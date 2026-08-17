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नागपंचमी अन् श्रावणी सोमवारचा योग; महादेव मंदिरात भक्तांची मांदियाळी

नागपंचमी (Nag Panchami) आणि पहिल्या श्रावणी सोमवार निमत्त जिल्ह्यातील महादेव मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी झाली.

महादेव मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी
महादेव मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 12:09 PM IST

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शिर्डी : श्रावण महिन्यातील पहिल्याच सोमवारी (Shravan Somwar 2026) यंदा नागपंचमी आणि श्रावणी सोमवारचा दुर्मिळ योग जुळून आल्यानं जिल्ह्यातील अनेक लहान-मोठ्या महादेव मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. पहाटेपासूनच मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. भगवान शंकराच्या दर्शनासाठी महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक तसेच बालगोपाळ मोठ्या श्रद्धेने मंदिरांमध्ये दाखल झाले आहेत.

खांडेश्वर बाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी : शिर्डीतील दत्तनगर परिसरातील महादेव आणि दत्त मंदिरात पहाटे पासूनच भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. अनेक भाविकांनी महादेवांना दुग्धाभिषेक, बेलपत्र अर्पण करून मनोभावे पूजा केली. तसेच नागपंचमीच्या निमित्ताने अनेकांनी नागदेवतेचीही पूजा केली. दरम्यान, संगमनेर शहरासह परिसरातील पंचक्रोशीतील नागरिक मोठ्या संख्येने खांडेश्वर बाबांच्या दर्शनासाठी मंदिरात दाखल झाले होते. पहाटेपासूनच मंदिरात भाविकांची गर्दी वाढू लागली होती. दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी पूजा-अर्चा करून खांडेश्वर बाबांचे आशीर्वाद घेतले. मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. खांडेश्वर मंदिरात युवकांच्या वतीनं महादेवांची विधीवत पूजा करण्यात आली. त्यानंतर आरतीचा पार पडला. यावेळी हर हर महादेवच्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणाने दुमदुमून गेला.

महादेव मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी (ETV Bharat Reporter)

दुधेश्वर मंदिरातही भाविकांनी केली गर्दी : संगमनेर आणि राहाता तालुक्याच्या सीमेवर असलेल्या निसर्गरम्य दुधेश्वर मंदिरातही भाविकांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. मंदिर परिसरात दिवसभर भक्तांची गर्दी कायम राहिली. नागपंचमी आणि श्रावणी सोमवारचा दुर्मिळ योग जुळून आल्यानं यंदाचा पहिला श्रावणी सोमवार विशेष ठरला. जिल्ह्यातील अनेक मंदिरांमध्ये भक्ती, श्रद्धा आणि उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं.

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TAGGED:

नागपंचमी
श्रावणी सोमवार
SHRAVANI SOMWAR
SHRI KHANDESHWAR TEMPLE
NAG PANCHAMI SHRAVANI SOMWAR

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