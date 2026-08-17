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नागपंचमी-श्रावणी सोमवाराचा योग; साई समाधीवर बेलपत्रांची आकर्षक सजावट, दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

श्रावणी सोमवार (Shravan Somwar) आणि नागपंचमीच्या (Nag Panchami) योगामुळं शिर्डीत भाविकांनी साई दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली आहे.

साईबाबांच्या मूर्तीला बेलपत्रांची आकर्षक माळ
साईबाबांच्या मूर्तीला बेलपत्रांची आकर्षक माळ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 12:53 PM IST

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शिर्डी : श्रावण महिन्यातील पहिल्याच सोमवारी यंदा नागपंचमी आणि श्रावणी सोमवाराचा दुर्मिळ योग जुळून आल्यानं देशभरातील महादेव मंदिरांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. नागदेवतेची उपासना आणि भगवान शंकराच्या पूजनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा हा दिवस असल्यानं विविध धार्मिक स्थळांवर भक्तांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. या पवित्र पर्वानिमित्त साईनगरी शिर्डीतही भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं असून, साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली.

साईबाबांच्या मूर्तीला बेलपत्रांची आकर्षक माळ : आज पहाटेपासूनच साईबाबा मंदिर परिसरात भाविकांची वर्दळ सुरू झाली आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांसह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले साईभक्त साईचरणी नतमस्तक होत आशीर्वाद घेत होते. श्रावणी सोमवाराचं औचित्य साधून साईबाबांच्या समाधीवर बेलपत्र अर्पण करण्यात आलं. तसेच साईबाबांच्या मूर्तीला बेलपत्रांची आकर्षक माळ घालण्यात आली. तसेच साईबाबांच्या मूर्तीला सुवर्ण आभूषणे घालण्यात आली आहेत.

साई समाधीजवळ ठेवली महादेवांची प्रतिमा : पहिल्या श्रावणी सोमवारी शिर्डीसह पंचक्रोशीतील अनेक भाविकांनी कोपरगाव येथील गोदावरी नदीतून कावडीद्वारे पवित्र जल आणलं. या पवित्र जलाने साईबाबांच्या मूर्तीला मंगलस्नान घालण्यात आलं. शिर्डीतील साईबाबा मंदिरात प्रत्येक सण आणि उत्सवानिमित्त संबंधित देवतांच्या प्रतिमा साई समाधीजवळ ठेवून त्यांची पूजा करण्याची अनेक वर्षांची परंपरा आहे. त्यानुसार आज श्रावणी सोमवारानिमित्त महादेवांची प्रतिमा साई समाधीजवळ ठेवण्यात आली.

सायंकाळी 6 वाजता होणार धूपआरती : दररोज साईबाबांच्या मंदिरात सूर्यास्तानंतर धूपआरती केली जाते. मात्र श्रावणी सोमवाराचे विशेष महत्त्व लक्षात घेऊन आजची धूपआरती सायंकाळी 6 वाजता आयोजित करण्यात आली. श्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवारी धूपआरती याच वेळेत होणार असल्याची माहिती, साईबाबा संस्थानच्यावतीनं देण्यात आली आहे. इतर दिवशी धूपआरती नेहमीप्रमाणे सूर्यास्तानंतरच होणार असल्याचंही संस्थानने स्पष्ट केलंय.

भाविकांनी घेतलं महादेव मंदिरात दर्शन : सबका मालिक एक हा मानवतेचा संदेश देणाऱ्या शिर्डीच्या साईबाबांनी आपल्या जीवनकाळात भक्तांना विविध रूपांत दर्शन दिलं. त्यामुळं श्रावणी सोमवाराच्या दिवशी साईबाबांच्या समाधीसोबत महादेवांच्या प्रतिमेचं तसेच मंदिर परिसरात असलेल्या महादेव मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचा योग भाविक साधत आहेत.

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TAGGED:

नागपंचमी आणि श्रावणी सोमवार
SHIRDI SAI BABA TEMPLE
SHRAVAN SOMWAR
NAG PANCHAMI
SHRAVAN SOMWAR SAI BABA TEMPLE

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