आर्थिक भूमिका नागपूरचे विमानतळ बजावेल. नागपूर विमानतळाची वार्षिक प्रवासी क्षमता 35 लाख होती. भविष्यात 3 कोटी प्रवासी नागपूर विमानतळावरून प्रवास करू शकतील, तशी व्यवस्था नवीन विमानतळात असणार आहे. नवी टर्मिनल बिल्डिंग बांधताना नागपूरच्या भावनेची काळजी घेतली जाईल. नागपुरात रेल्वेचं डायमंड क्रॉसिंग आहे. त्यामुळं नागपूर विमानतळाची नवी टर्मिनल बिल्डिंग डायमंड शेपची तयार होईल. येणाऱ्या काळात देशात 100 नवे विमानतळ आणि 200 हेलिपोर्ट तयार केले जातील. केंद्र सरकार त्यासाठी 39 हजार कोटी रुपये खर्च करेल. नागपूर भविष्यात विमानांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 'MRO HUB' बनू शकेल," असं केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरपू राममोहन नायडू म्हणाले.
...म्हणून आम्ही असा निर्णय घेतला : "आजचा दिवस नागपूरसह सर्वांसाठी आनंदाचा आणि अभिमानाचा आहे. देशभरात नव-नवीन आणि अत्याधुनिक अशी विमानतळं विकसित होत असताना या प्रक्रियेत नागपूरचं विमानतळ मागे राहिलं होतं. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मी नागपूर विमानतळ इतर विमानतळांपेक्षाही सुंदर, अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाचं व्हावं यासाठी निर्णय घेतला. कार्गो हबच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. 'कार्गो हब' प्रकल्प विमानतळ विकासाचा अविभाज्य भाग आहे. जोपर्यंत विमानतळाचं काम पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत कार्गो हबचं कामही पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. या विमानतळ प्रकल्पासाठी अनेक अडथळे आले. उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय, क्युरेटिव्ह पिटिशनपर्यंत अनेकवेळा न्यायालयीन वाऱ्या झाल्यात. मात्र, अखेरीस जो निकाल लागला तो जीएमआर ग्रुपच्या बाजूनं लागला," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
...म्हणून धरला दोन रन-वेचा विशेष आग्रह : "या विमानतळचं नवीन डिझाईन तयार करताना भविष्यातील सर्व गरजा लक्षात घेऊनच किमान दोन रनवे असावेत, यासाठी मीच विशेष आग्रह धरला होता. सर्वांच्या मनाप्रमाणंच कॅबिनेटचा निर्णय झाला आणि हस्तांतरणाच्या संदर्भात कॅबिनेटनी मान्यता दिली. ज्यावेळी या एअरपोर्टचं डिझाईन तयार झालं, त्यावेळी कन्सल्टंटनी पहिल्यांदा सांगितलं की दोन रन-वे आवश्यकता नाही. आता जेवढी पॅसेंजर संख्या आहे ते बघता एका रन-वेमध्येच काम होऊन जाईल. त्यावेळी मीच म्हणालो की हे चालणार नाही. पहिल्या दिवशीपासूनच दोन रन-वे असले पाहिजे असा आग्रह आहे. कारण आपल्याला जर पॅसेंजर कार्गोहब ही संकल्पना मांडायची असेल तर त्यासाठी दोन रन-वे ची आवश्यक असते. आपल्याकडं मेंटेनन्स कमांड आहे. इतर एव्हिएशन कंपनीसह ज्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे, त्यांच्यासाठी सर्वात मोठा ड्राइव्हर हा दुसरा रन-वे ठरला. मला सांगताना आनंद वाटतो आता वेगवेगळ्या प्रकारे डिफेन्स एव्हिएशन मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये मोठी गुंतवणूक नागपूरला आली आहे. त्याचं कारण म्हणजे विमानतळावरी दुसरा रन-वे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
प्रत्येक सरकारचं आयुष्य 5 वर्षेच असतं : विमानतळ विकासाचा जो प्लॅन इथं दाखवला आहे. तसाच या विमानतळाचा विकास झाला पाहिजे. नागपूर विमानतळ विकासाच्या संदर्भातील चित्रफीत मी पाहत होतो. त्यामध्ये माझं विशेष लक्ष फेज-2 कडं गेलं. तिथं 2030 हे वर्ष नमूद केलं आहे. हे चालणार नाही. 'हर सरकार की जिंदगी पाच साल की होती है,' पुढचं सरकार आमचंच आहे. 2030 पर्यंत हे काम पूर्ण करणार असल्याचा व्हिडिओ दाखवला आहे. हे चालणार नाही. लवकारात हे काम पूर्ण करा. याच सरकारच्या कार्यकाळात संपूर्ण काम पूर्ण झालं पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्घाटनासाठी बोलावणार आहे. नागपूर विमानतळाचं काम सुरू होण्यापूर्वीच स्पोर्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झालं आहे, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
विदर्भात साडेसातलाख कोटींची गुंतवणूक : "नागपूर विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाची तीव्र इच्छा असताना न्यायालयात प्रकरण असल्यामुळं उशीर झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी विमानतळासाठी खूप प्रयत्न केलेत. या कामासाठी ते किमान आठवेळा दिल्लीला आलेत. नागरी विमान वाहतूक मंत्री नायडू यांनी मेहनत केली. नागपूर देशाच्या केंद्र स्थानी आहे. वाईल्डलाईफ प्रेमी मोठ्या प्रमाणावर इथं येतात. राज्यातील 75 टक्के खनिज नागपूरच्या अवती-भवती आहे. गडचिरोलीत उत्तम लोहखनिज सापडलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विदर्भात साडेसात लाख कोटींची गुंतवणूक येत आहे. नागपुरात मोठ्या प्रमाणावर अभियांत्रिकी महाविद्यालयं आहेत. नागपुरात हवाई वाहतूक कंपन्यांचे एमआरओ (MRO) आहे. नागपुरात एमआरओसाठी लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. विदर्भासह तेलंगाणा, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडसाठी नागपूरचं विमानतळ अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. नागपूर देशाचा तसंच पूर्व आणि पश्चिमी जगाला जोडणारा केंद्रबिंदू असल्यानंच पुढच्या काळात नागपूरच्या आकाशातून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय फ्लाईट्स मोठ्या संख्येनं जातील," असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.
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