निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवड होण्याचं प्रमाण वाढलं; भीती, पैसा की राजकीय डावपेच?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवड होण्याचं प्रमाण वाढलंय. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे का? वाचा सविस्तर रिपोर्ट...
Published : November 21, 2025 at 1:17 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसा उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, अर्जाची छाननी, अर्ज मागे घेणे याची घाई सुरु आहे. त्याचबरोबर सर्व पक्षांमध्ये उमेदवारांसाठी रस्सीखेच सुरु झाली असल्याचे चित्र आहे. कोणी कोणाचा उमेदवार पळवतोय, तर कोणी आपल्या उमेदवारांना अज्ञातस्थळी धाडतोय. पण, स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांचे वेगळे आखाडे असतात असं राजकीय तज्ज्ञ म्हणतात. तिथे गाव पातळीवर उमेदवारांच्या पॅनेलनुसार बरेचदा अर्जाचं गणित ठरतं. बरेचदा भावबंदकीतून किंवा गावातल्या गावात वाद नकोत म्हणून समजुतीनं उमेदवारी मागे घेतली जाते. पण सध्या दिसणारा बिनविरोध निवडीचा पॅटर्न हा तसा नैसर्गिक नसल्याचं मत राजकीय विश्लेषक प्रकाश बाळ यांनी व्यक्त केलं.
निवडणूक आयोगाला केले अनेक प्रश्न : याबाबत बोलताना प्रकाश बाळ यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये मतदार यादीतील घोळ समोर येत असल्याचं लक्षात आणून दिलं. "निवडणूक आयोगानं याबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मागील बिहार निवडणुकीमध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक होण्याआधीची मतदार संख्या आणि प्रत्यक्ष मतदान झालेली आकडेवारी बघितली तर मतदारसंख्येपेक्षा मतदान काही लाखांनी वाढले आहे. हा चमत्कार कसा घडला हे निवडणूक आयोगाने शोधावं आणि राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर द्यावं, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पण एकूणच मतदार यादीतला घोळ बघितला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर त्यांचं विश्लेषण करण्याची गरज नाही," असंही प्रकाश बाळ उद्वेगानं सांगतात.
...तरच बिनविरोध निवडीचा पॅटर्न दिसतो : याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांना बिनविरोध निवडीचा पॅटर्न समोर आलाय, असं वाटत नाही. त्यांच्या मते, जर सर्व जागांबाबत उमेदवार निश्चिती होऊन एकूण उमेदवारांच्या ५ ते १० टक्के उमेदवार बिनविरोध निवडलेले असले तरच आपण बिनविरोध निवडीचा पॅटर्न दिसतोय असं म्हणू शकतो, कारण विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीपेक्षा स्थानिक पातळीवरच्या निवडणूक वेगळ्या असतात. एकाच गावातल्या दोन पॅनलनी अर्ज केले असतील तर त्यांच्यात कधीकधी समजुतीने अर्ज मागे घेण्याचं बोलणं झालं असू शकतं. पण, काही प्रमाणात वरचढ असणाऱ्या पक्षाची दहशत, आर्थिक गणितं, आर्थिक प्रलोभनं तसेच सत्ताधारी पक्षाचे डावपेच अशा बिनविरोध निवडीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असं चोरमारे यांचं म्हणणं आहे.
दहशत आणि कुटील राजकारण : काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्या मते, "स्थानिक पातळीवर सत्ताधारी पक्ष दबाव टाकत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करतात. कोणत्याही थराला जाऊन विरोधकांना कसं हरवायचं? लोकशाही कशी हायजॅक करायची? हाच विचार सध्या भाजपा करत आहे." "बिहार मतदानाच्या दिवशी पहिली फेरी संपली तरी पैसे वाटप झाले. दहशत आणि कुटील राजकारण हाच भाजपाचा सत्ता मिळवण्याचा रस्ता आहे. लोकशाही धोक्यात आहे. याविरोधात जनतेने उभं राहिलं पाहिजे, लढा दिला पाहिजे," असं सचिन सावंत म्हणाले.
लोकशाहीसाठी घातक : राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो यांच्या मते, "अनेक वर्ष मेहनत घेत राजकारणात संधी मिळवलेला उमेदवार स्वतःहून माघार का घेईल? त्यांना घाबरवलं जात असणार हे उघड सत्य आहे. असा दबाव आणून निवडणूक जिंकणारा पक्ष लोकशाहीसाठी घातक आहे. सगळीकडचा निवडणुकीचा पॅटर्न बघितला तर वोटिंग लिस्टमधल्या संख्येपेक्षा जास्त मतदार मतदान करून गेल्याचं दिसत आहे. विरोधक संपवण्याची भाजपाची राक्षसी महत्वकांक्षा आहे. हे दुर्दैवी आहे कारण विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना आरसा दाखवण्याचं काम करत असतो."
