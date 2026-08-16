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नागपंचमी विशेष: ठाण्यात काँक्रीटीकरणाचा सापांच्या अधिवासाला फटका; जैवविविधतेच्या संवर्धनाची गरज

ठाणे शहर आणि परिसरात पूर्वी गवताळ जागा, झुडपं, तलाव, ओढे, टेकड्या, शेतीचे पट्टे आणि नैसर्गिक मातीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात होतं.

Snake Habitats and the Need to Protect Biodiversity
ठाण्यात काँक्रीटीकरणाचा सापांच्या अधिवासाला फटका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 4:10 PM IST

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ठाणे : शहराच्या झपाट्यानं बदलणाऱ्या भू-दृश्याचा परिणाम आता केवळ झाडं, पक्षी आणि फुलपाखरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर सापांच्या नैसर्गिक अधिवासावरही होत असल्याचं दिसून येत आहे. वाढते काँक्रीटीकरण, मोकळ्या जागांचं कमी होणं, गवताळ आणि झुडपी पट्ट्यांचा ऱ्हास तसेच नैसर्गिक मातीचं क्षेत्र कमी होत असल्यानं सापांसह अनेक लहान जीवांच्या अधिवासावर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे शहरातील जैवविविधतेच्या संवर्धनाची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.

ठाण्यात काँक्रीटीकरणाचा सापांच्या अधिवासाला फटका (ETV Bharat)

नैसर्गिक अधिवास टिकवून ठेवण्याची गरज : ठाणे शहर आणि परिसरात पूर्वी गवताळ जागा, झुडपं, तलाव, ओढे, टेकड्या, शेतीचे पट्टे आणि नैसर्गिक मातीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात होतं. या भागात धामण, दिवड, नानेटी, गवत्या, कुकरी यांसारखे बिनविषारी, हरणटोळ आणि मांजऱ्या यांसारखे निमविषारी, तसेच नाग, घोणस, मण्यार आणि फुरसे यांसारखे विषारी साप आढळतात. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचं तुकडीकरण होत आहे.

सापांचं अस्तित्व केवळ एका प्रजातीच्या संवर्धनापुरते मर्यादित नाही. साप हे परिसंस्थेतील महत्त्वाचं भक्षक असून उंदीर, बेडूक, सरडे आणि इतर लहान प्राण्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे सापांच्या अधिवासात घट झाल्यास त्याचा परिणाम अन्नसाखळीतील इतर घटकांवरही होऊ शकतो. शहराचा विकास करताना नैसर्गिक अधिवास आणि जैवविविधतेचं संवर्धन यांचा समतोल राखणं आवश्यक आहे. गवताळ पट्टे, झुडपी क्षेत्रे, जलस्रोत आणि नैसर्गिक मातीचे क्षेत्र जतन केल्यास सापांसह विविध जीवांचं नैसर्गिक अधिवास टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

'सापांचा अधिवास वाचवणे हीच खरी पर्यावरणसेवा' : याबाबत बोलताना पर्यावरण अभ्यासक डॉ. प्रशांत सिनकर यांनी सांगितलं की, ठाणे शहराला खाडी, तलाव, टेकड्या, वृक्षसंपदा आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतचा नैसर्गिक परिसर लाभला आहे. मात्र, या अधिवासांमध्ये नैसर्गिक जोडणी राहिली नाही आणि त्यांच्यामध्ये काँक्रीटचे अडथळे वाढले, तर वन्यजीवांच्या हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे उरलेल्या नैसर्गिक पट्ट्यांचे संरक्षण करण्याबरोबरच शहरातील गवताळ जागा, झुडपी क्षेत्रे, ओलसर भाग आणि स्थानिक वनस्पतींचे संवर्धन करणं आवश्यक आहे.

'सापांविषयीची भीती आणि अंधश्रद्धा दूर करण्याचीही गरज' : नागपंचमीच्या पार्श्वभूमीवर सापांविषयीची भीती आणि अंधश्रद्धा दूर करण्याचीही गरज आहे. सापाला पकडून त्याचे प्रदर्शन करणं, बंदिस्त ठेवणं किंवा दूध पाजणं यांसारख्या प्रथा सापांसाठी त्रासदायक ठरू शकतात. श्रद्धा जपत असताना वन्यजीवांच्या नैसर्गिक जीवनाचा आदर करणं हीच खरी पर्यावरणपूरक भूमिका आहे.

साप घरात किंवा मानवी वस्तीत आढळल्यास त्याला मारण्याऐवजी सुरक्षित अंतर ठेवून प्रशिक्षित सर्पमित्रांची मदत घ्यावी. साप दिसण्याची प्रत्येक घटना ही भीतीचं कारण न मानता शहरातील नैसर्गिक अधिवासांमध्ये होत असलेल्या बदलांकडे पाहण्याची संधी म्हणूनही पाहणे गरजंचं आहे.

शहराचा विकास आवश्यक आहे. मात्र विकासाच्या प्रक्रियेत नैसर्गिक अधिवास पूर्णपणे नष्ट होणं ही चिंतेची बाब आहे. सापांची उपस्थिती ही परिसंस्थेतील नैसर्गिक संतुलनाचा एक भाग आहे. नागपंचमीला सापाची पूजा करण्याबरोबरच त्याचा अधिवास वाचवण्याचा संकल्प केला, तर तीच खरी पर्यावरणसेवा ठरेल, असंही डॉ. प्रशांत सिनकर यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

सापांचे नष्ट होणारे अधिवास
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