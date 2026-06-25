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'नागपूर विमानतळाच्या आधुनिकीकरणामुळं विदर्भासह मध्य भारताचं भाग्य उजळेल'- देवेंद्र फडणवीस

नागपूर विमानतळाचं व्यवस्थापन जीएमआर ग्रुपकडं हस्तांतरित झालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते यामुळं अत्याधुनिक विकास होऊन नागपूर देशातील प्रमुख कार्गो हब बनेल.

NAGPUR AIRPORT GMR GROUP
माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 1:49 PM IST

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नागपूर : नागपूरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे व्यवस्थापन (GMR) जीएमआर ग्रुपकडं हस्तांतरण करण्यात आले. कार्यक्रमापूर्वी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की "नागपूर विमानतळाचा 'ग्राउंड फिल्ड प्रोजेक्ट' आहे. यामध्ये विमानतळाची अतिशय अत्याधुनिक उभारणी केली जाईल." यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू यांचे विशेष आभार मानले.

कार्गो हबचं स्वप्न पूर्ण करता येणार : "महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारनं मान्यता दिली. अतिशय अत्याधुनिक एअरपोर्ट नागपूरला जीएमआरच्या माध्यमातून मिळणार आहे. कार्गो हब प्रकल्प गेली अनेक वर्ष राबवत होतो. मात्र, त्यामध्ये एअरपोर्ट अत्यंत महत्त्वाचा घटक असताना तो मागं राहिला होता. अनेक वर्ष न्यायालयात केसेस चालल्या. निकाल लागले आणि प्रोजेक्ट पुढं गेला आहे. कार्गो हबचं स्वप्न पूर्ण करता येणार आहे. नागपूर हे भारताचं प्रमुख विमानतळ म्हणून उदयास येईल. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अर्थव्यवस्थांना चालना देतो. त्यामुळं शेतकरी व उद्योग सर्वांना फायदा होईल," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

संजय दिना पाटील - संजय राऊत यांच्यात वादावादी : खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांना पत्र पाठवलं आहे. खासदार संजय दिना पाटील यांनी धमकी दिल्याचं संजय राऊत यांनी पत्रात लिहलं आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "कोणाचंही घर आम्ही बॉम्बनं उडवू देणार नाही. कोणी पोकळ धमक्यांना घाबरू नये. कोणी धमक्या देत असेल, तर पोलीस त्याला योग्य उत्तर देईल."

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TAGGED:

CM DEVENDRA FADNAVIS
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विमानतळ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
जीएमआर ग्रुप
NAGPUR AIRPORT GMR GROUP

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