२०२२ पासून तर निवडणूक आयोग जिवंतच नाही : शिवसेना - उबाठा नेत्या रोहिणी पेडणेकर यांनी या निवडणूका खरंच बिनविरोध झाल्या की भीती दाखवून, दबाव टाकून की पैसे देऊन इतर उमेदवारांना उमेदवारी मागे घ्यायला लावली याकडं निवडणूक आयोगानं लक्ष दिलं पाहिजे, असं नमूद केलं. "निवडणूक आयोग त्यांचं काम करत नाही. २०२२ पासून तर निवडणूक आयोग जिवंतच नाही असं वाटतं. निवडणूक आयोगाची सारासार बुद्धी गहाण पडलीय. त्यामुळे जर हे निवडणूक बिनविरोध निवडून आणत असतील तर लोकशाही आहे कुठं? तसेच सध्या या ना त्या प्रकारे लोकशाही कमकुवत करण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष करत आहे," असा आरोपही त्यांनी केला.
सत्ताधारी पक्षांचा पलटवार : याला उत्तर देताना शिवसेना प्रवक्ते अरूण सावंत यांनी त्या त्या ठिकाणी असलेल्या परिस्थितीवरून निवडणुकांच्या अर्जाची आणि उमेदवारांच्या निवडीची प्रक्रिया ठरत असते, असं सांगितलं. मागील निवडणुका महायुती जिंकत आहे याचा अर्थ मतदारांचं महायुतीवर प्रेम आहे असाच होतो. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामाची पावतीच यातून मिळत असल्याचं अरूण सावंत सांगतात. तसेच भाजपा प्रवक्ते नवनाथ बन यांच्या मते, "भाजपाच्या विकासाच्या राजकारणाला जनतेचा पाठींबा असल्याचं हे प्रतीक आहे. काँग्रेसने भाजपावर टीका करण्यापेक्षा स्वतःचं काम नीट करावं आणि आपले उमेदवार कसे जिंकून येतील यावर लक्ष द्यावं."
विरोधकांचा आरोप : विरोधक आमदारांनी पायाभूत सुविधांसाठी मिळणारा निधी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनाच जास्त प्रमाणात दिला जातोय आणि विरोधकांच्या मतदारसंघांकडं मुद्दाम दुर्लक्ष केलं जातंय, असा आरोप केलाय. यातून एकप्रकारे पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोटींच्या प्रमाणात पैसे वाटप होणार अशी चर्चा विरोधकांमधून होत आहे. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी पालकमंत्री जाणूनबुजून आमच्या विकास फंडाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचाही आरोप केला आहे.
प्रमुख ठिकाणी बिनविरोध उमेदवार
- सोलापूरच्या मोहोळ तालुक्यातील अनगरमध्ये प्राजक्ता पाटील नगराध्यक्ष पदी बिनविरोध निवडल्या गेल्या आहेत.
- कागल नगरपालिका निवडणुकीतून शिवसेनेच्या नूरजहा नायकवडी यांनी माघार घेतली. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या स्नुषा सेहरनिदा मुश्रीफ यांची कागलच्या नगरसेवक पदी बिनविरोध निवड झाली.
- जामनेर जळगावमधून शिवसेनेच्या दोन महिला उमेदवारांकडून उमेदवारी अर्ज मागे घेत भाजपामध्ये प्रवेश केला. गुलाबराव पाटलांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
- मुख्यमंत्र्यांचे मामेभाऊ आल्हाद कलोती अमरावती चिखलदरा नगरपरिषदेतून नगरसेवकपदी बिनविरोध. काँग्रेस उमेदवाराची माघार.
- जामनेरमध्ये साधना महाजन बिनविरोध जिंकल्या. तिन्ही उमेवारांनी अर्ज मागे घेतले.
- नाशिक येथील नांदगाव नगरपरिषद प्रभाग क्रमांक ८ ‘ब’ येथून खान जुबेदाबी गफार (शिवसेना) यांचा एकमेव अर्ज आला असून, त्यांच्या बिनविरोध निवडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- दोंडाई (धुळे) नगरपंचायत येथे भाजपाच्या नयन कुवर रावल यांची नगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड होण्याची शक्यता आहे.
- कराडजवळील मलकापूर नगरपालिकेतील २२ नगरसेवक जागांपैकी भाजपाचे पाच उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.